Comment le groupe Allman Brothers a ramassé les morceaux

Depuis les premières mesures de ‘Ain’t Wastin’ Time No More ’, qui lance Eat A Peach the Allman Brothers a lancé son stand avec son troisième album studio. Mais comme les fans du groupe le savent, Eat A Peach est un album dans la tristesse, car il a été enregistré entre septembre et décembre 1971, et c’est le 29 octobre que Duane Allman, 24 ans, a été tragiquement tué dans un accident de moto. Le morceau d’ouverture de l’album a été écrit pour son frère par Gregg Allman.

C’était à l’origine un double LP et était un record de trois éléments distincts. Il y a les pistes plus courtes qui remplissaient la première face du premier album, tandis que les deux faces des deux disques comportaient la demi-heure live ‘Mountain Jam’ qui devait être coupé de cette façon pour tenir compte de sa longueur, ainsi que deux autres pistes sur la première face de le deuxième LP qui avait été enregistré en direct. La version CD comprenait ‘Mountain Jam’ comme un morceau complet et des rééditions de luxe ultérieures comportaient des chansons supplémentaires du concert de clôture du Fillmore du 27 juin 1971.

En septembre 1971, le groupe est allé aux Criteria Studios de Miami avec le producteur Tom Dowd et lors de ces sessions, ils ont coupé Blue Sky », un instrument qu’ils ont appelé« The Road to Calico; qui est devenu ‘Stand Back, avec l’ajout de voix et le magnifique instrument de Duane,‘ Little Martha ’. Le groupe a ensuite repris la route, avant que quatre membres du groupe ne se rendent en cure de désintoxication pour faire face à leurs problèmes de dépendance.

À la suite de l’accident prématuré de Duane, le groupe a accepté de continuer. En tant que batteur, Butch Trucks a déclaré plus tard: «[Duane] était l’enseignant et il nous a donné quelque chose – ses disciples – que nous devions jouer. »Les trois morceaux inclus sur l’album enregistré lors des sessions de décembre à Miami sont« Melissa »,« Les Brers en la mineur »et« Ain ‘t Wastin’ Time No More ‘. Les Brers, comme Dickey Betts, l’auteur de la chanson l’a dit plus tard, c’était un mauvais français pour «les frères. «Melissa» a été écrite par Gregg en 1967, l’une des premières qu’il a écrites qu’il jugeait dignes d’être sauvées, et c’était une chanson que Duane a toujours aimée. Gregg avait toujours senti que ce n’était pas assez énervé pour les Allmans et pensait qu’il pourrait l’enregistrer un jour en solo, mais il a décidé de l’inclure en hommage à Duane.

Les pistes live, y compris le «Mountain Jam» étendu ont été enregistrées au Fillmore East; «Trouble No More» de Mountain Jam et Muddy Waters en mars 1971, tandis que leur reprise de «One Way Out» d’Elmore James date du 27 juin 1971.

Au moment où Duane a été tué, le groupe n’avait pas de titre pour l’album, et quand il a été terminé, Atlantic Records a suggéré de l’appeler “The Kind We Grow in Dixie”, mais cela a été rejeté d’emblée. C’est Butch Trucks qui a proposé le titre, suggérant qu’ils l’appellent «Eat a Peach for Peace», une phrase que Duane avait déjà prononcée en réponse à une question lors d’une interview. «Je frappe un coup pour la paix – et chaque fois que je suis en Géorgie, je mange une pêche pour la paix. Mais vous ne pouvez pas aider la révolution, car il n’y a qu’une évolution. Je comprends la nécessité de beaucoup de changements dans le pays, mais je crois que dès que tout le monde pourra voir un peu mieux et avoir un peu plus de détails sur ce qui se passe, ils le changeront. »La Géorgie est connu comme “The Peach State”.

Les camions se sont eux aussi inspirés des illustrations de l’album qui ont été largement créées alors que Duane était encore en vie. W David Powell de Wonder Graphics avait vu de vieilles cartes postales dans une pharmacie d’Athènes, en Géorgie; l’un d’eux représentait une pêche sur un camion et l’autre une pastèque sur un wagon. Il les a achetés et a travaillé la couverture distinctive de l’album. Parce que l’album n’avait pas de nom, c’est la raison pour laquelle l’œuvre a été laissée sans titre pour sa sortie.

Avant la sortie de l’album, il y avait beaucoup de spéculations selon lesquelles sans Duane, le groupe imploserait. Pour donner le coup d’envoi de la promotion du disque, une diffusion radio en direct de la performance du groupe pour le réveillon du Nouvel An au Warehouse de la Nouvelle-Orléans a été organisée. Cela a aidé à renforcer l’idée que le Allman Brothers Band était toujours bien vivant; lorsque le disque sortit le 12 février 1972, il connut un succès instantané et devint bientôt le n ° 4 du palmarès des albums Billboard.

Pour reprendre les mots de Tony Glover des Rolling Stones, «les Allman Brothers sont toujours le meilleur groupe du monde… J’espère que le groupe continue de jouer pour toujours – combien de groupes pouvez-vous penser à qui vous fait vraiment croire qu’ils jouent pour la joie de il?”

‘Melissa’ est le single le plus réussi de l’album, avec la 65e place du Billboard Hot 100. ‘Ain’t Wastin’ Time No More ’et‘ One Way Out ’sont également sortis en single, avec les numéros 77 et 86 respectivement. En 1972, le groupe a joué près d’une centaine de spectacles pour soutenir le disque, principalement en tant que têtes d’affiche, souvent avec des copains de label Cowboy ou Wet Willie comme acte d’ouverture. Comme l’a dit Trucks, «nous jouions pour lui et c’était le moyen d’être le plus proche de lui.

