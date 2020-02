Comment les burritos volants ont attiré une pleine salle

Lorsque The Gilded Palace Of Sin est sorti, le 6 février 1969, les ventes étaient initialement lentes, mais le premier album de Les frères Burrito volants a depuis acquis son statut comme l’un des albums les plus marquants de la musique country-rock et américaine. Bob Dylan a déclaré que le record «m’a mis KO» et Elvis Costello l’a nommé comme l’un des 500 albums essentiels que tous les mélomanes devraient posséder.

Écoutez The Gilded Palace Of Sin sur Apple Music et Spotify.

Gram Parsons et Chris Hillman ont formé les Burritos après avoir tous deux quitté The Byrds. Ils ont fait venir le bassiste Chris Ethridge et le guitariste de pédalage en acier Pete Kleinow pour compléter la formation, en s’appropriant le nom du groupe d’un groupe de musiciens de Los Angeles qui se sont réunis pour des jam sessions.

“Nous sommes un groupe de rock’n’roll qui ressemble à un groupe de country”, a déclaré Parsons, un étudiant de Harvard en théologie qui avait 22 ans lorsque l’album a été réalisé. L’auteur-compositeur-interprète, guitariste et claviériste est acclamé comme l’une des forces les plus innovantes de la musique country, devenant une énorme influence sur des musiciens aussi divers que Emmylou Harris, Ryan Adams et Lucinda Williams.

Il y a 11 chansons sur The Gilded Palace Of Sin, y compris le classique obsédant «Sin City», qui a été co-écrit par Hillman et Parsons, et qui comprenait des allusions à des figures contemporaines telles que Robert Kennedy («Un ami est venu / a essayé de nettoyer cette ville »), assassiné en juin 1968.

Hillman a dit qu’il s’était réveillé un matin avec les mots «Cette vieille ville est remplie de péché / ça vous engloutira» nageant dans sa tête. Il a réveillé son colocataire Parsons et ils ont terminé la chanson en 30 minutes environ. «C’était juste avant Noël et il allait pleuvoir; et nous vivions dans la vallée de San Fernando dans une maison de type parcelle », se souvient Hillman. «Sin City» a été couvert par des dizaines de musiciens, dont Steve Earle, Beck et Billy Bragg.

Il y a eu une spontanéité dans la production de l’album qui a aidé à faire sonner The Gilded Palace Of Sin un demi-siècle plus tard. Chris Ethridge a déclaré: «J’ai dit à Gram que j’avais quelques vieilles mélodies de dos quand j’étais enfant. Je les ai joués pour lui et nous avons écrit les deux chansons ce jour-là, “Hot Burrito # 1” et “Hot Burrito # 2”, puis cette nuit-là, nous sommes allées en studio et les avons découpées. “

En plus d’être plein de classiques américains modernes – y compris les harmonies en deux parties douloureusement belles sur des chansons telles que «Juanita» et «Wheels» – il y avait aussi des chansons de reprise innovantes. Hillman a déclaré que Parsons l’avait ouvert à de nouvelles expériences musicales en se fixant le défi de prendre de grandes chansons soul – telles que «The Dark End Of The Street» – et de les réinventer.

Hillman a déclaré: «Nous avons également pris la chanson intéressante« Do Right Woman, Do Right Man », qui était la grande chanson soul d’Aretha Franklin à l’époque, mais nous l’avons fait au pays. C’était le génie de Parsons. Il m’a amené à regarder au-delà des paramètres du pays. »Ils ont fait venir David Crosby pour chanter des choeurs sur cette piste.

Le batteur Jon Corneal, qui avait travaillé avec un adolescent Parsons dans The International Submarine Band, et a ensuite travaillé avec Loretta Lynn, a joué sur cinq pistes et était l’un des quatre batteurs utilisés sur l’album.

L’une des qualités qui souligne l’ensemble de l’album, dès le morceau énergique d’ouverture, ‘Christine’s Song’, est le jeu brillant de la guitare à pédales en acier de “Sneaky” Pete Kleinow. En 1969, les Burritos n’avaient pas vraiment de guitariste principal, donc beaucoup de solos sont tombés sur Kleinow. Parsons l’appelait «The Maharishi Of Country Music», et Kleinow est devenu l’un des musiciens de session les plus recherchés de l’industrie, jouant sur des albums de Stevie Wonder, Les pierres qui roulent, George Harrison et Eagles.

‘My Uncle’ (le seul morceau à présenter Hillman à la mandoline) et ‘Hippie Boy’ sont des chansons de contre-culture de l’époque sur le projet du Vietnam et les émeutes de la Convention nationale de 1968 à Chicago, que Parsons a décrites comme “le défi le plus difficile de l’album” “.

L’œuvre de l’album est également spéciale. Il était supervisé par Tom Wilkes, qui avait rejoint A&M après avoir été directeur artistique du Monterey Pop Festival de 1967. Parsons avait fait en sorte que les costumes Nudie sur mesure soient créés par la célèbre designer Nudie Cohn. Celui de Parson, qui présentait des coquelicots rouges et des feuilles de marijuana, est accroché au Country Music Hall Of Fame. Wilkes a déclaré: «Nous avons décidé de les emmener dans le désert et de faire quelque chose de surréaliste avec les combinaisons Nudie, prises par Barry Feinstein. Et ils avaient fière allure de toute façon. Ils avaient l’air génial et genre de country western et genre de rock. “

Gram Parsons, qui avait 26 ans à sa mort, en 1973, a laissé un merveilleux héritage, dont The Gilded Palace Of Sin, qui a aidé à dessiner le modèle du country-rock des années 70 et le boom alternatif de la fin des années 80.

