Comment les chansons ont façonné le Silver Screen

Les comédies musicales cinématographiques sont l’une des formes d’art les plus typiquement américaines, et celle qui a finalement été exportée dans le monde entier. Les westerns provenaient de romans à dix sous sur les cow-boys, mais les comédies musicales se sont développées en tandem avec Hollywood même. Au cours des 90 dernières années, ce genre cinématographique a célébré la liberté, l’expression de soi et la poursuite de rêves sur la route de la brique jaune de la vie.

La fortune des comédies musicales – des films qui incluent beaucoup de chansons et de danses par les personnages principaux, plutôt qu’un intermède de chant – ont reflué et ont coulé au fil des décennies. Leur apogée a sans doute été les années 30, lorsque des stars telles que Fred Astaire et Judy Garland ont chanté et dansé leur chemin à travers de nombreux films à succès chaque année, ainsi que l’âge d’or des comédies musicales inspirées du théâtre dans les années 50 et 60. Même dans les décennies minces, comme les années 90, cependant, il y a eu des joyaux du film musical comme Evita.

Au fil des ans, les comédies musicales hollywoodiennes sont venues incarner l’idée même du divertissement léger, et bien que des films tels que Singin ‘On The Rain, The Sound Of Music ou La La Land soient sans aucun doute évadés, ils ont fourni au cinéma certains de ses moments les plus emblématiques. . La preuve que peu de changements en termes de goût est le fait que Lady Gaga joué dans le quatrième remake de A Star Is Born.

La musique et le cinéma ont toujours été inextricablement liés. Rudolph Valentino dansait le tango sur film en 1921 (dans The Four Horsemen Of The Apocalypse), et, seulement cinq ans plus tard, l’un des premiers courts métrages de Vitaphone, avec John Barrymore, avait une partition jouée par un 107 pièces New York Philharmonic Orchestra.

Un an plus tard, le premier «talkie» long métrage est arrivé. Le chanteur de jazz, réalisé par Warner Bros en 1927 et mettant en vedette Al Jolson, avait sept chansons et quelques lignes de dialogue à l’écran, mais son impact était sismique. Hollywood savait que des changements structurels massifs étaient nécessaires pour modifier la façon dont le public regardait le film. Bien que les clients aient l’habitude de voir de la musique dans des pièces de théâtre en direct (qui était au cœur de la tradition vaudeville), de nombreux cinémas devaient montrer The Jazz Singer comme un film muet car les lieux n’étaient pas câblés pour le son. En 1928, lorsque le deuxième film de Jolson, The Singing Fool, est sorti, la plupart des cinémas étaient équipés de nouveaux systèmes sonores. Ce «talkie-walkie musical» a établi un record de recettes au box-office qui a duré 11 ans, jusqu’à ce qu’il soit dépassé par Autant en emporte le vent.

Le rythme du changement a été spectaculaire. En 1929, Metro-Goldwyn-Mayers Studios (MGM) avait rattrapé son retard et son film The Broadway Melody remportait le premier Oscar attribué à un film musical. Au cours de la décennie suivante, «les studios ont produit des comédies musicales comme des saucisses», selon un historien du cinéma réputé. C’était en partie dû aux effets de la Grande Dépression. Après le crash de Wall Street en 1929, de nombreux théâtres de New York ont ​​fermé. Des stars de la scène – dont Fred et Adele Astaire, Fanny Brice, Eddie Cantor, Maurice Chevalier et Marilyn Miller – ont suivi Jolson à Hollywood. Des contrats lucratifs ont également incité des auteurs-compositeurs et des librettistes de Broadway à adopter le nouveau média. Les producteurs de Broadway ont été facilement persuadés de vendre les droits cinématographiques de leurs émissions.

Avec la possibilité de mettre le même film dans des centaines de milliers de maisons d’images, Hollywood fonctionnait à une échelle financière complètement différente de Broadway. Les écrivains ont suivi l’argent, avec beaucoup de nouvelles chansons de films écrites par des grands de Tin Pan Alley comme Harry Warren. Un bon exemple du paysage changeant était que le célèbre compositeur de théâtre George M Cohen (qui était justement l’homme qui a écrit “Give My Regards To Broadway”) avait des chansons dans 40 films pendant la Dépression et seulement six dans des spectacles.

Pour Hollywood, cependant, tout était nouveau. Il n’y avait pas de formule éprouvée pour le succès et aucune méthode établie pour le cinéma musical. Il n’y avait pas d’ingénieurs du son ni de cinéastes experts en caméras sonores. En plus d’apporter des obstacles, cela a également offert une formidable opportunité créative aux personnes qui se sont déplacées en face du théâtre.

Dans les années 30, l’accent était mis sur la danse. Né à Los Angeles, Busby Berkeley, qui a chorégraphié ou réalisé 19 comédies musicales dans les années 30, a créé les prises de vue à vol d’oiseau kaléidoscopiques distinctives et sensuelles de danseurs. L’utilisation de caméras vidéo par Berkeley, dans des films tels que Forty-Second Street (1933), a fait que le public faisait presque partie de la chorégraphie. Il était révolutionnaire en utilisant des grues plongeantes, en filmant des tranchées sous la scène, ou en plaçant des caméras sur des pistes spéciales pour capturer des photos audacieuses. Il était également imaginatif. Les accessoires de ses «images animées» stylisées comprenaient des violons au néon, d’énormes fleurs et des cascades.

Le seul rival des films Berkeley de Warner Bros dans les années 30 était le cycle de films RKO mettant en vedette Fred Astaire et Ginger Rogers – et cette paire est devenue des superstars. La chimie des principaux interprètes est souvent la clé du succès d’une comédie musicale. C’est ce qui s’est passé avec Shirley Temple et Bill «Bojangles» Robinson; Bob Hope et Bing Crosby; ou Marilyn Monroe et Jane Russell, jusqu’à Ryan Gosling et Emma Stone à La La Land.

Certaines des comédies musicales des années 30 restent des classiques, car le désir d’évasion d’un public était satisfait d’un divertissement de première classe; dans Top Hat (1935), Astaire et Rogers sont au sommet de leur forme. Le film comprend une foule de chansons à couper le souffle d’Irving Berlin (‘Cheek To Cheek’, ‘Isn’t This A Lovely Day?’), Des décors somptueux et une intrigue pleine d’esprit qui en font une joie inalliée. Soit dit en passant, les chansons qui tiraient sur les émotions des téléspectateurs étaient connues dans l’industrie comme des «chansons de charme».

À la fin de la décennie est venue l’une des comédies musicales les plus appréciées de l’histoire du cinéma: le Technicolor Le Magicien d’Oz (1939), les chaussures en rubis et tout. L’adolescente Judy Garland était une Dorothy envoûtante dans un fantasme chaleureux qui affirme la valeur de la maison. Le film a un charme innocent, et aussi, dans «Somewhere Over The Rainbow» – avec de la musique de Harold Arlen et des paroles de Yip Harburg – l’une des plus grandes chansons de cinéma.

«Ça fait tellement longtemps en moi. Je dois juste le laisser sortir »

Les comédies musicales telles que The Wizard of Oz n’avaient rien à voir avec le réalisme, et les créateurs ne ressentaient pas le besoin d’expliquer la source de la musique alors que les différents personnages exotiques exécutaient les chansons. Comme le dit Cowardly Lion de Bert Lahr juste avant d’entrer dans une chanson: «Ça fait tellement longtemps en moi. Je dois juste le laisser sortir. “

Le film résume l’un des grands délices d’une comédie musicale – et, inversement, explique peut-être pourquoi c’est aussi l’un des genres cinématographiques les plus vilipendés – qu’il est un lieu de transcendance, où le temps s’arrête et le quotidien disparaît dans un tourbillon de musique. Des exemples de cette gamme, des chorales dansant sur les ailes d’un avion dans Flying Down To Rio (1933), jusqu’à la séquence d’ouverture de la bravoure à La La Land. La remarque de Gene Kelly dans Singin ’In The Rain – qu’il doit« danser »- pourrait résumer l’ensemble de l’histoire du cinéma musical.

Le début de la guerre n’a rien fait pour atténuer l’appétit pour les comédies musicales de cinéma, et Garland est resté une figure clé dans le milieu. Elle a suivi… Oz avec Babes On Broadway, Ziegfeld Girl (toutes deux en 1941) et Meet Me In St Louis (1944). Un film de Garland des années 40 a eu plus d’impact commercial que sa valeur artistique ne le méritait peut-être: Till The Clouds Roll By, un

1946 biopic sur la vie du compositeur Jerome Kern, avec Robert Walker, a été l’un des premiers films à avoir publié un album de bandes sonores avec le film.

L’album, contenant des chansons de Garland, Dinah Shore et Tony Martin, a été produit par MGM records et initialement publié sous la forme d’une collection de quatre disques 78 tours. Lorsque la bande originale a ensuite été publiée sous forme de LP, son succès a contribué à initier la pratique hollywoodienne de la sortie d’un album de bandes sonores en tant que produit accessoire du film.

Arthur Freed était une figure hollywoodienne puissante à l’époque. Autrefois parolier qualifié qui avait ensuite été producteur associé sur The Wizard Of Oz, Freed a connu un grand succès la même année avec Babes In Arms. Son autoproclamé «Freed Unit» à MGM était une équipe de maîtres acteurs, écrivains, réalisateurs, chorégraphes, compositeurs et scénographes. Ils ont créé plus de 40 des plus grandes comédies musicales des années 40 et 50, dont Annie Get Your Gun (1950), An American In Paris (1951), Show Boat (1951) et Gigi (1951). Mais MGM n’avait pas tout à sa manière, comme l’Oklahoma de RKO! était l’un des films les plus marquants de la décennie.

Freed était chargé d’amener une nouvelle star de la musique de Broadway à Hollywood pendant les années de guerre: le charismatique et gracieux américano-irlandais Gene Kelly. En tant que danseuse, Kelly a apporté une fraîcheur et une vitalité balletique à un certain nombre de films, dont A Place In The Sun (1951), une comédie musicale, basée sur les chansons de George et Ira Gershwin, qui a remporté cinq Oscars.

Le chef-d’œuvre de MGM, cependant, était Singin ’In The Rain (1952), considéré comme l’une des plus grandes comédies musicales de tous les temps. Alors que Astaire était une question de sophistication et de style, Kelly était tout de charme terre-à-terre. Son parapluie maniant la danse solo de la flaque d’eau sur la chanson-titre du film est l’un des moments les plus époustouflants de l’histoire du cinéma.

Les chansons – dont «Make’ Em Laugh »et« Moses Supposes »sont sublimes, dans un film qui capture la transition chaotique entre les films muets et l’arrivée des talkies. Et qui peut oublier l’exubérance inoubliable des premières mesures de ‘Good Morning’, alors que Kelly, Debbie Reynolds et Donald O’Connor exécutent une routine de danse qui implique un canapé renversé?

Les comédies musicales des années 50 étaient également des véhicules pour les acteurs et actrices vedettes qui avaient des styles de chant puissants. Doris Day était à son meilleur en tant que frontière fouet-crackin, gun-totin dans Calamity Jane (1953), tandis que la même année, Marilyn Monroe se pavanait dans Gentlemen Prefer Blondes. La décennie a également vu de superbes adaptations d’un certain nombre de classiques Rodgers et Hammerstein, dont l’Oklahoma! (1955), Carousel (1956), The King And I (1956) et South Pacific (1958). La bande originale de ce dernier s’est avérée être un succès retentissant: l’album était n ° 1 aux États-Unis et au Royaume-Uni, où il est resté pendant 115 semaines, un record.

Parfois, des musiciens de jazz jouaient dans les films – comme Louis Armstrong dans High Society (1956), ou Nat King Cole à St Louis Blues quelques années plus tard – apportant une authenticité et un glamour aux projets. Cependant, la grande transformation de cette décennie a été que le cinéma est devenu l’un des principaux supports pour aider le rock’n’roll à faire sa percée et à créer une nouvelle culture. Tout comme le rock’n’roll a brisé l’hégémonie de Le grand livre de chansons américain, les comédies musicales rock ont ​​remplacé les comédies musicales classiques.

Le roi et ses hanches tremblantes

Toutes les premières stars populaires du rock ont ​​fait des apparitions dans divers films, y compris Chuck Berry, Fats Domino, Gene Vincent, Little Richard et Eddie Cochran. Les performances musicales ont également été présentées de manière différente. Fini certaines des danses de spectacle scéniques. À leur place, Berry et sa fameuse «promenade du canard», filmée dans Go, Johnny, Go!). De plus, l’utilisation de la musique rock dans les bandes sonores pourrait déclencher un engouement pour l’achat de disques, ce qui s’est produit lorsque le film “ Rock Around The Clock ” de Bill Haley a été utilisé sur les crédits du film à problèmes sociaux The Blackboard Jungle.

Il n’y avait pas de plus grande star du cinéma rock que Elvis Presley. L’écran aimait The King et ses hanches tremblantes. Il a réalisé 31 films entre 1956 et 1971, et même si beaucoup d’entre eux étaient de formule et oubliables – des histoires de garçons et de filles avec des chansons à succès – ils étaient une vache à lait absolue pour les studios. On estime que les films de Presley ont gagné plus de deux milliards de livres. Leur valeur artistique douteuse a frustré le chanteur lui-même mais les meilleurs, comme Jailhouse Rock (1957), capturent le magnétisme de la jeune star de la musique.

Les années 50 n’étaient pas toutes consacrées aux films de Presley, aux adaptations de comédies musicales de théâtre ou de véhicules de musique rock; il y avait également eu une variété d’excellents films d’animation Disney basés sur la musique, y compris The Lady And the Tramp (1955) – avec tous ces brillants Peggy Lee chansons – et Sleeping Beauty (1959). Il y avait encore des comédies musicales ambitieuses et créatives, comme Les parapluies de Cherbourg (1964). L’opérette envoûtante de Jacques Demy était basée sur le rôle de Catherine Deneuve comme vendeuse enceinte.

Le son de la musique

Bien que ce modèle de comédies musicales ait survécu au début des années 60 – lorsque la version cinématographique de West Side Story (1961) a trouvé le succès à l’écran en conservant la musique de Leonard Bernstein et les paroles de Stephen Sondheim largement inchangées par rapport à la production de Broadway – le système de studio allait décliner. La lassitude du public à l’égard des comédies musicales à gros budget signifiait qu’elles étaient rares dans les années 60.

Quand ils étaient sur la marque, cependant, ils s’en sortaient toujours aussi bien, comme avec The Sound Of Music (1965) et Oliver! (1968), tous deux adaptés de tubes de Broadway. Parfois, une adaptation cinématographique rivalise avec la version scénique dans l’imagination du public, comme lorsque Barbra Streisand remporte un Oscar pour avoir repris son rôle de Fanny Brice dans Funny Girl (1968).

L’un des principaux changements dans les comédies musicales de cinéma dans les années 60 est venu via Les Beatles, qui a fourni une version onirique de la décennie à travers leurs films. Ils ont également connu un succès incroyable avec des bandes sonores publiées simultanément, avec les superbes chansons de John Lennon et Paul Mccartney.

Dans leur premier film, A Hard Day’s Night (1964), le réalisateur Richard Lester a intelligemment capturé l’esprit insouciant et le charme des quatre musiciens dans ce qui était presque un exemple précoce d’une vidéo pop étendue, alors que les Beatles explorent l’absurdité de leur renommée mondiale. alors qu’ils se rendent à Swinging 60s London. Il y avait une liberté anarchique similaire avec Help! (1965). Viennent ensuite le Magical Mystery Tour surréaliste et psychédélique (1967), la comédie d’animation Yellow Submarine (1968) et le documentaire de 1970 Let It Be, avec le célèbre concert improvisé sur les toits.

Bien que Let It Be n’ait pas été le premier documentaire de film musical, il était l’un des plus populaires. Mais ce genre a sa propre histoire distinguée, allant de fantastiques films de concert tels que Le groupe‘S The Last Waltz au douloureux beau documentaire de Phil Joanou U2: Rattle And Hum. Il y a également eu des documentaires importants sur Bob Dylan, Les pierres qui roulent, Bob Marley, Neil Young, Jimi Hendrix, Madone, Le choc, Glen Campbell et Tom Petty, jusqu’à Amy Winehouse en 2015. Certains d’entre eux ont, comme Martin Scorsese et le documentaire Stone Roses de The Last Waltz et Shane Meadows, Made Of Stone, ont été réalisés par des réalisateurs de renom qui n’étaient pas réputés pour les films musicaux.

Les Beatles ont établi une nouvelle norme pour les comédies musicales de films rock et pop, et le format de leurs deux premiers films a été périodiquement mis à jour au cours du demi-siècle depuis, pour des films tels que PrincePurple Rain et Spice Girls: The Movie. Au 21ème siècle, Eminem’S 8 Mile et 50 centimesGet Rich or Die Tryin a fait pour le hip-hop ce que les anciens films ont fait pour Prince et Posh Spice and co.

Les comédies musicales ont traversé une période difficile à la fin des années 60 et au début des années 70. Bien que certains aient montré qu’il y avait des pots d’argent à faire – Chitty Chitty Bang Bang, par exemple – certains films à gros budget à l’époque du dernier film des Beatles étaient des échecs au box-office. Paint Your Wagon, Finian’s Rainbow et Doctor Doolittle ont servi d’avertissements à l’industrie. En outre, la mauvaise qualité de certains – Song Of Norway d’Andrew L Stone et At Long Last Love de Peter Bogdanovich étaient considérés comme des échecs embarrassants – a ajouté à un sentiment de fatigue avec le genre. De plus, les valeurs que certaines comédies musicales de Broadway à l’ancienne semblaient tromper étaient considérées comme incongrues à une époque où le féminisme de la deuxième vague se développait et le contexte était celui des assassinats, de la guerre du Vietnam et des émeutes raciales.

Des films musicaux étaient encore réalisés dans les années 70, mais les succès – Fiddler On The Roof, Cabaret, That’s Entertainment (la comédie musicale MGM la plus rentable de tous les temps) et Grease (qui surfait sur la vague d’une période de nostalgie des années 50) – étaient l’exception pas la règle.

Dans les années 80, certains films ont produit des singles et des bandes-son très vendus, comme Le chanteur de jazz de Neil Diamond et le biopic Ritchie Valens La Bamba, avec de la musique de Los Lobos. Mais ce n’était certainement pas une décennie cohérente ni vintage pour les comédies musicales. Il y avait des films mémorables avec de la musique en eux – les spirituels Blues Brothers, les blockbusters Footloose (1984) et Dirty Dancing, Clint Eastwood’s Bird, sur la légende du jazz Charlie Parker, Amadeus, The Little Shop Of Horrors, The Commitments, avec sa bande son éblouissante de soul sudiste – mais si les comédies musicales devaient rapporter de l’argent sérieux, une nouvelle approche était nécessaire.

Au début des années 90, les personnages les plus susceptibles d’éclater en chanson étaient des créations animées. Disney était responsable de l’un des mouvements musicaux modernes les plus réussis: les blockbusters animés basés sur des chansons. Des films Disney tels que La Petite Sirène, La Belle Et La Bête, Aladdin et Le Roi Lion sont sortis rapidement, amassant une vaste base de fans. La formule était forte. Il y avait des histoires engageantes, des personnages excentriques et des chansons qui étaient soigneusement cousues dans l’intrigue. La Petite Sirène a même fait un clin d’œil aux extravagances de Busby Berkeley, avec la chanson chorégraphiée Under The Sea. Le film a remporté deux Oscars et a gagné près de 100 millions de dollars.

De tous les Disney grands films de l’époque, peut-être aucun ne peut égaler l’attrait musical du Roi Lion. Elton John aidé à composer la bande originale après avoir été invité à prêter main forte par son ami, le parolier Tim Rice. John a déclaré que l’expérience de travailler sur le film et d’aider à écrire des chansons emblématiques telles que ‘Hakuna Matata’, ‘The Circle Of Life’ et le oscarisé ‘Can You Feel The Love Tonight’ “a changé le cours de ma carrière et ma vie “. John a rejoint un groupe sélectionné de stars de la musique populaire pour avoir remporté des Oscars pour la musique, un appel nominal qui comprend Randy Newman, Prince, Lennon et McCartney, Bruce Springsteen et Annie Lennox.

Bien que Disney ait statué, les comédies musicales en direct n’étaient pas mortes. Les Mambo Kings d’Arnold Glimcher ont célébré la musique latino-américaine, tandis que Sister Act a fourni un hit au box-office pour Whoopi Goldberg. Peut-être le film musical le plus mémorable de cette décennie a été Evita (1996) du réalisateur Alan Parker, qui a été adapté de la version scénique de 1976 et de l’album concept original de Andrew Lloyd Webber et Tim Rice.

Parker, dont le catalogue arrière comprenait Bugsy Malone, un charmant remake musical – avec un casting d’enfants – d’un film de gangster Jimmy Cagney, et The Wall with Pink Floyd, a reçu un budget de 60 millions de dollars pour Evita. La star principale, Madonna, a donné corps et âme à sa performance et le film a fini par gagner un Oscar de la meilleure chanson originale pour “You Must Love Me”.

Comme Evita, le schéma de la majeure partie de l’histoire musicale d’Hollywood a consisté à traduire des spectacles en films. Mais il y a eu une tendance ces dernières années pour que les comédies musicales à gros budget soient transformées en spectacles de scène, avec des goûts de Shrek The Musical, par exemple. Cependant, Le Roi Lion reste le modèle d’un transfert réussi du film à la scène. L’utilisation de marionnettes et de masques africains a permis à la version théâtre de marquer son propre terrain créatif, tout en utilisant toutes les chansons populaires des films. En 2017, la comédie musicale Lion King était en cours d’exécution depuis 20 ans dans le monde, dans plus de 20 pays, gagnant plus d’un milliard de dollars.

Les exemples les plus décalés de productions de films au théâtre incluent School Of Rock. Silence! The Musical (une parodie du Silence des agneaux) et le Spamalot de Monty Python (inspiré de Monty Python et du Saint Graal). Universal Movies a une subdivision appelée Universal Pictures Stage Productions dont le travail consiste à transformer les propriétés intellectuelles du studio en matériel Broadway. Parmi ses adaptations, citons Cry Baby, Billy Elliot (avec encore une fois des chansons d’Elton John) et, plus célèbre encore, la transmutation de The Wizard Of Oz (le film plutôt que le roman original) en un succès mondial Wicked.

La qualité de la bande sonore a également été un fil conducteur à travers les films pendant près d’un siècle – comédies musicales et dramatiques également. La musique de film est née de la musique classique, donc les deux ont forcément une forte ressemblance familiale. Erich Wolfgang Korngold était l’un des titans de la musique de film ancienne. Le compositeur était responsable de la partition du film de 1938 The Adventures Of Robin Hood. Korngold, qui a été décrit comme un «génie musical» par Gustav Maler, n’était pas le seul à être nourri dans les grands centres de la musique classique européenne comme Vienne, et ces compositeurs ont apporté leur riche héritage symphonique avec eux à Hollywood.

La musique classique a imprégné le travail de nombreux grands compositeurs de films modernes, tels que John Williams, l’homme responsable de nombreux joyaux tels que Jaws, Close Encounters Of The Third Kind, les thèmes de Star Wars et des délices sous-estimés tels que la musique de Far And Away. Williams a également travaillé sur la musique de Saving Private Ryan. Lorsque Spielberg lui a montré la Liste de Schindler, Williams a déclaré: «Vous avez besoin d’un meilleur compositeur que moi pour ce film.» Spielberg a répondu: «Je sais. Mais ils sont tous morts. “

Alexandre Desplat, Lalo Schifrin (Dirty Harry), Ennio Morricone (réputé pour ses bandes-son western Spaghetti) et John Barry (Out Of Africa; bandes-son de James Bond), dont une performance emblématique du thème de James Bond de Monty Norman ‘). Hans Zimmer, 60 ans, a montré, avec son travail collaboratif sur Blade Runner 2049 en 2017, qu’il est toujours aussi magistral. L’étonnant catalogue du compositeur allemand comprend sa partition pour Le Roi Lion ainsi que la série Pirates des Caraïbes et Gladiator.

De plus, certains musiciens populaires sont devenus presque aussi respectés pour le travail cinématographique que pour leurs albums commerciaux (Ry Cooder en étant un bon exemple). Parfois, les bandes originales de films donnent une exposition bienvenue à des artistes country et folkloriques qui ne sont pas bien connus du grand public. Dans cette catégorie tomberaient des musiciens tels que Julie Fowlis (qui a chanté «Into the Open Air» pour Brave) ou Finbar Furey («New York Girls» sur la bande originale de Gangs Of New York) ou The Cox Family, dont «I Am Weary ( Laissez-moi me reposer) ‘est un tel délice en O frère, où es-tu ?. Mais ce sont trois exemples parmi des milliers. Et des artistes parfois établis créent quelque chose de spécial en réinterprétant une chanson, comme CeeLo Green avec ‘Kung Fu Fighting’ pour Kung Fu Panda.

Comédies musicales au 21e siècle

Où en sont les comédies musicales au 21e siècle? Il aurait pu sembler pendant un temps que les comédies musicales en direct étaient presque aussi menacées d’extinction que les westerns, mais il en reste encore de superbes. Moulin Rouge! (2001) et Chicago (2002) ont tous deux fait la liste récente de l’American Film Institute des 25 plus grandes comédies musicales, tandis que la comédie de Richard Linklater en 2003 School Of Rock était la comédie musicale la plus rentable de tous les temps jusqu’à ce qu’elle soit dépassée par Pitch Perfect 2 dans 2015.

Le succès d’autres comédies musicales récentes, dont Rent (2005), Sweeney Todd (2007) et Les Misérables (2012) – dans lesquels des acteurs comme Hugh Jackman ont interprété leurs chansons en direct – ont démontré qu’il y a toujours un appétit à l’ère numérique. un public pour des comédies musicales captivantes. Mama Mia !, par exemple, a reçu des critiques mitigées mais a tout de même pris plus de 600 millions de dollars au box-office en 2008.

Bien que les comédies musicales soient une forme d’art créée en Amérique, elles ont pris leur propre vie dans le monde entier – même si ce n’était que les films de propagande musicale soviétique sous Staline. L’un des centres du film musical a été Bollywood – où environ 90% de tous les films sont des comédies musicales – qui a joué un rôle déterminant dans la récente renaissance des comédies musicales cinématographiques en Amérique.

Le réalisateur Baz Luhrmann a dit que Moulin Rouge! a été directement influencé par le cinéma indien. Luhrmann a déclaré: «J’aime les films des années 30 et 40, qui ont un contrat avec le public. J’ai également été très influencé par les films de Bollywood ou les films en hindi. Cinéma où le public participe à un film. Où ils savent qu’ils regardent un film à tout moment. “

Il y a eu 100 films musicaux réalisés en 1930 seulement. En 2016, quatre comédies musicales en direct ont été lancées aux États-Unis. Celui qui se démarquait, bien sûr, était La La Land de Damien Chazelle. Chazelle, qui est née en 1985, a déclaré qu’il était révélateur de voir Astaire et Rogers jouer contre les joues dans Top Hat. Il a rappelé: “C’était la première chose où je me suis réveillé et je suis allé,” Oh mon Dieu, j’ai dormi sur une mine d’or. “”

La La Land a remporté sept Golden Globes et six Oscars et a remporté 445 millions de dollars au box-office. Cela va peut-être déclencher un nouveau renouveau du film musical. Le parolier de La La Land, Benj Pasek, affirme que la génération actuelle «a grandi avec la résurgence de l’animation Disney… et est prête pour le contenu musical».

Qui sait ce qui va arriver dans les années 2020? Peut-être, pour paraphraser Al Jolson dans The Jazz Singer, que nous n’avons encore rien entendu.

