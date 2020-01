Comment la tragédie personnelle a conduit Sting à un triomphe artistique

Piquer semblait presque invincible dans la fin des années 80. Son premier album acclamé, The Dream Of The Blue Turtles, de 1985, a prouvé qu’il pouvait prospérer en dehors de La police, tandis que la diversité et le succès de 1987 sont variés… Nothing Like The Sun a rapporté un Brit Award, des nominations aux Grammy Awards et des ventes multi-platine. Alors que la décennie touchait à sa fin, une tragédie personnelle a soudainement frappé l’artiste et allait informer le contenu de sa troisième sortie solo, The Soul Cages.

“Je me sentais créativement paralysé, isolé”

“Mon père est décédé en 1989. Nous avions eu une relation difficile et sa mort m’a frappé plus durement que je ne l’aurais imaginé”, a écrit Sting dans une collection de 2007 de ses paroles. «Je me sentais paralysé émotionnellement et de façon créative, isolé et incapable de pleurer.

«C’était comme si la joie avait disparu de ma vie», a-t-il poursuivi. “Finalement, je me suis persuadé de retourner au travail et cette sombre collection de chansons en a été le résultat.”

L’élaboration du matériel pour ce qui est devenu The Soul Cages a été un processus difficile. Distrait par le chagrin, Sting a tenté de se choquer dans l’activité. S’installant à Paris avec le producteur Hugh Padgham, les collaborateurs musicaux de longue date Manu Katché (batterie) et Kenny Kirkland (claviers), ainsi que le nouveau guitariste Dominic Miller, il a élaboré de nouvelles musiques prometteuses, mais a eu du mal à écrire les paroles pour les accompagner.

En fait, ce n’est que lorsque Sting s’est plongé dans son passé lointain à la recherche d’inspiration qu’il a finalement tourné un coin.

“Exploiter cela était une aubaine”

“J’ai commencé avec mon premier souvenir et à partir de là tout a commencé à couler”, a-t-il déclaré à Rolling Stone en 1991.

«Mon premier souvenir était d’un navire, parce que je vivais à côté d’un chantier naval quand j’étais jeune et c’était une image très puissante de cet énorme navire dominant la maison. Exploiter cela était une aubaine – j’ai commencé avec ça et l’album a simplement coulé. »

Les souvenirs de la petite enfance de Sting ont informé les paroles qui sous-tendent le morceau d’ouverture de The Soul Cages, la mélancolique «Island Of Souls». Après avoir conquis son bloc d’écriture, les vannes se sont ouvertes et, en seulement quatre semaines, Sting a écrit une série de chansons regorgeant de motifs lyriques marins. À l’exception du mystique “ Mad About You ” – qui était basé sur l’histoire du roi David du livre de Samuel de la Bible – ses nouvelles paroles étaient également jonchées de références à sa ville natale, Newcastle-Upon-Tyne, et à la religion catholique qui a informé son éducation.

“J’essayais de suggérer d’où je venais”

Jouées par la vedette folklorique Kathryn Tickell, les pipes nord-américaines passionnantes qui coloraient ‘Island Of Souls’ ont également démontré que The Soul Cages serait brodé par une palette de sons plus traditionnelle que celles généralement associées au travail de Sting.

«J’essayais de suggérer d’où je venais, alors j’ai retiré toute influence afro-antillaise ou d’autres musiques du monde sur le disque», a déclaré Sting à St Paul Pioneer Press. “J’aime cette musique et j’aime la faire, mais elle ne semble pas s’appliquer. La majeure partie du disque est donc basée sur des mélodies folk celtiques. »

Pourtant, alors que The Soul Cages était certainement une écoute immersive, des chansons intensément personnelles telles que “ Pourquoi devrais-je pleurer pour vous? ”, Les obsédantes “ The Wild, Wild Sea ” et l’élégiaque “ When The Angels Fall ” ont été levées par la présence de morceaux avec une touche rock et pop plus vive.

Malgré ses paroles angoissées («Si j’avais mon chemin, prenez un bateau de la rivière et j’enterrerais le vieil homme / je l’enterrais en mer»), «All This Time» était une chanson pop directe et percutante, avec un Motown-beat backsque et orgue Hammond chaud, et «Jeremiah Blues (Pt.1)» pivoté sur une rainure souple qui a donné à Dominic Miller l’espace pour se livrer à certains Hendrix-charge sonore sonienne. Ensuite, il y avait la chanson-titre qui couvait: un rocker hors du commun et la piste la plus lourde que Sting ait écrite depuis “Synchronicity II” de The Police.

«Un journal musical du cœur»

Dans l’ensemble, The Soul Cages a été une écoute extrêmement satisfaisante, comme en témoignent les critiques extrêmement positives qui ont accueilli sa sortie au Royaume-Uni, le 17 janvier 1991 (la sortie américaine a suivi le 21 janvier). Rolling Stone a salué le “balayage sonore et la richesse” du disque, bien que le Boston Globe l’ait peut-être mieux illustré lorsqu’il a déclaré: “Sting a façonné un disque bien équilibré et très perspicace qui fonctionne comme un journal musical du cœur.”

Les critiques élogieuses se sont rapidement traduites en succès commercial, avec The Soul Cages en tête du palmarès des albums britanniques tout en atteignant le deuxième rang du Billboard Top 200. Sur le palmarès des singles, le single principal de l’album, ‘All This Time’, a également joué aux États-Unis, tandis que son titre éblouissant remporte le prix du meilleur Grammy Song en 1992 – une récompense bien méritée pour un disque aussi intense et sans âme.

“The Soul Cages était un album de deuil”, a-t-il déclaré à Billboard lors d’une interview en 1999. «Lorsque vous perdez vos deux parents, vous réalisez que vous êtes orphelin. Mais la tristesse est aussi une bonne chose de ressentir une perte si profondément. Vous ne devez pas laisser les gens insister pour vous remonter le moral. Je suis très fier de cet album. “

