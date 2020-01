Comment les films deviennent des découvertes grâce à la musique

Alors que les musiques de films originales sont conçues sur mesure pour les visuels à l’écran, la création de la bande sonore parfaite est un art en soi. Avec la bonne chanson, au bon moment, il peut transmettre ce que ressent un personnage, faire allusion à un thème plus profond ou saisir un moment cinématographique dans votre esprit pour toujours. Les meilleures bandes sonores de films peuvent agir comme un instantané dans le temps, capturer une ère musicale spécifique ou éclairer les chansons d’antan et les recontextualiser pour une époque moderne

Avant le Napster et le streaming, les bandes sonores servaient de mixtapes de facto pour la découverte de la musique. Qu’ils soient livrés pré-emballés avec des artistes hip-hop underground ou une sélection stratégique de morceaux vintage ramenés à la lumière, c’était à la fois un outil créatif et marketing qui s’adressait souvent à un public plus jeune. Les bandes sonores ont également servi de morceau de souvenirs de film, permettant au public de rejouer les meilleurs moments du film dans leur tête avant sa sortie en vidéo.

Avec une popularité renouvelée dans les bandes sonores ces dernières années, grâce aux grands blockbusters embrassant le médium, voici quelques-unes des meilleures bandes sonores de films qui mettent la musique au premier plan.

Pour beaucoup, la conversation autour des bandes originales de films commence et se termine avec John Hughes. Le réalisateur bien-aimé a non seulement fait la chronique de l’existentialisme des adolescents à l’écran, mais lui a également donné sa propre mixtape durable. Avec le poing provocant de Judd Nelson en l’air, Esprits simples‘‘ Don’t You (Forget About Me) ’est devenu l’hymne officiel d’une génération. Avec son penchant pour la nouvelle vague, il aime “ If You Leave ”, “ If You Were Here ” d’OMD de The Thompson Twins et, bien sûr, The Psychedelic Furs ‘Pretty In Pink’ (dont il a nommé son film de 1986 après), Hughes a réinventé la banlieue comme un cadre exotique, plein de redécouvertes et d’adolescents élégamment habillés.

Pris en sandwich entre INXS, The Smiths et Echo And The Bunnymen, est la scène emblématique de Jon Cryer en pleine extase Otis Redding“Try A Little Tenderness” dans Pretty In Pink, une chanson qui n’a même pas fait la bande originale mais qui reste une partie indélébile du film. La même chose pourrait être dite pour «Danke Schoen» de Wayne Newton, une chanson alors âgée de plus de 20 ans qui est soudainement devenue la chose la plus chaude depuis le pain tranché quand Matthew Broderick l’a joué dans la scène du défilé de Ferris Bueller’s Day Off. L’affinité de Hughes pour le R&B classique et la synchronisation labiale a également doué le public avec John Candy qui s’est arrêté sur le Mess de Ray Charles dans Planes, Trains And Automobiles, une scène hilarante à ne pas tenter à la maison.

Alors que Pretty In Pink reste la bande originale du film pour adolescents, le film précédent de Hughes, Weird Science, et la bande originale qui l’accompagne ont compensé sa politique de genre douteuse avec de la musique tueur. De Mike Oldfield “Cloches tubulaires»À la chanson thème d’Oingo Boingo et à« Tendresse »du grand public, qui a déjà fait une apparition dans Sixteen Candles puis dans un autre film sur l’âge adulte, Clueless.

Une autre distillation parfaite de la conscience de classe américaine, de la romance des adolescents et de la culture des jeunes – avec une touche austénienne – Aucune idée a revigoré le genre du film pour adolescents et sa bande-son couvrant tous les genres a couvert toutes les scènes de la décennie, y compris les couvertures alt.rock, pop, rap, ska et rétro (bien que, notablement, pas de grunge). La bande originale de platine est empilée avec des artistes du Capitole (grâce à une célèbre avance de 1 million de dollars du label) qui comprend Counting Crows couvrant The Psychedelic Furs ” The Ghost In You ”, Luscious Jackson, pop-punks Smoking Popes, Coolio (who’d bénéficiant d’un coup de pouce de la bande originale du film Dangerous Minds) et même un clin d’œil au phénomène Britpop à l’époque avec l’hymne de l’adolescence ‘Alright’, de Supergrass.

En plus de quelques reprises de “ All The Young Dudes ” de Mott The Hoople et de “ Kids In America ” de Kim Wilde en 1981, Clueless a fait appel à la foule plus indie, y compris la radio de base de l’université Velocity Girl, “ My Forgotten Favorite ”, et même Radiohead, qui a contribué une version acoustique de «Fake Plastic Trees» bien qu’il soit décrit comme la «musique larmoyante de la station universitaire». La popularité durable de la bande originale de Clueless est également très redevable au superviseur musical Karyn Rachtman, qui était responsable de la conservation d’autres excellentes bandes sonores de cette époque, y compris Boogie Nights, Reservoir Dogs et Pulp Fiction.

Si John Hughes était le grand architecte des bandes originales de films des années 80, alors Quentin Tarantino était l’auteur des bandes originales des années 90. Sinon, comment expliquez-vous que la «noix de coco» de Harry Nilsson soit en rotation régulière lors des soirées universitaires en 1992? Sur la base de sa filmographie, il est clair que Tarantino n’était pas seulement un étudiant attentif du cinéma classique mais aussi des albums classiques. De cette façon, il doit plus à Martin Scorsese qu’à John Hughes, reprenant le talent de l’ancien pour trouver une chanson classique, seulement pour redéfinir complètement son sens grâce à son utilisation – souvent macabre – à l’écran.

Comme Tarantino l’a expliqué dans les notes de bas de page de l’album The Tarantino Experience: Ultimate Tribute To Quentin Tarantino, “Quand j’ai une idée pour un film, je passe par ma collection de disques et commence juste à jouer des chansons, essayant de trouver la personnalité du film, trouver l’esprit du film. “Cette ingénierie inverse a fait de Dick” King Of The Surf Guitar “Dale” Misirlou “lors de l’ouverture de Pulp Fiction, a transformé” Bang Bang (My Baby Shot Me Down) “de Nancy Sinatra en un vengeance ballade, et explique pourquoi vous ressentez une pincée de douleur à chaque fois que vous entendez «Stuck In The Middle With You» par Stealers Wheel.

Tout au long des années 90, les réalisateurs sont devenus synonymes d’une signature musicale dans le but de renforcer leur authenticité avec une bande-son élégante. L’écrivain de Rolling Stone devenu scénariste-réalisateur Cameron Crowe a repris le manteau de Hughes et a habilement composé le passage gênant à l’âge adulte avec des films tels que Say Anything, les singles lourds de flanelle (dont la bande-son en vedette Chris Cornell jouer comme le fictif Poncier et son semi-autobiographique Almost Famous, sur un groupe de rock fictif des années 70 dans lequel des adolescents chantaient à nouveau “Ive Seen All Good People” de Yes et a donné Elton John«Tiny Dancer», un regain de popularité.

Pour de nombreux adolescents, les bandes originales de films offraient une passerelle vers une scène qu’ils n’auraient pas pu explorer autrement. Les punks en herbe rêvaient de quitter les chaînes de la banlieue tout en écoutant le groupe hardcore de LA The Fear off SLC Punk !, les enfants de patineurs mangeaient à chaque sortie de Kevin Smith (Clerks et Mallrats parmi eux) tandis que d’autres se contentaient des coupes de Kid ‘N Play et de Public Enemy sur la bande originale de House Party. Sans oublier que presque tous les adolescents possédaient une copie de Empire Records et incorporé “Damn The Man” dans leur vocabulaire.

Les bandes originales de films étaient également essentielles pour briser les artistes étrangers à l’étranger. Voudrais La verve et Placebo avez fait un tel splash aux États-Unis sans apparaître sur la bande originale de Cruel Intentions? Le Royaume-Uni agirait-il électroniquement Monde souterrain être un nom de ménage aux États-Unis sans Trainspotting?

Un autre drame pour adolescents qui a servi de tremplin aux talents internationaux était 10 Things I Hate About You. La comédie romantique de 1999 a reconditionné Taming Of The Shrew de Shakespeare pour la génération de la fin des années 90 et a présenté à l’Amérique deux des plus récentes importations australiennes: Spiderbait et Heath Ledger. «Calypso» de Spiderbait est apparu pour la première fois sur leur album de 1996 Ivy and the Big Apples et a atteint le 13e rang du palmarès ARIA, mais quand il est apparu dans une scène clé du film trois ans plus tard, il était sur le radar de tout le monde.

Le cinéma d’art et d’essai était également un terrain fertile pour les bandes originales de films. Paul Thomas Anderson a apporté disco dans les années 90 sur Boogie Nights, The Cohen Brothers a donné naissance à la bande originale du stoner avec leur utilisation de Kenny Rogers “ Just Dropped In (to See What Condition My Condition Was In) ”, The Gipsy Kings ‘cover of’ Hotel California ‘et beaucoup de Creedence Clearwater Revival sur The Big Lebowski. Et n’oublions pas l’ambitieux remake de Baz Luhrmann de Roméo + Juliette en tant que battements de cœur d’adolescents SoCal qui contenait deux volumes de The Butthole Surfers, Garbage, Radiohead et d’autres favoris des années 90.

La tendance se poursuivra bien au cours des années 2000, avec d’autres chouchous du cinéma indépendant qui méticuleusement élaborent des bandes originales de films comme vitrine de leur goût musical impressionnant. Il est impossible d’écouter le rêve Playground Love d’Air sans penser à The Virgin Suicides de Sofia Coppola, ou à la piste obscure de Bollywood «Jaan Pehechan Ho», de l’adaptation cinématographique du célèbre roman graphique de Daniel Clowes, Ghost World.

Mais le véritable créateur de goûts de la musique de bande originale des années 2000 était Wes Anderson. Depuis son premier film, Bottle Rocket, Anderson et son équipe de rêve, composée du superviseur musical Randall Poster et du compositeur et légende du Devo Mark Mothersbaugh, ont utilisé la musique pour construire les mondes fantaisistes et les personnages que vous voyez à l’écran. Il y a rarement eu un cinéaste si inséparable de sa musique, faisant du sampler ultime du cinéma Anderson.

Comme Tarantino, Anderson choisit souvent sa musique avant de filmer et construit des personnages et des récits autour de ses sélections, faisant apparaître ses scènes de clips similaires à des artistes plus obscurs que le temps a oubliés. Pour Rushmore, il se penche sur les actes moins connus de l’invasion britannique, notamment l’Unité 4 + 2, La Création et Chad et Jeremy. Pour The Royal Tenenbaums, quoi d’autre que les citadins mécontents écouteraient à part Nico, Elliott Smith et Nick Drake? Mais son geste le plus inspiré a peut-être été de faire de l’auteur-compositeur-interprète brésilien Seu Jorge le marin chanteur de The Life Aquatic With Steve Zissou. Le film a peut-être échoué, mais les interprétations de la samba acoustique de Jorge de David Bowie les chansons en portugais ont été un succès.

Lorsque le marché des bandes sonores physiques a commencé à se tarir dans les années 2010, les superviseurs et labels musicaux n’avaient plus les gros budgets pour commander des chansons originales. Entrez dans les services de streaming et la résurgence et le rachat de bandes sonores de films. Avec la bonne licence de synchronisation, les artistes plus anciens et actuels peuvent présenter simultanément leur musique à un nouvel ensemble de fans et inviter les cinéphiles à explorer leur discographie plus large. Juste en 2017, le classique rock-driven Gardiens de la galaxie Vol.2 La bande originale est devenue le premier album de bandes sonores composé entièrement de chansons précédemment publiées à frapper le numéro 1 dans les charts Billboard.

Avec le succès de Guardians…, d’autres réalisateurs ont emboîté le pas, notamment Baby Driver d’Edgar Wright (même si Wright avait auparavant un solide palmarès de grands albums de bandes originales, dont Scott Pilgrim Vs the World, avec des chansons originales de Becket Shaun Of The Dead). Quel que soit le support: que ce soit un vieil album de The Graduate, He Got Game sur cassette ou votre CD 24 Hour Party People, vous pouvez être tranquille que les bandes sonores de films sont bien vivantes.

