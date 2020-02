Comment les lignes parallèles ont conduit Blondie directement vers le haut

Il est difficile d’imaginer comment le rock aurait évolué sans BlondieLe troisième album historique de Parallel Lines. Son influence est facilement détectable dans l’ADN des générations successives de bandes de New York, de Ouai ouai ouai à The Strokes et LCD Soundsystem, et sa fraîcheur apparemment sans âge l’a conduit à déplacer plus de 20 millions d’exemplaires dans le monde.

Écoutez Parallel Lines sur Apple Music et Spotify.

Largement considéré comme le disque de signature de Debbie Harry et de la compagnie, Parallel Lines a également réussi à faire taire les critiques les plus durs, avec l’écrivain notoirement grincheux de Village Voice, Robert Christgau, proclamant même qu’il était “aussi proche de Dieu que les albums pop-rock ne l’ont jamais été”. Cependant, alors que le disque a depuis longtemps gagné ses rayures comme l’une des marques les plus hautes de l’ère post-punk, son succès stellaire n’était en aucun cas acquis lorsque le groupe a entamé les sessions avec le producteur Mike Chapman en juin 1978.

Certes, Blondie avait à la fois dépassé le punk et attiré une reconnaissance internationale avant Parallel Lines. Le succès américain a continué de leur échapper, mais l’Europe a commencé à capituler au début de 1978 lorsque la reprise dynamique du groupe de Randy & The Rainbows en 1963 a frappé «Denise» (renommée «Denis») tourné au n ° 2 au Royaume-Uni. À la suite de cette percée, le deuxième album de Blondie, Plastic Letters, a craqué le Top 10 britannique et ils sont revenus à Top Of The Pops lorsque la sublime présence (I’m Always Touched By Your) Presence, Dear a également gratté le British Top dix.

Alors que la star de Blondie était en plein essor outre-mer, il y avait du terrain à rattraper chez lui, où Chrysalis Records s’est arrangé pour qu’un nouveau producteur supervise le troisième album du groupe. Ayant déjà produit une série de ère glam Les succès pour The Sweet, Mud et Suzi Quatro, basé à Los Angeles, Mike Chapman semblaient un choix judicieux. Après avoir exprimé son enthousiasme pour plusieurs des nouvelles chansons de Blondie – y compris la «Sunday Girl» du guitariste Chris Stein – il s’est inscrit aux sessions Parallel Lines au Power Station Studios de New York.

Chrysalis a réservé six mois de temps de studio à Parallel Lines, mais le groupe et le producteur ont émergé après seulement six semaines – et quand ils l’ont fait, ils se sont emparés de l’or pur. Bien qu’il ait conservé l’énergie du punk, le nouveau matériel était diversifié et hautement assuré, englobant tout, de la pop évanouissante de “ Pretty Baby ” à la ballade cinématographique de Stein “ Fade Away And Radiate ” et au dramatique du claviériste Jimmy Destri ‘11.559 ‘. Debbie Harry a également saisi l’occasion pour montrer sa confiance et sa polyvalence croissantes en tant que chanteuse, investissant l’intense et lié au harceleur “ One Way Or Another ” avec du grain streetwise et de la douceur de la fille d’à côté sur la pop classique des années 60 du dimanche. Fille’.

La liste des titres de Parallel Lines comprenait également plusieurs reprises bien choisies, dont une version entraînante de Buddy Holly«Je vais t’aimer aussi» et un remodelage impétueux des «power-popsters» de LA, The Nerves, «Hanging On The Telephone». La quête de Chapman pour la perfection en studio, quant à elle, a poussé le groupe près du point de rupture sur le morceau le plus audacieux de l’album, “Heart Of Glass”. Initialement intitulée ‘Once I Had A Love (aka The Disco Song)’, cette chanson écrite par Harry remonte à 1975, mais après une refonte radicale en studio, la piste a émergé sur un groove scintillant de Giorgio Moroder-esque qui reflétait à la fois le disco son de Saturday Night Fever et l’amour collectif de Blondie pour les pionniers de l’électronique Kraftwerk.

Installé dans une pochette emblématique – et immédiatement reconnaissable – prise par le photographe Edo Bertoglio, Parallel Lines a été publiée pour la première fois le 23 septembre 1978, recevant des critiques presque uniformément bonnes. Le public adoré de Blondie était également sans aucun doute le temps du groupe était à portée de main: après que les singles ‘Picture This’ et ‘Hanging On The Telephone’ aient déchiré le UK Top 20 et, le 17 février 1979, Parallel Lines a tiré directement vers le haut du Au Royaume-Uni, Harry et Co ont joué une tournée à guichets fermés au Royaume-Uni qui est descendue dans le chaos Beatlemania-esque lorsque le groupe a été assailli par des milliers de fans lors d’une séance de signature à Our Price Records sur Kensington High Street à Londres.

À juste titre, c’est le “ Heart Of Glass ” qui défie le genre qui a fourni à Blondie son premier UK No.1 en janvier 1979, mais cette fois-ci, le succès du groupe au Royaume-Uni, en Europe et en Australie a été reflété par leurs performances commerciales aux États-Unis. . En effet, avec une nouvelle poussée du film promotionnel emblématique de Stanley Dorfman du groupe interprétant la chanson au chic night-club de New York à New York, l’intemporel ‘Heart Of Glass’ est rapidement devenu le premier Billboard 100 de Billboard 100 et le record responsable de transformer le bande en superstars de bonne foi.

Les lignes parallèles peuvent être achetées ici.

Écoutez le meilleur de Blondie sur Apple Music et Spotify.