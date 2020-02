Comment le 1975 a commencé à vivre le rêve

je l’aime quand vous dormez, car vous êtes si belle mais si inconsciente que ce n’est peut-être pas la phrase la plus accrocheuse, mais en 2016, c’était sur toutes les lèvres lorsque The 1975 l’a choisi comme titre de leur deuxième album de zeitgeist-surfing.

En tête des palmarès au Royaume-Uni et aux États-Unis, j’aime ça quand vous dormez… a atteint le succès grand public que le groupe avait recherché depuis que ses débuts éponymes en 2013 ont révélé la profondeur de l’ambition du leader Matty Healy. Récolter des comparaisons avec des artistes aussi divers que Chic, Sex Pistols et Thompson Twins, cette première offre a attiré des critiques élogieuses telles que la critique perceptive de Q («C’est un groupe qui ne ressemble à personne d’autre… leur influence nerveuse et changeante est désormais impossible!») et sa certification de platine qui a suivi a suggéré que le succès de masse se cachait au coin de la rue pour le jeune quatuor mancunien.

Désireux de maintenir leur profil, The 1975 s’est occupé pendant qu’ils préparaient leur deuxième album. Ils se sont produits lors de leur premier grand festival américain (Coachella) et ont fait des tournées aux États-Unis, en plus de jouer au prestigieux Royal Albert Hall de Londres en 2014. Utilisant leur connaissance des médias en plein essor, le groupe a également aiguisé l’appétit de leurs fans pour de nouveaux morceaux, avec Healy libérant un série de tweets cryptiques contenant des paroles de nouvelles chansons, menant à sa révélation du titre du prochain album du groupe.

Avant la sortie de J’aime quand vous dormez, car vous êtes si belle mais si inconsciente, The 1975 a également supprimé de façon spectaculaire leurs comptes de médias sociaux, seulement pour qu’une image Instagram floue intitulée “ The 1975-2 ” apparaisse plus tard, provoquant une spéculation généralisée sur la nouvelle musique du groupe.

Par conséquent, l’anticipation était intense lorsque le groupe a livré le single de leur nouvel album, «Love Me», le 8 octobre 2015. Rappelant l’ère «Fame» Bowie avec son son de batterie gargantuesque et ses guitares skinny et funky, ce morceau accrocheur a été décrit par Healy comme une attaque «post-ironique» contre la culture selfie et cela a de nouveau suggéré que le groupe évoluait rapidement. L’élégant «UGH!» Aux saveurs R&B a cimenté cette pensée et a rapidement suivi «Love Me» dans le Top 10 du Rock Chart américain.

Avant la sortie de i like it when you sleep…, Healy a hardiment déclaré au NME que «le monde a besoin de cet album». Lorsque les fans l’ont finalement entendu, le 26 février 2016, ils ont vite découvert pourquoi le leader précoce de 1975 pouvait se permettre d’être si confiant. Avec ses 17 titres s’étalant sur 73 minutes difficiles, le nouveau disque de son groupe était en effet une œuvre portée par une ambition considérable, offrant une gamme vertigineuse de styles.

Bien que les fans aient eu besoin d’un peu de temps pour absorber l’ampleur de la matière, il n’a pas fallu longtemps pour se rendre compte de la qualité du travail proposé. En effet, cela n’était que trop apparent dans des morceaux allant de la ballade rêveuse et chargée de synthés ‘A Change Of Heart’ à la captivante, My Bloody Valentine-esque dream-pop de ‘Lostmyhead’ et la nostalgie, imprégnée d’âme ‘Paris’ . Ailleurs, «Nana» – ode sincère de Healy à sa grand-mère récemment décédée – et «La représentation vivante de Somebody Else» d’une relation à l’agonie ont montré que le groupe était plus que capable de moments de véritable tendresse.

j’aime quand tu dors… assuré Le 1975 est resté à l’honneur. Il a remporté plusieurs distinctions majeures, dépassant le Top 20 des albums pop de Rolling Stone en 2016 et remportant un Grammy pour la meilleure conception, grâce à l’éclairage au néon rose frappant de Samuel Burgess-Johnson créé pour l’œuvre d’art. Sur le plan artistique, l’album a également été acclamé, Rolling Stone proclamant: «Les 1975 sont un équilibre agréable entre désir et distraction», et le NME l’a cloué quand il a suggéré: «Tout disque qui s’enfonce aussi profondément dans votre psyché que je l’aime. quand vous dormez… devrait être considéré comme essentiel. »

