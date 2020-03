Comment les albums des années 70 de Rory Gallagher ont construit la légende

Rory Gallagher a commencé à faire tourner les têtes dès que Taste a foulé les planches en 1966. En effet, grâce à le talent prodigieux de leur jeune guitariste, chanteur et auteur-compositeur, le jeune trio irlandais a rapidement gravi les échelons, apparaissant sur le projet de loi à CrèmeEst largement diffusé spectacle d’adieu au Royal Albert Hall de Londres à la fin de 1968 et dans le Top 20 britannique avec leur deuxième album, On The Boards.

À l’aube de la nouvelle décennie, Taste semblait être sur la bonne voie. Pourtant, malgré une performance incendiaire au Festival de l’île de Wight parsemé d’étoiles des années 1970, une combinaison de problèmes prosaïques liés aux affaires a tronqué la carrière du groupe et, au début de 1971, Rory Gallagher était prêt à recommencer.

Après avoir déménagé au Royaume-Uni au cours des dernières étapes de Taste, Rory a conservé sa base de Londres, où il a auditionné pour une nouvelle section rythmique. Ancien Jimi Hendrix Les accompagnateurs expérimentés Noel Redding et Mitch Mitchell faisaient partie de ceux qui ont été pris en considération, mais finalement Gallagher a choisi un duo compétent de Belfast, le bassiste Gerry McAvoy et le batteur Wilgar Campbell, tous deux anciens membres de Deep Joy, qui avaient soutenu Taste pendant les dates irlandaises vers 69.

Re-signant avec Polydor et désireux de faire ses preuves, la créativité féroce de Gallagher l’a conduit à sortir ses deux premiers albums solo dans les 12 mois. Le produit de sessions autoproduites supervisées par l’ingénieur On The Boards Eddie Offord, les débuts éponymes de Rory sont apparus en mai 1971 et ont offert un mélange grisant de rockers suralimentés (‘Laundromat’, les favoris à feuilles persistantes ‘Hands Up’ et ‘Sinner Boy ‘) et des morceaux plus réfléchissants tels que “It’s You” à saveur américaine, le délicat folk de Bert Jansch de “Just A Smile” et l’introspective “I Fall Apart”.

Sorti six mois plus tard, le Deuce de novembre 71 était à nouveau bourré de qualité mur à mur. L’ouvreur habile et teinté de jazz du disque, “ I’m Not Awake Yet ”, a montré que Gallagher refusait de se faire pigeonner soniquement, tandis que le matériel diversifié zigzaguait à nouveau de rockers robustes (“ Used To Be ”) et de blues classiques de style Chicago (‘Should’ve Learned My Lesson’) au country blues (‘Out Of My Mind’) avant de culminer avec ‘Crest Of A Wave’: un tour de force dramatique et tendu et une vitrine pour l’étonnante diapositive de Rory prouesse de la guitare.

Avec Deuce, le but de Gallagher était de capturer le son live de son groupe, mais alors que l’album a réussi à presser une partie de leur foudre dans la bouteille, la puissance féroce et élémentaire que Rory et la compagnie ont déchaînée est toujours la meilleure expérience sur les albums live du groupe des années 70.

Présentant des versions intenses de “Messin” With The Kid “de Junior Wells, de” Pistol Slapper Blues “de Blind Boy Fuller et de” Bullfrog Blues “de William Harris, Live In Europe de 1972 reflétait la connaissance approfondie de Gallagher du blues sous ses multiples formes. L’album, cependant, comportait également des versions incendiaires de chansons auto-écrites telles que le réveil de Deuce “ In Your Town ” et l’émotionnel, dirigé par la mandoline “ Going To My Hometown ”, dans lequel Rory a nommé deux grands employeurs de Cork de la journée: la voiture de Ford Pneus d’usine et Dunlop.

1972 a été une bonne année pour Rory Gallagher, car Live In Europe a remporté son premier succès dans le Top 10 britannique et il a remporté le prix convoité de Guitariste / Musicien de l’année de Melody Maker, Eric Clapton au poste. Après Live In Europe, cependant, Gallagher a remanié la composition de son groupe, conservant McAvoy mais remplaçant Wilgar Campbell par Rod de’Ath et recrutant Lou Martin, le claviériste de Belfast.

Le nouveau groupe de Gallagher a fait ses débuts avec Blueprint de février 1973. Enregistré dans les studios Marquee de Polydor à Londres, c’était un autre ensemble éclectique à couper le souffle, avec le septième fils d’un septième fils de huit minutes et les “ Daughter Of The Everglades ” aux saveurs zydeco augmentant les entraînements enracinés, y compris un puissante couverture de «Banker’s Blues» de Big Bill Broonzy.

Blueprint a de nouveau figuré dans le Top 20 britannique, mais avec Gallagher sur une lancée créative, il a livré son quatrième studio, Tattoo, avant la fin de 1973. Une collection étincelante, l’album comprenait les bruyants rockeurs blues Sleep On A Clothes Line et Cradle Rock (plus tard couverts par Joe Bonamassa), l’anthémique “ Tattoo’d Lady ” et plusieurs départs stylistiques fascinants tels que la ballade ardente ” A Million Miles Away ‘et le jazzy’ They Don’t Make Them Like You Anymore ‘, pendant lequel Gallagher a attaché un bouzouki.

Impressionné à juste titre, Rolling Stone a surnommé Tattoo «l’œuvre la plus brillante et la plus joyeuse» de Gallagher et a déclaré qu’il «devenait un compositeur de renom». Avec les critiques et des tournées de service régulières dans des territoires éloignés du Canada en Allemagne, la fanbase de Gallagher se répandait maintenant de façon exponentielle, bien que, comme son titre l’indique, son deuxième album live emblématique, le double disque Irish Tour ’74, a été abattu de spectacles nationaux reçus avec enthousiasme à Cork, Dublin et Belfast déchirée par les troubles.

Les images de ces concerts chargés d’émotion ont été tournées par le réalisateur et ancien critique musical Observer Tony Palmer pour le long métrage de concert du même nom. Capturant Gallagher à l’apogée de ses pouvoirs, l’album et le film sont à juste titre considérés comme des points culminants dans le canon de Rory, et les meilleures pistes – une version fumante de “ Tattoo’d Lady ”, la puissante couverture de Rory de Tony Joe White. «Comme le corbeau vole» et une «marche sur des charbons ardents» de 10 minutes – continuent d’exaltant à ce jour.

Bien qu’il ait été chaleureusement accueilli par les fans et les critiques, Irish Tour ’74 s’est avéré être Polydor swansong de Gallagher et – après avoir sérieusement envisagé une offre de Les pierres qui roulent pour remplacer Mick Taylor au début de 1975 – il a signé un nouvel accord solo avec Chrysalis Records, libérant Against The Grain en octobre de la même année. Un autre ensemble brut et fascinant, l’album comprenait une version acoustique dextre de “ Out On The Western Plain ” de Leadbelly et de l’exubérante “ Souped-Up Ford ”, et il a attiré davantage de presse positive aux États-Unis, avec Rolling Stone comparant favorablement le travail de Gallagher avec d’autres dieux de la guitare, Eric Clapton et Alvin Lee.

Bien qu’il fasse également référence au bois du célèbre Fender Stratocaster de Gallagher, le double sens du titre Against The Grain était la position anti-commerciale de l’artiste: sa décision consciente de ne pas rivaliser avec ce qu’il appelait le circuit de l’arène de la «bombe fumigène, glace sèche». Néanmoins, Gallagher a accepté de remettre les rênes de production de la carte d’appel de 1976 à Violet foncéRoger Glover, pour tenter de relever de nouveaux défis musicaux.

Par conséquent, Calling Card est peut-être la version la plus diversifiée de Rory Gallagher, avec la légèreté du toucher de la chanson titre jazzy contrastant avec le riffing cassant de ‘Do You Read Me’, l’atypiquement funky ‘Jackknife Beat’ et l’agression Hendrix-ian de ‘Moonchild’ . Cependant, alors que Calling Card inclut certaines des contributions les plus décisives de son groupe, ce serait leur dernière sortie en tant qu’unité.

Avant l’arrivée du prochain album de Rory, il serait obligé de faire face aux changements de line-up et à l’arrivée du punk…

