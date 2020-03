Comment la radio universitaire réagit face aux fermetures de campus provoquées par le coronavirus

Alors que les gouvernements locaux réagissent à la pandémie de coronavirus, les universités ferment leurs portes et les grands rassemblements publics sont interdits dans le but d’enrayer toute nouvelle propagation de la maladie. Alors que de nombreux collèges passent des cours en personne aux cours en ligne, les stations de radio gérées par les étudiants à travers le pays font des efforts pour rester en ondes.

Selon la gravité de l’épidémie, certaines stations permettent aux DJ d’héberger leurs émissions à distance. Dans le pire des cas, les stations sont retombées sur des robots automatisés ou ont temporairement fermé complètement. Voici comment certaines grandes stations de radio universitaires réagissent face à la pandémie COVID-19.

WZBC (Boston College)

Le Boston College a suspendu toutes les classes et a ordonné à tous les étudiants de quitter le campus avant le 15 mars.

KALX (Université de Californie, Berkeley)

UC Berkeley est passé à des classes distantes. Selon un tweet de KALX, la station de radio restera “en direct sur les ondes 24h / 24 et 7j / 7 jusqu’à nouvel ordre, avec la possibilité d’une programmation automatisée”. Toutes les apparitions des groupes et des invités du studio ont été annulées.

WUOG (Université de Géorgie)

L’Université de Géorgie ayant temporairement suspendu ses cours pendant deux semaines, les installations de WUOG ont également fermé. “Nous avons la chance de pouvoir maintenir nos opérations en tant que station via notre système d’automatisation, afin que nous puissions rester en conformité avec nos licences FCC”, a déclaré la directrice générale de WUOG, Claire Torak, à Pitchfork. “Essentiellement, nous sommes toujours sur les ondes, juste sans DJ.” Torak a déclaré qu’ils espéraient rouvrir le studio après la reprise des cours, mais qu’ils pourraient continuer la lecture automatisée pendant une période plus longue si nécessaire.

WREK (Georgia Tech)

Les cours de Georgia Tech ont été annulés jusqu’au 29 mars et les cours à distance commenceront après le 30 mars. Les étudiants ont été fortement encouragés à quitter le campus. WREK Atlanta a annoncé la suspension de ses opérations régulières. “Nous continuerons à diffuser de la musique, cependant, vos émissions spécialisées préférées ne seront pas diffusées jusqu’à ce que les opérations normales reprennent”, a annoncé la station. «Nous informerons la communauté dès que nous pourrons reprendre les opérations normales. Merci pour votre soutien continu pendant cette période. »

WHCS (Hunter College – CUNY)

Comme tous les cours CUNY ont été suspendus jusqu’au 18 mars et que les cours en ligne commencent le 19 mars, WHCS a été fermé jusqu’au 23 mars. Le conseil d’administration de la station a annoncé que la station pourrait rouvrir «dans une capacité limitée» après le 23 mars. envisage actuellement la possibilité d’autoriser les DJ à diffuser des émissions à distance.

WMUC (Université du Maryland, College Park)

L’université de College Park, dans le Maryland, a annulé toutes les instructions et réunions en personne, et sa station de radio WMUC a annulé toutes les émissions jusqu’au 10 avril. “N’allez pas à la station avant de l’avoir nettoyée correctement”, a annoncé la station à son DJs le 11 mars.

WCBN (Université du Michigan)

L’Université du Michigan à Ann Arbor a annulé les événements en personne et toutes les classes ont commencé à se réunir à distance. La WCBN a annoncé qu’elle “arrêterait temporairement ses opérations de retransmission en direct” le 11 mars, et la station du campus est fermée à tous les DJ étudiants et bénévoles. WCBN rediffuse actuellement la radio de ses archives via un bot dans un avenir prévisible.

WNYU (Université de New York)

Bien que l’université ait déplacé toutes les classes en ligne, la station de longue date de NYU continuera de diffuser comme prévu. “Nous avons décidé que nous devons à notre communauté et à nos auditeurs de continuer à leur fournir le type de contenu qu’ils reçoivent de WNYU depuis des décennies, tant que nous sommes physiquement capables de le faire”, a déclaré le directeur de l’émission Kelly Drake. . «Nous avons nos DJ organisant des listes de lecture à distance que je pourrai diffuser, et nous avons également notre équipe de nouvelles travaillant à distance pour produire des mises à jour sur COVID-19 à NYU, dans la ville et au-delà.»

KWVA (Université de l’Oregon)

L’Université de l’Oregon a ordonné que les prochains cours du semestre de printemps se réunissent tous à distance. L’école a également annulé tous les «événements non essentiels et les rassemblements de plus de 50 personnes». Sa station KWVA a annoncé que toutes les sessions en direct avaient été reportées, mais tous les spectacles des DJ seront diffusés comme d’habitude.

KXSU (Université de Seattle)

Comme les cours en personne ont été suspendus pour le reste du trimestre de printemps, le KXSU de Seattle U a annoncé que toutes les émissions de DJ en direct seront également suspendues.

KXSC (Université de Californie du Sud)

On ne sait pas comment KXSC continuera de diffuser, le cas échéant, pendant la pandémie de coronavirus. «Pour l’instant, nous n’exigeons pas que les DJ soient diffusés pendant leur créneau horaire, surtout s’ils se sentent malades ou ont récemment voyagé. Avec tant d’incertitude, nous ne savons vraiment pas comment procéder avec la programmation après la fin des vacances de printemps (23 mars) et le début des cours en ligne », a déclaré la directrice générale Olivia de Witt dans un communiqué.

«Nous avons également une liste de lecture automatisée sur notre serveur que nous avons en tant que sauvegarde au cas où nous ne pourrions plus avoir de programmation en direct pour le reste du semestre … Il semble que nous devions peut-être fermer la station jusqu’à ce que l’université donne nous d’autres instructions plus tard dans le semestre. Bien que ce soit quelque chose que nous ne voulons pas faire, nous devons d’abord veiller à la sécurité et à la santé de nos DJ. »

WVKR (Vassar)

Vassar College est fermé aux étudiants au moins jusqu’au 10 avril, et pour le moment, WVKR continuera de diffuser comme d’habitude. Les DJ ont reçu une note du directeur général leur disant qu’ils ne devraient pas venir au studio s’ils présentent des symptômes, vivre avec quelqu’un en quarantaine ou se sentir généralement mal à l’aise d’aller à la station. Les étudiants sont également encouragés à enregistrer leurs émissions à distance s’ils le peuvent.

WSUM (Université du Wisconsin – Madison)

UW Madison a suspendu les cours en personne jusqu’au 10 avril, mais le directeur de la station de WSUM a déclaré que la station “respectera notre promesse de fournir une source alternative de divertissement et d’informations en restant pleinement opérationnelle à ce moment”.

