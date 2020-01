Comment les Bee Gees ont continué à monter en flèche dans les graphiques

Quand Bee Gees abordé l’immense défi de suivre le succès record et record de Fièvre du samedi soir, ils découvrirent bientôt que leur touche dorée ne les avait pas abandonnés. Au contraire: l’album Spirits Have Flown, leur 15e studio, a ensuite vendu environ 20 millions d’exemplaires et a donné aux frères Gibb trois autres singles n ° 1 américains d’affilée.

Écoutez Spirits Have Flyed sur Apple Music et Spotify.

Fièvre des abeilles

Sorti le 24 janvier 1979, Spirits ayant volé est venu dans un enthousiasme mondial suffisamment fiévreux pour les frères disco renaissance, et dans le cadre d’une charge de travail ridiculement intense. Au début de 1978, Barry Gibb produisait et chantait Shadow Dancing, le deuxième album de son frère cadet Andy, lui-même une énorme sensation graphique. Entre autres projets, Barry écrivait et coproduisait également un smash mondial sous la forme de la chanson titre de Frankie Valli pour un autre phénomène cinématographique, Grease.

Robin Gibb, pour sa part, a visité l’institution de télévision pour enfants Sesame Street avec sa fille de quatre ans, puis a chanté sur l’album Sesame Street Fever. Maurice Gibb, dans son premier travail en dehors du trio pendant un certain temps, a enregistré l’instrument autocomposé “The Love That Was Lost”, écrit pour un court métrage promotionnel pour l’organisme de bienfaisance Centraide. Le mois de juillet de la même année a également vu la sortie de la bande originale du film du Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band, sur lequel Bee Gees a collaboré avec Peter Frampton.

La domination absolue de Barry Gibb en tant qu’écrivain au cours de la période ne peut pas être surestimée. Entre décembre 1977 et septembre 1978, ses chansons ont dépassé le Billboard Hot 100 pendant 27 semaines vertigineuses. Mais au milieu d’un tel tumulte, Bee Gees avait une nouvelle orientation. À partir de mars, ils consacreront une grande partie de l’année à ce qu’ils savaient être la prochaine étape cruciale dans le développement du groupe.

Refus d’être défini

Enregistrement aux Criteria Studios dans leur maison d’adoption de Miami, Barry, Maurice et Robin ont fait équipe avec les coproducteurs de confiance Karl Richardson et Albhy Galuten, ce dernier étant également responsable des arrangements orchestraux. D’autres associés de longue date, tels que Blue Weaver, étaient à bord, tout comme le sextet de cuivres The Boneroo Horns et la section de cor légendaire du groupe de plusieurs millions de dollars Chicago, James Pankow, Walter Parazaider et Lee Loughnane.

Ce trio a apporté une contribution notable à la ballade qui est devenue non seulement le premier single de Spirits Have Flown, mais une déclaration importante selon laquelle les frères Gibb ont refusé d’être définis ou limités par la vogue disco. Ils savaient que la bulle allait éclater, et en plus, leur éclat de composition ne pourrait jamais être confiné à un seul style.

La chanson était «Too Much Heaven», sortie en octobre au Royaume-Uni et en novembre outre-Atlantique, tous les profits étant reversés à l’UNICEF, pour célébrer l’année internationale de l’enfant de 1979. Il a dominé les palmarès partout, de l’Amérique à l’Argentine et la Norvège à la Nouvelle-Zélande, et a même fait partie du Top 10 du palmarès de Billboard.

Le prochain single, «Tragedy», encore une fois avec Barry utilisant son fausset préféré, est sorti en février et était un autre n ° 1 dans le monde, une fois de plus platine aux États-Unis. “Une suite grésillante et à la hauteur de” Too Much Heaven “,” a écrit le magazine professionnel américain Record World, “avec des progressions classiques, des harmonies élevées et un courant de synthétiseurs.” “Love You Inside Out” l’a suivi vers le haut, devenant ainsi le sixième record américain des Bee Gees sur une période d’un peu plus de 18 mois. Dans tous les sens, ils écrivaient leurs propres disques.

“L’album définitif de Gibbs”

Le groupe était si dominant qu’ils pouvaient même quitter la charmante piste titre atmosphérique de Spirits Have Flown en tant que piste d’album, sauf au Royaume-Uni, où il est sorti fin 1979 pour promouvoir une nouvelle collection Greatest Hits. Le morceau venteux incliné acoustiquement a présenté un camée par le flûtiste de jazz acclamé Herbie Mann.

Couronnant la fin d’une décennie monumentale pour les frères Gibb, Spirits Have Flown a emporté à la fois la presse et le public. Le Montreal Gazette a déclaré qu’il avait les «accords d’harmonie et de groupe les plus fluides de l’année», et dans une critique publiée à la veille de la sortie de l’album, le Sydney Morning Herald a noté que «les fans des harmonies douces du groupe devraient faire la queue au dossier local demain matin ».

L’avis de Billboard était encore plus extravagant. “Les Bee Gees sont sans aucun doute les champions en titre de la musique contemporaine en termes de ventes et de diffusion”, ont-ils écrit. “Cette collection de nouveaux morceaux de studio est peut-être le LP définitif de Gibbs.”

Écoutez le meilleur des Bee Gees sur Apple Music et Spotify.