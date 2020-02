Comment l’écriture de chansons de George Harrison est entrée dans le sien

Tout en faisant la promotion du nouveau Beatles album, Abbey Road, en 1969, John Lennon décrit George Harrison“Quelque chose” comme “sur le meilleur morceau de l’album” – des éloges, en effet. Sorti en single en octobre de la même année (6 octobre aux États-Unis et 31 octobre au Royaume-Uni), «Something» serait le premier (et le seul) Beatles A-side de George au Royaume-Uni.

“George n’a écrit une chanson que bien plus tard”

Il n’avait pas été facile pour George de mettre ses chansons sur les disques des Beatles. Comme John l’a noté en 1974: «Paul et j’ai vraiment taillé l’empire entre nous, parce que nous étions les chanteurs… George n’a écrit une chanson que bien plus tard. »

La première composition de George, «Don’t Bother Me», est apparue sur With The Beatles, le deuxième album du groupe, sorti à temps pour Noël 1963. Au moment de «L’album blanc»cinq ans plus tard, son quota était passé à quatre chansons sur trente.

George Martin a expliqué les problèmes auxquels George était confronté: «Je pense que le problème avec George était qu’il n’a jamais été traité au même niveau que d’avoir la même qualité d’écriture de chansons, par n’importe qui – par John, par Paul ou par moi. Je suis aussi coupable à cet égard. J’étais le gars qui disait: “S’il a une chanson, nous le laisserons l’avoir sur l’album” – avec beaucoup de condescendance. Je sais qu’il a dû se sentir vraiment mal à ce sujet. Peu à peu, il a continué à persévérer et ses chansons se sont améliorées – jusqu’à ce qu’elles finissent par devenir extrêmement bonnes. “Something” est une chanson merveilleuse. “

“Penses-tu vraiment que c’est bon?”

«Quelque chose» a ses origines dans les sessions «The White Album». George lui-même a dit qu’il l’avait écrit au piano pendant une pause pendant que Paul continuait avec quelques overdubs dans un autre studio. Le producteur Chris Thomas se souvient s’être assis au clavecin alors qu’il travaillait sur la chanson de George, Piggies, dans les studios EMI d’Abbey Road. “Alors que George et moi étions en train de tinter sur ce clavecin, il a commencé à jouer une autre nouvelle chanson pour moi, qui s’est avérée plus tard être” quelque chose “. J’ai dit: “C’est génial! Pourquoi ne faisons-nous pas celui-là à la place? “Et il a répondu:” Vous l’aimez, pensez-vous vraiment que c’est bon? “”

Au moment de la séance «Piggies», George avait été voir Ray Charles en concert, et a dit que, dans son esprit, il avait entendu le légendaire chanteur de R&B s’attaquer à «Quelque chose». “C’est la sensation que j’imaginais, mais parce que je ne suis pas Ray Charles, vous savez, je suis en quelque sorte beaucoup plus limité dans ce que je peux faire, alors c’est sorti comme ça.”

L’inspiration pour la ligne d’ouverture de la chanson peut provenir involontairement de James Taylor, qui à l’époque était un artiste inconnu travaillant sur son premier album pour Apple Records. “Je ne pourrais jamais penser à des mots pour ça … Il y avait une chanson de James Taylor intitulée” Quelque chose dans la façon dont elle bouge “, qui est la première ligne de cela. Et alors j’ai pensé à essayer de changer les mots, mais ce sont les mots qui sont venus quand je l’ai écrit pour la première fois. Donc à la fin je l’ai laissé comme ça et je l’ai juste appelé “Quelque chose”. “

“Je n’ai jamais pensé une seconde que George avait l’intention de le faire”, a déclaré Taylor plus tard. “Je ne pense pas qu’il ait intentionnellement arraché quoi que ce soit, et toute la musique est empruntée à d’autres musiques. Donc, complètement, je l’ai laissé passer… Si George a pris consciemment ou inconsciemment une réplique d’une de mes chansons, je la trouve très flatteuse. »

“Beaucoup de temps et d’efforts ont été consacrés à” quelque chose “”

Bien que George ait écrit une grande partie de la chanson très rapidement, il l’a mise sur la glace pendant quelques mois tout en réfléchissant à la façon de terminer les paroles. Au cours d’une session dans leurs propres studios Apple en janvier 1969, George demanda nonchalamment à ses camarades de bande de l’aider avec les mots. Sur les enregistrements de ces séances, on peut l’entendre demander: «Qu’est-ce que cela pourrait être, Paul? “Quelque chose dans sa façon de bouger”, quelque chose comme ça, “Attire-moi comme …” Je ne pouvais pas penser à ce qui m’attirait du tout! ” À ce stade, John intervient: “Dites simplement ce qui vous vient à l’esprit à chaque fois,” Attire-moi comme un chou-fleur “, jusqu’à ce que vous ayez le mot.” Prenant John au pied de la lettre, George a suggéré «m’attire comme une grenade».

George a coupé une démo de “Something” à Abbey Road le 25 février 1969 – son 26e anniversaire – avant de revenir à la chanson le 16 avril, avec George lui-même à la guitare, John à la basse, Paul à la batterie (Ringo était en train de filmer) et George Martin au piano. Quelques semaines plus tard, ils ont commencé un nouvel enregistrement sous la direction de Chris Thomas, cette fois avec Ringo de retour sur le tabouret de tambour, Paul jouant de la basse et John au piano. Au fil des prises, une longue coda improvisée a été ajoutée, qui, en 36 prises, avait atteint près de cinq minutes. Au cours des mois suivants, le groupe est revenu sur la chanson à plusieurs reprises pour ajouter des overdubs – y compris une partie d’orgue de Billy Preston.

“Beaucoup de temps et d’efforts ont été consacrés à” Quelque chose “”, se souvient l’ingénieur Geoff Emerick. «Tout le monde semblait conscient de la qualité d’une chanson, même si personne ne s’est mis en quatre pour le dire. C’est comme ça que les Beatles étaient: les compliments étaient rares – on pouvait toujours en dire plus sur la façon dont ils pensaient par les expressions sur leurs visages. “

«Oh, tu as écrit ça? Je pensais que c’était un Lennon / McCartney ”

‘Something’ continuerait à être repris par plus d’artistes que n’importe quelle autre chanson des Beatles, à l’exception de ‘Hier’. George a obtenu son souhait lorsque Ray Charles l’a couvert en 1971. D’autres artistes notables pour l’avoir couvert incluent Smokey Robinson, Elvis Presley, James Brown et Frank Sinatra. Comme Paul l’a noté dans Anthology, «Frank Sinatra avait l’habitude d’introduire« Something »comme sa chanson préférée de Lennon / McCartney. Merci, Frank! »

Sinatra n’était pas la seule. “Je me rends compte que le signe d’une bonne chanson, c’est quand elle a beaucoup de versions de reprise”, a déclaré plus tard Harrison. “J’ai rencontre Michael Jackson quelque part à la BBC. Le type qui nous a interviewés a fait un commentaire sur «Quelque chose», et Michael a dit: «Oh, vous avez écrit ça? Je pensais que c’était un Lennon / McCartney ».»

Les éditions du 50e anniversaire d’Abbey Road sont maintenant disponibles et peuvent être achetées ici.