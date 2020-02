Comment le groupe du Lonely Hearts Club du Sgt Pepper a changé le visage de la musique

De nos jours, les changeurs de jeu sont partout, dans toutes les facettes de notre société, et pourtant il fut un temps où les gens n’avaient vraiment aucune idée de ce qu’ils étaient. En 1967, le Lonely Hearts Club Band du Sgt Pepper est le huitième album studio de Les Beatles… c’était le changeur de jeu musical. Avant la sortie de l’album, le 1er juin 1967, les disques de longue durée étaient fermement sous le contrôle des maisons de disques, qui pensaient savoir le mieux ce que les fans voulaient et quand ils le voulaient.

La création du huitième album studio des Beatles avait commencé un peu plus de six mois plus tôt, le 20 novembre 1966, quand ils ont commencé à travailler sur deux chansons dans Abbey Road Studio Two qui, selon eux, étaient parfaites pour leur prochain LP. Les chansons étaient ‘Strawberry Fields Forever’, écrites par John Lennon et inspiré par un endroit à Liverpool, et par juxtaposition, Paul Mccartneys composition qui se référait également à un véritable emplacement près de sa maison d’enfance – Penny Lane.

Les travaux se sont poursuivis sur «Strawberry Fields Forever» en décembre, ainsi que les sessions d’enregistrement de «When I’m Soixante-Four», qui devaient également figurer sur le nouvel album. L’enregistrement de «Penny Lane» a commencé deux jours avant le réveillon du Nouvel An et s’est terminé près de trois semaines plus tard. Le précédent single des Beatles, «Yellow Submarine» / «Eleanor Rigby», avait été publié début août 1966, et donc EMI en souhaitait un autre. ‘Penny Lane’ / ‘Strawberry Fields’ est sorti le 17 février 1967 après une attente de 196 jours – la plus longue période entre les sorties de single depuis le début de leur carrière.

L’enregistrement s’est poursuivi sur le nouvel album en janvier, avec la première de nombreuses sessions pour «A Day In The Life», puis le 1er février, ils ont commencé à travailler sur l’une des chansons de Paul, «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band ». Le nouveau LP avait un nom et un concept lâche, dans la mesure où le groupe prétendait donner un spectacle en tant que groupe fictif.

Au moment de la sortie de leur nouveau single, ils étaient en cours avec ‘Good Morning Good Morning’, ‘Fixing a Hole’, ‘Only A Northern Song’ (un George Harrison chanson qu’il avait initialement proposée pour inclusion dans l’album) et ‘Being For The Benefit of Mr Kite’. Au milieu de tout cet enregistrement, les Beatles ont également tourné leurs vidéos révolutionnaires pour “Penny Lane” et “Strawberry Fields Forever”.

Au cours des deux mois suivants, le travail s’est poursuivi sur les chansons restantes du Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band – ‘With a Little Help From My Friends’, ‘Lucy In The Sky with Diamonds’, ‘Getting Better’, ‘She’s Leaving Home’, ‘Within You Without You ‘et’ Lovely Rita ‘- et l’album a été achevé le 21 avril. Au total, les Beatles, George Martin et l’ingénieur Geoff Emerick ont ​​consacré 700 heures à la réalisation du disque.

Bien sûr, le temps passé ne garantit ni la créativité ni un résultat brillant, mais chaque seconde en valait la peine. Et ne vous contentez pas de nous croire sur parole: le professeur Kevin J Dettmar, qui écrit dans l’Oxford Encyclopedia Of British Literature, dit que le Lonely Hearts Club Band du Sgt Pepper est «l’album de rock and roll le plus important et le plus influent jamais enregistré». Nous savons tous que les sondages n’ont pas d’importance, mais le magazine Rolling Stone l’a classé n ° 1 dans sa liste des 500 plus grands albums de tous les temps.

Et pourtant, tout aurait pu être si différent. Au début du printemps 1967, la presse britannique regorgeait de reportages tels que «Has the Bubble Burst?» Ou «Beatles Fail To Reach The Top», tout cela parce que «Penny Lane» et «Strawberry Fields Forever» étaient au point mort. N ° 2 dans le classement des célibataires britanniques. Sur l’insistance du manager Brian Epstein, aucune piste n’a été incluse sur le LP, une décision que George Martin a décrite plus tard comme “la plus grosse erreur de ma vie professionnelle”.

Qu’est-ce qui fait que l’album change la donne?

Le temps sans précédent passé dans le studio a contribué à le faire, tout comme les techniques d’enregistrement développées par les techniciens d’Abbey Road pour donner aux Beatles plus que le simple équipement à quatre pistes qui avait été utilisé auparavant. Ajoutez à cela le «flanging», l’utilisation de la vitesse variable, la façon dont le disque n’était pas maîtrisé avec les écarts habituels entre les pistes et l’utilisation de fondus enchaînés sur quelques pistes. Et puis il y a l’illustration de Peter Blake qui fait tellement penser à l’époque, sans oublier le fait qu’une feuille de paroles était incluse avec la pochette gatefold. Et, bien sûr, de superbes chansons, brillamment interprétées

Le Lonely Hearts Club Band du Sgt Pepper a été le premier album des Beatles à être publié simultanément dans le monde entier, et le premier où les listes de titres étaient exactement les mêmes pour les versions britannique et américaine. Il a fait ses débuts au Royaume-Uni au n ° 1 – où il est resté pendant 22 semaines consécutives et est devenu la bande originale de The Summer Of Love. Naturellement, il était également n ° 1 en Amérique, comme dans de nombreux pays à travers le monde.

Le rock et la pop n’ont plus jamais été les mêmes…

