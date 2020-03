Comment les Bee Gees ont continué à faire des vagues dans les années 90

L’essence même de Bee GeesLa popularité de ces dernières décennies a toujours été leur capacité non seulement à s’adapter aux tendances musicales, mais aussi à les définir. On pense aux nombreuses époques distinctes dans lesquelles ils ont connu le succès, de leur première percée pop des années 60 à la disco fièvre des années 70 et bien au-delà. Alors qu’ils sortaient leur 21e album studio, Still Waters, ils faisaient vraiment partie de la classe de 1997.

La dernière distinction

Still Waters a été délivré au Royaume-Uni le 10 mars de la même année et en Amérique le 6 mai. Neuf jours seulement après son déploiement aux États-Unis, Barry, Maurice et Robin Gibb ont reçu la dernière distinction dans leur brillante carrière, lorsqu’ils ont été intronisés (par le couple improbable de Brian Wilson et Raphael Saadiq) au Rock And Roll Hall of Fame. Leurs camarades arrivés cette année-là étaient Joni Mitchell, George Clinton’s Parliament and Funkadelic, The Young Rascals, Buffalo Springfield and Crosby, Stills & Nash.

À ce moment-là, Still Waters avait déjà fourni un nouvel ajout substantiel au vaste catalogue de tubes des frères Gibb. ‘Alone’ était un rideau mélodique pacy avec l’ingrédient instrumental inhabituel des cornemuses. Sorti en single le 17 février, il décrivait quelqu’un qui, pour toute sa confiance, finissait toujours par être un homme solitaire.

‘Alone’ a fait ses débuts au Royaume-Uni au cinquième rang, où il est resté pendant deux semaines supplémentaires. Il a également fait partie du Top 10 dans de nombreux autres pays, de l’Australie à l’Autriche, et est devenu le dernier des 30 meilleurs hits des Bee Gees à ce jour aux États-Unis. En Nouvelle-Zélande, il est devenu le hit contemporain n ° 1 de toute l’année.

«Une énergie doucement séduisante»

Le groupe avait annoncé qu’il travaillait sur un nouvel album dès mars 1995. Sept chansons pour celui-ci ont été écrites en juillet et cinq autres en décembre, et la plupart de l’enregistrement a été fait en 1996. Mais la sortie de Still Waters a été retardée de plusieurs fois, puisque les coproducteurs de haut niveau de Bee Gees – David Foster, Raphael Saadiq, Hugh Padgham et leur vieil ami Arif Mardin – ont chacun choisi des joueurs de session A-list dont la disponibilité était inévitablement difficile à coordonner.

Cette remarquable équipe de contributeurs comprenait David Paich, Steve et Mike Porcaro, Steve Lukather, Ralph MacDonald, Russ Titelman, Leland Sklar, Pino Palladino, Manu Katché et bien d’autres. Barry Gibb a pris cinq voix principales sur l’album, en partageant cinq de plus avec Robin, qui a dirigé la clôture de “Smoke And Mirrors”. Maurice a chanté le rôle principal dans «Closer Than Close». L’album a fourni deux autres tubes britanniques, tous deux parmi les 20 meilleurs titres de ‘I Can’t Not Love You More’ et de ‘Still Waters (Run Deep)’.

Entertainment Weekly a observé que «Seul» et «Smoke And Mirrors» «reprennent la majesté mélancolique du meilleur travail du trio». La revue du Los Angeles Times a déclaré que «I Surrender» était «une tranche invitante de funk aux yeux bleus à bout de souffle qui nous rappelle qui George michael a appris certaines de ses astuces de “, et que” Closer Than Close “” vibre avec une énergie doucement séduisante “.

“Ça a juste commencé à tourner”

Still Waters a ensuite obtenu une multitude de certifications, y compris le statut de double platine aux États-Unis. Il a remporté un Platinum Europe Award décerné par un organisme professionnel, l’IFPI, pour un chiffre d’affaires d’un million en Europe. Au Royaume-Uni, il a passé deux semaines au n ° 2, le meilleur classement du trio depuis Esprits ayant volé atteint le n ° 1 en 1979. Il a été maintenu en tête seulement par Spice Girls‘ premier album, Pimenter.

L’album a été complété par le documentaire Keppel Road: The Life And Music Of The Bee Gees, produit à l’origine pour The South Bank Show au Royaume-Uni et Bravo aux États-Unis. Réalisé avec la pleine coopération et implication des frères Gibb, il a fourni un aperçu détaillé de leur histoire, y compris des interviews filmées au Royaume-Uni et aux États-Unis. Une scène mémorable les a présentés retournant dans les rues de Manchester après avoir grandi dans la rue comme ils le faisaient quand ils étaient jeunes.

Toujours conscient de son image, le groupe commençait maintenant à récolter une nouvelle crédibilité de la durabilité. “Tout a vraiment commencé à changer en 1997”, a déclaré plus tard Maurice Gibb à Mojo. «Nous avons remporté quatre Lifetime Achievement Awards en trois mois, des World Music Awards à notre intronisation au Rock And Roll Hall Of Fame. Je veux dire, c’est assez bizarre. Ça a juste commencé à tourner et les gens ont commencé à écouter. »

