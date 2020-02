Comment le R&B moderne a revitalisé la musique pop

Bien que les cérémonies de remise de prix ne soient pas toujours au rendez-vous, elles peuvent nous en dire beaucoup sur l’état actuel de la musique traditionnelle. Quand, en 2018, Bruno Mars a remporté trois des meilleurs prix des Grammy Awards – dont Album Of The Year – pour son album 24K Magic, ce n’était pas seulement une étape importante dans la carrière du phénomène dance-pop mais le signe d’un changement culturel plus large : les artistes R&B modernes se sont soudainement trouvés libres de devenir plus audacieux avec l’expérimentation et la diversification.

Pourtant, alors qu’il récolte des récompenses aujourd’hui, il semble que pour que le R&B moderne soit approuvé par le grand public, il doit rappeler les formes de la vieille école. 24K Magic est peut-être un album pop contemporain, mais c’est aussi un retour sonore: la chanson-titre est un funk de style années 80 qui rappelle The Gap Band, ‘That’s What I Like’ correspond étroitement à l’âme remaniée de Motown des années 90, comme en témoigne le Boyz II Menet «Finesse» est une ode à New Jack Swing qui dominait la radio pop et R&B, respectivement.

D’autres artistes ont emboîté le pas: ‘Boo’d Up’ d’Ella Mai a donné une touche contemporaine à la soul hip-hop des années 90, tandis que Rihanna‘Love On The Brain’ a offert une avancée moderne de l’âme doo-wop des années 50 et 60. Les deux ont atteint le Top 5 du Billboard Hot 100 – un exploit rare pour la plupart des singles teintés de R&B.

Avance rapide d’un an pour les Grammys 2019. Bien que la star de country Kacey Musgraves ait remporté le prix de l’album de l’année, deux albums à prédominance R&B ont été nominés – la compilation éponyme de HER et Dirty Computer de Janelle Monáe – ainsi que plusieurs autres très endettés envers le style: CanardScorpion (dont toute la face B est dédiée aux pistes R & B-skewing), les Beerbongs & Bentleys de Post Malone (un mélange de trap-R & B, hip-hop et pop) et Kendrick Lamar’S Black Panther: The Album (une bande-son principalement hip-hop avec des instrumentaux soul et quelques coupes R&B).

Le R&B n’est pas mort

Tout comme les critiques ont prophétisé le «mort de roche», R&B a reçu un diagnostic similaire au tournant du 21e siècle. La réalité, cependant, c’est qu’il vient de prendre un siège arrière au hip-hop et au rap mélodique. Pour ceux qui y prêtent attention, le R&B moderne est resté très innovant. Au cours des dernières décennies, le R&B est passé d’un genre avec un son émouvant distinct à un avec de nombreuses ramifications divergentes basées sur des techniques vocales en évolution, la puissance des étoiles et des fusions musicales.

HER fait partie d’une multitude de nouveaux visages prenant le relais avec un style de R&B qui découle de l’écoulement poétique et de l’écriture de chansons. Parmi ces nouveaux venus, les artistes qui connaissent un fort succès pop sont SZA et Ella Mai. Après des années de sorties de mixtapes et d’EP sur le circuit indie, leurs styles capitalisent désormais sur l’âme hip-hop née par des gens comme Mary J Blige dans les années 90.

“Trip” et “Shot Clock” d’Ella Mai montrent comment le style fait un retour, tout comme l’apparition de SZA sur “All The Stars” de l’album Black Panther. Kendrick Lamar (dont «Pray For Me» apparaît également sur l’album) et son label TDE ont joué un rôle déterminant dans l’utilisation de leur statut de leader du hip-hop pour forger des tubes R&B modernes pour la radio pop, en suivant le modèle défini par The Weeknd’s XO Empire.

Le Mai, d’origine britannique, n’est que l’un des nombreux talents mondiaux intégrant des sons natifs pour se démarquer. Sur la base de morceaux tels que «Blue Lights» et «Where Did I Go», la chanteuse britannique Jorja Smith est clairement Amy WinehouseHéritière apparente, chantant des chansons soul dans son accent natal. Un autre talent en plein essor est Kali Ulchis, dont le premier album sensuel, Isolation, met en valeur ses racines latino-américaines: elle canalise la bossa nova sur «Tyrant» (qui présente Smith) et se penche vers le reggaetón sur «Nuestro Planeta». Née à Miami mais d’origine dominicaine, DaniLeigh a fait des vagues avec sa dernière version, The Plan, qui la voit expérimenter avec trap et K-Pop sur son single “Lil Bebe”. Pendant ce temps, le compositeur-interprète et producteur Kehlani fusionne la pop est-asiatique avec le R&B des années 90 sur ‘Nights Like This’, rappelant des tubes féminins anthémiques de TLC et Aaliyah.

Poursuivant sa propre domination sur la musique pop et dance moderne, Afrobeat a également influencé le R&B contemporain, avec des talents nigérians tels que Davido et Wizkid apportant le son natif à la radio américaine. Il fait également une apparition éminente sur la piste virale de Childish Gambino «This Is America», qui vise le racisme institutionnel sur un groove afrobeat.

Pris dans un piège

L’une des forces les plus perturbatrices du R&B moderne a été la musique trap. Tout comme il a infiltré le hip-hop et la pop (voir Ariana GrandeÉdulcorant) trap-R & B, ou “trap & B”, est devenu sa propre scène avec ses propres talents. Après avoir rompu ses jours de groupe de filles avec Fifth Harmony, Normani a fait équipe avec l’ingénieur R&B Khalid sur “Love Lies”, fusionnant trap & B avec une âme de tempête calme pour marquer un succès dans les charts pop.

Une autre figure clé de la scène est le chanteur-rappeur 6lack. Après avoir gagné du terrain avec son premier album, Free 6lack, le natif d’Atlanta a suivi avec East Atlanta Love Letter en 2018. Des chansons telles que «Pretty Little Fears», mettant en vedette J Cole, mélangent le R&B old-school des années 90 avec trap & B. (Voir aussi: Arin Ray et le maestro de Trapsoul, Bryson Tiller.)

Le travail de 6lack incarne un style atmosphérique de R&B qui offre un arc narratif sur chacun de ses projets. De nombreux artistes R&B adoptent ce concept au lieu de laisser tomber plusieurs singles qui ne présentent pas véritablement leur talent artistique ou leur plein potentiel. Janelle Monáe expose cela sur Dirty Computer, qui non seulement occupe le domaine de l’âme psychédélique (‘Screwed’) et de la néo-âme (‘I Like That’), mais sert également de commentaire sur l’état de la culture noire, l’identité queer et féminité («Pynk» et «Django Jane»).

Future funk

Des artistes qui mélangent l’âme du R&B traditionnel avec ses sous-ensembles éclatés (trap, chillwave, hip-hop et electronica) ont donné naissance au son du «futur R&B» tel que nous le connaissons aujourd’hui, assurant la survie du R&B. À mesure que la technologie progresse, R&B explore également les idéologies et les imaginations du futurisme. Le travail de fond de Frank Ocean sur Blonde, et ANTI de Rihanna peuvent être crédités pour avoir poussé ces idées abstraites et avant-gardistes dans le courant dominant.

Mais le futur R&B ne se résume pas à des idées ambitieuses et à l’afrofuturisme. Il peut également être incroyablement éphémère et camp. Ce n’est que dans la culture d’aujourd’hui que vous pouvez transformer un morceau de soul hip-hop en une sensation virale, c’est exactement ce que Doja Cat a fait avec son “ Mooo! ” Digne d’un bâillon, accompagné d’une musique de style bricolage avec des GIF en boucle sur un écran vert. Un autre artiste qui a évoqué conceptuellement le futurisme est l’auteur-compositeur-interprète Tinashe, avec ses LP compagnons Nightride et Joyride. Le premier présentait un morceau intitulé «Spacetime», tandis que le second avait une pochette d’album qui la décrivait comme une androïde motorisée.

Le royaume du futur R&B et de la soul continue de s’élargir, avec une distribution diversifiée de voix et de styles qui le tirent dans toutes les directions. Nai Palm, du quatuor australien Hiatus Kaiyote, continue d’être une muse pour les artistes hip-hop qui apprécient les sons R&B dans leur propre travail. Pendant ce temps, le défiant de genre Masego a attiré l’attention des critiques pour ancrer son futur son soul dans des éléments de ses riddims jamaïcains natifs, engendrant ce qu’il appelle “TrapHouseJazz”.

D’autres perturbateurs dans cet espace incluent Naji, un chanteur, producteur et ingénieur du son qui a maîtrisé l’art des années 808 et adouci l’instrumentation sur ses EP collaboratifs Act I et Act II. Les synthés font partie du R&B depuis la sortie électronique funky des années 80, et sont maintenant de retour comme l’outil préféré des artistes expérimentaux d’aujourd’hui. Snoh Aalegra, une artiste émergente originaire de Suède, ouvre son album Feels avec une intro qui déforme et coupe sa voix, tandis que l’intégralité de l’album semble concocté dans l’espace, avec des synthés cérébraux et des claviers déformés. De même, la chanteuse d’Atlanta et sa compagne de label 6lack, Summer Walker, équilibrent les paysages sonores trippants avec la sensibilité chaleureuse des sessions de studio en direct sur son morceau en petits groupes «Girls Need Love».

Briser les frontières

Le retour du hip-hop à des approches plus émouvantes pourrait être attribué à Kendrick Lamar, en particulier son opus révolutionnaire de 2015, Pimp un papillon. Le succès critique de l’album a représenté un changement sismique dans ce qui était considéré comme de la musique traditionnelle et a conduit à une résurgence du hip-hop conscient. Intégrant le free jazz, le gospel et la parole, il a également initié un public plus large aux fondements de la musique noire.

To Pimp A Butterfly a non seulement brisé les frontières stylistiques, mais a encouragé les artistes hip-hop et R&B à emboîter le pas, parmi eux Smino (et ses collaborateurs Saba et Noname basés à Chicago), qui bascule facilement entre le rap et le chant, et déploie des harmonies spontanées à côté des moments de la parole. Ses styles sont une somme de plusieurs parties, combinant électro-funk avec néo-soul et flow. Alors que la radio R&B est toujours dominée par des morceaux plus traditionnels pour adultes contemporains, ce n’est clairement qu’une question de temps avant que vous n’entendiez plus de nouvelles de la nouvelle garde, car les goûts de HER et Daniel Caesar obtiennent plus d’antenne.

La résurgence de la néo-soul dans le R&B moderne peut être attribuée à la façon dont des légendes telles que Erykah Badu et Bilal continuent de s’insérer dans la culture contemporaine. Bilal est apparu sur deux chansons de Lamar’s To Pimp A Butterfly, ‘Institutionalized’ et ‘These Walls’. Il est sûr de dire que son style particulier, tel qu’il figure sur son premier album de 2001, 1st Born Second, façonne le paysage R&B moderne: SiR, BJ The Chicago Kid et Masego ont des voix qui s’inspirent du ténor acéré de Bilal. Leur musique est ancrée dans une présence terreuse et émouvante et reflète l’existence de l’homme dans le monde actuel.

Malgré son âge relativement jeune, Khalid, 21 ans, a une voix qui rappelle la nature folklorique d’Aaron Neville. La marque d’emo-R & B de Khalid séduit en grande partie les milléniaux et les fans de la génération Z qui se connectent à la fois à l’ambiguïté romantique et à la lutte contre l’identité de soi – des sujets que Bilal, Usher et Carl Thomas ont capturés sans effort au début des années 2000.

Post Malone, quant à lui, illustre comment la musique pop est devenue dépendante de l’attrait grand public de trap & B: ses singles à succès «Better Now», «Psycho» et «Rockstar» ont aidé Beerbongs & Bentleys à rester au sommet des charts de streaming. En tant que sous-genre, trap & B est la forme moderne de sexe, de drogue et de rock’n’roll la plus accessible dans la musique moderne. De ‘Without Me’ de Halsey aux ‘7 Rings’ de Ariana Grande, il y a eu une vague de grands groupes pop incorporant son son.

En tant qu’autre cheville ouvrière du hip-hop, Drake a utilisé la face B de Scorpion pour mettre en évidence son impact sur le R&B au cours de la dernière décennie. Le cloud-R & B brumeux de «Peak» et «Doesn’t Matter To Me» ramène les auditeurs au début des années 2010, lorsque Tinashe, The Weeknd, Frank Ocean et Jhené Aiko jetaient tous les bases de ce son lucide.

C’est sur le même album ‘After Dark’ qu’il sollicite l’aide de Ty Dolla Sign pour non seulement saluer le format radio de la tempête tranquille, mais aussi renforcer l’état du R&B du point de vue masculin. Ty Dolla Sign était un cheval noir dans le débat «King of R&B» que Jacquees a commencé vers la fin de 2018; sa capacité à combiner Hip-hop de la côte ouest et le R&B avec la pop est une compétence partagée par des gens comme Tory Lanez et Chris Brown, qui ont tous essayé des chansons qui s’inspirent du R&B des années 90.

Retour des macks

Ces dernières années ont également vu la résurgence d’icônes des années 90 et du début des années 00 libérant de la musique adaptée aux tendances d’aujourd’hui tout en rappelant aux auditeurs leur statut d’influence. «When We» de Tank a pris d’assaut les services de radio et de streaming R&B pour adultes; Amerie a décidé de réorganiser trap & B avec ses albums surprises 4AM Mulholland et After 4AM. Pendant ce temps, Beyoncé s’est associée à son mari, Jay Z, pour former The Carters et amener le high art au trap & B et au R&B post-70 sur Everything Is Love; Mariah Carey a plié ses morceaux d’écriture de chansons sur «With You» produit par Mustard et sur «A No No» de Lil »Kim, de Caution; et Toni Braxton a rebaptisé son style de balladerie contemporaine pour adultes avec l’émotionnel “Long As I Live” sur Sex & Cigarettes.

Dans un genre aussi ancré dans la tradition que le R&B, la vieille garde reste vénérée tant par l’échantillonnage que par l’hommage stylistique. Leon Bridges porte le flambeau «King Of Soul» pour Sam Cooke, tandis que Charlie Wilson et Lalah Hathaway ont tous deux été nominés pour les Grammys en 2019.

Le retour du R&B en tant que force influente entraîne un recentrage sur des voix vibrantes. Le genre sera toujours défini par l’innovation et les chanteurs qui peuvent vous faire sentir – pas étonnant que ce soit là où la musique pop trouve toutes ses bonnes idées. Peu importe la fragmentation du genre, cependant, tant qu’une chanson a un rythme émouvant et un chanteur avec quelque chose à dire, il y aura toujours une place pour le R&B.

