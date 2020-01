Comment le renouveau du folk-rock britannique a conquis le monde

“Si ce n’était jamais nouveau, et qu’elle ne vieillit jamais, alors c’est une chanson folklorique.” Ainsi dit le personnage d’Oscar Isaac dans le film Inside Llewyn Davis de 2013, après avoir chanté «Hang Me, Oh Hang Me». Il avait raison: par sa nature même, la musique folk a toujours eu les deux pieds solidement ancrés dans la tradition. Le défi pour les musiciens est de trouver des moyens de garder le genre nouveau – et vital – tout en restant fidèle aux anciennes méthodes. Cet équilibre a rarement été aussi habilement atteint que dans le renouveau du folk-rock britannique de la fin des années 00 et du début des années 2010, lorsque le mouvement, souvent appelé «nu-folk», a réussi à revitaliser et à populariser le genre séculaire. .

«Les gens réagissent à la façon dont les choses se sont passées»

Florissant de l’ouest de Londres, le «mouvement nu-folk» a été le nom donné à l’émergence de plusieurs artistes – tels que Mumford & Sons, Laura Marling, Noah And The Whale, Emmy The Great, King Charles et Johnny Flynn – qui ont incorporé des éléments de rock indépendant et de pop dans la formule folklorique traditionnelle. Les résultats étaient (assez convenablement) électriques: plusieurs des actes ont trouvé la célébrité internationale, introduisant une toute nouvelle génération d’auditeurs au genre folk. Beaucoup continuent d’attirer des foules énormes et des critiques élogieuses à ce jour, plus d’une décennie après l’apparition de la tendance.

Une partie de ce qui a fait une telle sensation au nu-folk est la façon dont il a volé face à la musique populaire dominante du début du 21e siècle. Au moment du nouveau millénaire, les charts étaient remplis de rythmes électroniques élaborés, et les chanteurs semblaient plus susceptibles de sortir des rangs des candidats à la télé-réalité que du circuit des concerts. En se concentrant sur l’instrumentation live traditionnelle, les révolutionnaires de l’ouest de Londres étaient une bouffée d’air frais. “Les gens réagissent à la façon dont les choses se sont déroulées au cours des dix ou 15 dernières années”, a déclaré un jour Marcus Mumford, le leader de Mumford & Sons, à propos de la popularité de son groupe. «Les gens réagissent à l’idée que vous puissiez venir à un concert et vous engager avec un groupe. Ils veulent réduire leurs effectifs. »

“Il fallait être prêt à s’engager”

Le mouvement a commencé au début des années 00, dans un lieu désormais disparu de Fulham appelé Bosun’s Locker, situé sans cérémonie sous une pâtisserie. Avec une capacité maximale de seulement 40 personnes, le lieu de naissance du nu-folk n’aurait guère pu être plus éloigné du glamour du marché de masse de la scène de The X Factor, mais son intimité et son ouverture en ont fait un creuset pour le talent créatif. “Beaucoup d’entre nous étaient mineurs et c’était le seul endroit où nous pouvions boire”, a révélé plus tard Winston Marshall, le joueur de banjo de Mumford & Sons.

“C’était vraiment accidentel”, a expliqué Ben Lovett, le claviériste du groupe. «Sans parler de délabrement. Personne n’avait d’autre motif que de se faire prendre et de passer un bon moment. Il s’agissait d’écouter et de jouer de la musique. Si vous ne faisiez pas l’un, vous faisiez l’autre. Le seul qualificatif à être là-dedans était que vous deviez être prêt à vous engager d’une manière ou d’une autre. »

Bien que certains des plus grands groupes de nu-folk (notamment les Mumford) soient des groupes, le lieu lui-même était trop exigu pour accueillir correctement les groupes sur sa scène, afin que les gens se produisent en tant qu’artistes solo. Malgré cela, Bosun’s Locker était empreint d’un esprit de collaboration et les actes échangeraient régulièrement des chansons et des idées. En plus de se chevaucher sur scène, de nombreux interprètes étaient étroitement liés dans leur vie personnelle. L’auteur-compositeur-interprète Alan Pownall, qui a joué au Bosun’s, a partagé un appartement avec un autre habitué du pub, Jay Jay Pistolet, qui allait jouer devant The Vaccines, et qui a ensuite vécu avec Mumford et Marshall.

“Je voulais être considéré comme unique”

Plus tard dans sa carrière, Laura Marling a donné une interview à The Guardian dans laquelle elle a réfléchi sur son temps à jouer au Bosun’s Locker avec des émotions mitigées. «J’ai commencé à trouver que jouer avec tout le monde tout le temps rendait tout un peu homogénéisé», a-t-elle déclaré. «Je voulais donc me diversifier. Je sentais que ma musique allait devenir comme la musique de tout le monde, et je voulais la garder spéciale pour moi. Je ne pouvais pas supporter d’être dans un gang parce que j’avais un gros ego. Je voulais être considéré comme unique. “

Elle n’avait pas besoin de s’inquiéter à cet égard. Marling a été la première du contingent de l’ouest de Londres à vraiment trouver un public: avec son premier album très acclamé en 2008, Hélas, je ne peux pas nager, Marling a remporté une nomination au Mercury Prize. Son style et son talent de premier ordre – à la fois son aptitude à la guitare et ses paroles élégantes et perspicaces – ont fait des comparaisons avec Joni Mitchell.

L’une des caractéristiques déterminantes des artistes nu-folk était leur jeunesse – la plupart des artistes qui ont joué pour la première fois dans Bosun étaient encore des adolescents à l’époque, et avaient trouvé le succès au début de la vingtaine. Mais même parmi eux, Marling était une exception spectaculaire: perfectionner son artisanat en interprétant des chansons à l’âge de 11 ans, elle était un talent établi sur la scène nationale à 18 ans. Au moment où elle était dans la mi-vingtaine, Marling avait assemblé un dos catalogue la plupart des auteurs-compositeurs quatre fois son âge envieraient.

“Personne ne prend un banjo pour devenir une pop star”

“Nous partagions les mêmes idées, nous partagions les goûts et l’appréciation de certaines musiques”, a déclaré Charlie Fink, qui est devenu le leader des hitmakers désormais dissous Noah And The Whale. «Nous avons eu de très bons moments, mais je ne suis pas sûr qu’il y ait une idéologie gouvernante. Il n’y a certainement jamais eu de conférence de groupe au cours de laquelle nous avons sorti une carte de la musique et poussé les choses sur le sol, planifiant notre conquête du monde », a-t-il ajouté. «Il n’y avait pas vraiment d’ambition. Soyons honnêtes, personne ne prend un banjo pour devenir une pop star. “

Mais la célébrité pop est néanmoins arrivée pour Noah And The Whale, dont le premier album, Peaceful, The World Lays Me Down, est devenu une sensation mineure en 2008, atteignant le cinquième rang des palmarès des albums britanniques. Marling faisait partie du groupe au moment de la sortie de l’album – fournissant des choeurs – bien qu’elle soit partie pour poursuivre d’autres projets après une courte tournée. Le groupe subirait plusieurs autres changements de line-up alors qu’ils sortaient trois autres albums avant leur séparation en 2015.

“Peu m’importe si quelqu’un pense que nous sommes authentiques ou non”

Si Noah et la baleine étaient la réussite improbable de la musique folk de la fin des années 2000, alors qu’est-ce qui a fait Mumford & Sons? Après avoir commencé à jouer dans le groupe de soutien de Marling, Marshall, Mumford et le bassiste Ted Dwane se sont joints à Lovett pour former leur propre groupe en 2007, et ont passé deux ans à visiter des sites mineurs, libérant trois EP de 10 pouces qui n’ont pas réussi à figurer dans les charts. Mais tout a changé avec l’arrivée de leur premier album, 2009’s Ne soupirez plus.

Produit par un jour Arcade Fire collaborateur Markus Dravs, Sigh No More a lancé le groupe dans la renommée internationale, passant au n ° 1 en Australie et n ° 2 au Royaume-Uni. Le premier single, «Little Lion Man», extrait d’un précédent EP, est rapidement devenu le morceau phare du groupe. Quand ils ont joué au festival Hop Farm au Royaume-Uni à la suite du succès de l’album, Mumford & Sons a attiré une plus grande foule que Bob Dylan.

Maintenant, les fans de musique folk ont ​​la réputation d’être assez rigides quand il s’agit de définir la «musique folk» – tout le monde a entendu parler du tristement célèbre changement de Dylan vers un son basé sur la guitare électrique en 1965, qui a provoqué des huées du public lors de ses concerts. Bien que Mumford cite des artistes comme Gillian Welch et Alison Krauss parmi ses inspirations, le son de Mumford & Sons est loin de la musique folklorique traditionnelle – même de quelqu’un comme Marling. Le Evening Standard de Londres a un jour décrit le son du groupe comme «en gros, Coldplay avec un banjo».

Mais Marcus Mumford a insisté sur le fait qu’il n’était pas précieux pour l’authenticité. «J’avais une guitare acoustique entre les mains. Winnie avait un banjo dans le sien. Ted venait d’acheter une contrebasse et Ben a apporté un clavier. Ensuite, nous nous sommes assis et avons joué quelques chansons que nous avions écrites. Mais, je veux dire, je ne peux pas vraiment affirmer que je me soucie autant que quelqu’un pense que ce que nous faisons est authentique ou non. “

La musique folk ne s’éteindra jamais

En dehors de la bulle de l’ouest de Londres, le folk-rock connaît également une renaissance ailleurs. En 2011, le groupe islandais de cinq pièces Of Monsters And Men a obtenu une reconnaissance mondiale avec son premier album, My Head Is An Animal. Les Lumineers, une équipe basée dans le Colorado, faisaient partie des plus grands rockeurs américains, leur premier album éponyme de 2012 leur apportant une notoriété rapide des deux côtés de l’Atlantique. À Glasgow, en Écosse, une scène similaire à celle de l’ouest de Londres avait également germé, et certains des actes qui en ont émergé comprenaient Findlay Napier, Kassidy, Dry The River, Pearl And The Puppets et The Bar Room Mountaineers.

Le temps passe, bien sûr, et le mouvement nu-folk ne fait plus la une des journaux. Mais cela ne veut pas dire que l’esprit s’est émoussé. Laura Marling continue d’enregistrer des disques acclamés et, en 2018, s’est associée à Mike Lindsay de Tunng pour un projet collaboratif appelé LUMP, qui a débouché sur un album et une tournée nationale. Johnny Flynn, un habitué de Bosun qui a joué par la suite avec Marling, continue de jouer avec son groupe The Sussex Wit, mais a gravité vers une carrière d’acteur et a été casté dans le prochain David Bowie biopic Starman. Mumford & Sons a sorti un LP intitulé Delta en 2018, qui a été suivi d’une tournée mondiale dans l’arène.

Il est sûr de dire que la musique folk ne s’éteindra jamais – et comme le moment nu-folk l’a prouvé, les gens trouveront toujours des moyens de la garder aussi fraîche et essentielle que jamais.

