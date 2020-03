Comment le trompettiste «Cool Jazz» a trouvé sa voix

Si Chesney Henry Baker, Jr, n’avait jamais enregistré d’album vocal et se concentrait uniquement sur la trompette, il serait toujours considéré comme une star majeure. Mais lorsqu’il s’est approché du microphone pour enregistrer sa voix pour la première fois, le lundi 15 février 1954, au Capitol Studios de Los Angeles, sous la supervision du producteur et patron de Pacific Records, Dick Bock, il a capturé le premier d’un certain nombre d’enregistrements qui constitueraient Chet Baker Sings, et sa vie et sa carrière ont pris un autre tournant capital.

Le plan de «l’école cool»

Au visage frais et aux traits ciselés, Chet Baker n’avait que 24 ans lorsqu’il a enregistré Chet Baker Sings. Il s’était déjà fait un nom dans le monde du jazz deux ans plus tôt, quand il était membre du célèbre quatuor sans piano du saxophoniste baryton Gerry Mulligan. La musique du groupe, avec ses lignes de cornes contrapuntiques et son aura émotionnelle douce, a jeté les bases sonores de ce qui est devenu le son de la «côte cool» de la côte ouest. En particulier, une version instrumentale de “My Funny Valentine” de Rodgers et Hart – sortie en single en 1952 – a attiré l’attention de jeunes acheteurs de disques branchés, est devenue un succès et a mis Baker sur la carte musicale.

Mais c’est Chet Baker Sings, enregistré deux ans plus tard, après que le trompettiste eut quitté le groupe de Mulligan, qui a catapulté le jeune souffleur de cor de l’Oklahoma dans la conscience de l’Amérique traditionnelle. Plus important encore, peut-être, il avait conquis le cœur d’une légion grandissante de jeunes admiratrices qui se pâmaient de sa beauté et de son séduisant.

“Son chant se démarque de la course du moulin”

En vérité, la voix de Baker était inhabituelle. Doux, sonore et défini par une langueur somnolente, il avait aussi une mystérieuse qualité androgyne; ceux qui ignoraient son style de chant pensaient souvent que Baker était une femme. La sortie originale de Chet Baker Sings dans Pacific Jazz était un album de 10 pouces comprenant huit chansons – toutes des standards de jazz – avec Baker accompagné du pianiste Russ Freeman, du bassiste Carson Smith et du batteur Bob Neel.

L’album s’est ouvert sur une version légèrement décalée de «But Not For Me» de George et Ira Gershwin, sur laquelle Baker joue de la trompette pendant l’intro avant de chanter les sections couplet. La ballade romantique de Sammy Cahn et Jules Styne «Time After Time» suit, avec Baker fournissant un solo de trompette court mais éloquent. Vient ensuite une version vocale exquise de «My Funny Valentine»; Baker laisse sa trompette de côté ici, permettant aux projecteurs de tomber sur sa voix dorée, qui caresse les paroles de la chanson tandis que le piano de Russ Freeman scintille en arrière-plan.

Le thème romantique se poursuit avec le deuxième morceau de Cahn-Styne de l’album, «I Fall In Love Too Easily», avec Baker jouant un solo de trompette exquis ainsi que le chant. Russ Freeman a également la chance de montrer ses talents d’improvisateur sur la piste, qui est suivi par l’air de Harry Warren-Mack Gordon ‘There Will Be Another You’. En tête avec Baker qui tire une belle trompette, il accélère le rythme de l’album. «Je m’entends bien sans vous très bien (sauf parfois)» de Hoagy Carmichael a une rêverie semblable à une berceuse, grâce aux notes délicates et tintantes de Celeste de Russ Freeman.

“The Thrill Is Gone” de Lew Brown et Ray Henderson trouve Joe Mondragon et Shelly Manne remplaçant respectivement Smith et Neel à la basse et à la batterie. C’est une ballade mélancolique sur laquelle Baker complimente sa voix avec des trompettes surdimensionnées. La morosité est cependant dissipée par la chanson «Look For A Silver Lining» plus optimiste, une chanson de Jerome Kern-Buddy DeSylva définie par un groove oscillant rebondissant propulsé par la basse de marche de Carson Smith.

Une sortie historique

Sorti au printemps 1954, Chet Baker Sings a élargi l’attrait commercial et le public du musicien né en Oklahoma, basé en Californie, atteignant des gens qui étaient peut-être à l’abri des instrumentistes de jazz mais attirés par les crooners aux flambeaux. L’album s’est si bien vendu qu’en 1956, Dick Bock l’a étendu à 14 titres pour une réédition de 12 pouces sur son empreinte World Pacific.

Six autres pistes vocales, toutes tirées de Le grand livre de chansons américain, ont été fixées à Los Angeles au Forum Theatre les 23 et 30 juillet 1956. Parmi les accompagnateurs de Baker, seul Russ Freeman a été retenu de la session de 1954, Jimmy Bond venant à la basse et Peter Littman et Lawrence Marable partageant le tabouret de tambour ( ils ont joué sur trois pistes chacun).

Le joyeux swinger ‘That Old Feeling’, qui est devenu la coupe d’ouverture de la nouvelle itération de Chet Baker Sings, a continué la douce ambiance de l’album original et a présenté un solo de piano Freeman qui précède le propre de Baker à la trompette. «It’s Always You», «Like Someone In Love» et Frank Loesser «I’ve Never Been In Love Before» sont des ballades lentes qui bénéficient de la qualité rêveuse et langoureuse de la voix de Baker. Il en va de même de «Mon idéal», qui met en scène Freeman jouant des arpèges cristallins sur un céleste. En revanche, le plus rythmique «My Buddy» trouve Baker jouant de délicates trompettes sourdes entre ses voix douces.

L’album était une sortie historique pour Baker, lui conférant le genre de célébrité qui échappe à la plupart des musiciens de jazz. Mais son succès n’a pas pu l’empêcher de tomber dans une spirale dommageable de toxicomanie qui a tourmenté sa carrière jusqu’à sa mort aux Pays-Bas à l’âge de 58 ans, en 1988. Chet Baker Sings offre un rappel vivant des formidables talents jumeaux du musicien. “Son chant, comme son jeu, se démarque de la course du moulin”, écrivait l’écrivain de jazz Will MacFarland dans les notes originales de l’album. Il n’avait pas tort.

