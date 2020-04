Comment les Beastie Boys sont devenus des héros de jazz improbables

Beastie Boys étaient bien dans leur carrière quand ils ont sorti The In Sound From Way Out !, un album instrumental avec des morceaux instrumentaux jazz-funk de Vérifiez votre tête et Mauvaise communication. Le départ de leur son habituel n’était pas une surprise pour quiconque reconnaissait l’approche fluide du genre à la musique du groupe – ils avaient, après tout, jeté des pistes instrumentales dans leurs deux derniers albums – donc un album concept éclectique et entièrement instrumental de soulful les coupes funk avec des lignes de basse ondulantes et des percussions frémissantes étaient exactement dans la timonerie de Beasties.

Mais c’est la sortie qui a jeté un coup d’œil aux étrangers. Les Beastie Boys n’étaient pas étrangers à l’échantillonnage – ils en maîtrisaient l’art sur Paul’s Boutique – mais une collection funhouse déformée des années 70 complètement dépourvue de voix ressemblait à une plongée profonde dans l’obscurité.

Un clin d’œil à leurs racines

Les groupes passent souvent par des phases de transition tout en essayant de déterminer leur prochain mouvement. Pour Beastie Boys, chaque incursion dans un genre différent était l’occasion de perfectionner des aspects de leur métier. Ils ont commencé comme un groupe de punk hardcore, The Aborigines, à la fin des années 70, et après un certain succès avec leur single expérimental «Cooky Puss», en 1983, ils ont décidé de pivoter concrètement vers le hip-hop.

En clin d’œil à leurs racines new-yorkaises, le trio a insufflé à leur musique des échantillons remarquables de jazz, de rock, de punk et de musique latine, élargissant les marges de ce à quoi pourrait ressembler le hip-hop. Les beasties ont permis à leurs intérêts musicaux variés de prendre forme à travers leur musique, créant une gamme englobante de talent et de goût. Leur méthode d’échantillonnage de la musique était évidente dans leur premier album, Licencié à malade, sur lequel ils ont échantillonné un large éventail de pistes de Barry White, AC / DC, Kool & The Gang, Led Zeppelin et Run-DMC, entre autres.

Beastie Boys a produit Licensed To Ill avec Rick Rubin, et il est devenu le premier album hip-hop à figurer en tête du palmarès Billboard. De là, le groupe a sorti Paul’s Boutique, un autre chouchou critique qui a montré leurs oreilles exigeantes quand il s’agit de fouiller dans les caisses pour trouver une inspiration musicale. Check Your Head et Ill Communication ont suivi, en 1992 et 1994, respectivement, et les deux albums ont atteint un sommet dans le Top 10 de Billboard, renforçant ainsi la notoriété et la reconnaissance du Beastie Boys.

Une exploration sonore

En 1996, le trio était prêt à se plonger dans quelque chose de différent sur le plan sonore. Ils ont d’abord sorti The In Sound From Way Out! le 2 avril via leur fan club français. Le nom et la pochette de l’album ont été inspirés par un album de compilation de Perrey And Kingsley; un travail électronique collaboratif, il était composé de sons d’animaux épissés, de boucles électroniques et de mélodies. Le disque de Beasties est cependant complètement différent, son titre rendant hommage à la nature reconstructrice de l’album.

Le son de la sortie! s’ouvre avec «Groove Holmes», une ode à l’organiste soul-jazz Richard Holmes. La piste alimente l’album et mène à ‘Sabrosa’, une chanson qui se sentirait comme à la maison sur un Blaxploitation bande sonore. Il éclate avec des riffs de guitare effrayés et se réduit à un mijotage régulier qui se poursuit dans «Namaste», une coupe au rythme lent qui serpente comme de la fumée d’encens.

Une confiture pleine de groove

Les pistes rayonnent entre frénétique psychédélie , Fusions soul-jazz des années 70 et décompositions sépia capables de transporter l’auditeur vers une décennie entièrement différente. L’aspect vraiment impressionnant de The In Sound From Way Out! C’est ainsi que Beastie Boys a emprunté à leur catalogue pour créer quelque chose de nouveau.

La révérence pour le passé et l’innovation implacable sont deux forces concurrentes qui ont traversé la discographie de Beasties; ils avaient épissé des échantillons d’autres musiques dans leurs chansons pendant des années, mélangeant les pistes de manière nouvelle pour créer leur propre son. Mais les techniques d’exploration et de recodage mises en évidence dans cette collection sont stupéfiantes pour les auditeurs occasionnels et les amateurs de musique étudiés. Le groupe a continué à faire des albums hip-hop après The In Sound From Way Out !, accumulant des distinctions et une base de fans encore plus grande avec des sorties ultérieures comme le conquérant du monde Bonjour méchant, mais ils sont également revenus au modus operandi de In Sound From Way Out! en 2007 lorsqu’ils ont sorti une collection de tout nouveaux instruments, La confusion.

Alors que leurs albums hip-hop seront toujours considérés comme des classiques des Beastie Boys, The In Sound From Way Out! est un rappel de leur talent artistique.

