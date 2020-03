Comment les meilleures portes ouvertes de Détroit

Depuis le tout début, Motown, tel que nous le connaissons aujourd’hui, n’aurait jamais été construit avec succès sans les femmes. Berry Gordy La mère de Jr, Bertha, était une propriétaire d’entreprise prospère aux côtés de son mari, Berry Gordy, Sr.Il ne s’agit donc peut-être pas d’un bond si important de supposer qu’elle a inculqué un esprit d’entreprise à ses enfants – en particulier Berry et ses quatre sœurs. Grâce à eux, un esprit de motown et d’autonomisation des femmes a été encouragé, l’entreprise donnant des chances aux femmes dans presque tous les aspects de sa gestion, de la supervision des finances à la formation du sens de la mode emblématique de la marque, le lancement de la carrière de ses plus grandes stars et la création de la chansons que ces stars ont enregistrées.

Esther Gordy, la sœur aînée, a travaillé comme vice-présidente principale de Motown et a rejoint l’entreprise familiale en 1961, y restant jusqu’en 1972, lorsque Berry Gordy a déménagé la marque à Los Angeles et Esther a choisi de rester à Détroit. Elle a ensuite fondé le Motown Museum – qui reste une attraction touristique populaire à ce jour. Loucye Gordy, la troisième sœur de Berry, est décédée subitement en 1965, mais en peu de temps au label, elle s’est révélée vitale pour la structure de Motown, supervisant à la fois les finances de Motown et sa branche d’édition.

Mais ce sont peut-être les sœurs Anna et Gwen Gordy dont l’impact sur Motown se ressent le plus facilement. Anna Records, fondée par Gwen et Billy Davis en 1958 et nommée d’après la sœur de Gwen, a publié le classique de Stone-Cold de Barrett Strong, “Argent (c’est ce que je veux)”. Anna était également une auteure-compositrice qui, avec son mari, Marvin Gaye, a co-écrit ‘Flyin’ High (In The Friendly Sky) ’pour l’album de Marvin en 1971, Que se passe-t-il, et a également obtenu un crédit sur «Just To Keep You Satisfied», qui clôt le Commençons. Ensemble, Anna et Marvin ont également écrit des chansons pour The Originals, y compris leur plus grand succès, «The Bells», qui sera plus tard repris par l’auteure-compositrice-interprète Laura Nyro.

Gwen Gordy Fuqua, la plus jeune sœur de Gordy, était également une entrepreneure et compositrice qui, avec Berry, a écrit des tubes pour Jackie Wilson dans les années 50. Gwen a fait partie intégrante de l’évolution du style de Motown, car elle a embauché Maxine Powell pour superviser une école de finition afin de s’assurer que la liste du label ressemblait et se comportait bien. En apprenant à ses artistes à marcher, à parler et à danser comme des stars, Motown a lancé ses artistes dans le courant dominant, exigeant que le public prenne note de ces artistes polis et talentueux – pousser contre les barrières raciales et de genre pour montrer que c’étaient des talents incroyables dignes de jouer à la radio et à la télévision et que leur couleur de peau ou leur milieu socio-économique ne devaient pas les définir, ni les retenir. C’est sans doute le Groupes de filles Motown qui a vraiment tiré le meilleur parti de cette expérience.

Succès suprême: chanteuses

Motown atteindrait son premier vrai goût du succès du palmarès Billboard avec Les Marvelettes‘’ Please Mr Postman ’’, ce qui a mis l’accent sur la création et la promotion de groupes de filles talentueuses. Berry Gordy était assez habile pour repérer les jeunes talents féminins – et il savait aussi quand ils n’étaient pas prêts, disant souvent à des groupes comme The Marvelettes de travailler sur du matériel original et de revenir plus tard; ou que ce n’était pas encore le moment. Il pouvait également repérer quand apporter des changements et quand continuer à croire. Quand Mary Wells n’a pas pu se présenter pour une session d’enregistrement, Martha Reeves – qui travaillait pour Motown en tant que secrétaire – est montée au micro.

Après quelques tours d’enregistrement de chœurs pour Marvin Gaye, Martha & The Vandellas étaient nés. De même, Gordy a gardé suffisamment confiance en Diana Ross, Florence Ballad et Mary Wilson – ou, comme on les appelait à leurs débuts à Motown, le «no hit» Supremes“- qu’il les verrait s’élever pour devenir l’un des groupes de filles les plus réussis de tous les temps, et marquer 12 singles à succès pour le label – sans parler de lancer la carrière solo de Diana Ross.

Signée, scellée, livrée: compositrices

Ce ne sont pas seulement les chanteuses qui ont obtenu des opportunités réussies pendant leur séjour à Motown; certains de ses meilleurs auteurs-compositeurs féminins ont également reçu un coup de feu. Tout comme Martha Reeves, Syreeta a d’abord travaillé pour Motown en tant que réceptionniste. Après un bref enregistrement de sorts pour le label en 1968 (sous le nom de Rita Wright), elle a commencé à sortir avec Stevie Wonder et la paire a commencé à écrire des chansons ensemble, y compris la glorieuse ‘It’s A Shame’ des Spinners.

D’autres auteurs-compositeurs féminins à collaborer avec Stevie Wonder incluent Yvonne Wright (‘Evil’, ‘You’ve Got It Bad Girl’, ‘Little Girl Blue’) et Sylvia Moy (‘Uptight (Everything’s Alright)’, ‘My Cherie Amour’) , cette dernière qui s’est également imposée comme productrice. Même la mère de Stevie Wonder, Lula Mae Hardaway, a reçu des crédits d’écriture sur les sorties de Motown – y compris sur l’un des plus grands succès de Wonder, «Signed, Sealed, Delivered I’m Yours».

Gloria Jones, dont “ Tainted Love ” est devenu un classique de la soul du Nord, a également passé du temps à Motown et fourni du matériel pour The Supremes et Gladys Knight & The Pips, écrivant “ If I Were Your Woman ” aux côtés de Pam Sawyer – dont la propre carrière d’écrivain est phénoménalement varié et étendu.

Succès durables: sujets féministes

En ce qui concerne l’enregistrement de matériel, il y avait beaucoup de sujets intéressants pour les artistes féminines de Motown. Parallèlement au tarif standard des numéros romantiques ou des chansons sur le chagrin, il y avait des chansons occasionnelles liées à des préoccupations sociopolitiques, telles que Martha & The Vandellas “ Dancing In The Street ” ou même, dans une certaine mesure, “ Nowhere To Run ”, avec son histoire d’une relation étouffante et dommageable. Mais sur leur album Love Child de 1968, Diana Ross & The Supremes ont abordé des sujets plus délicats, tels que la grossesse, l’illégitimité et la maternité.

On dit que c’est Pam Sawyer qui a eu l’idée de la chanson titre de l’album, persuadant Berry Gordy d’envisager de la sortir. “Love Child” a remporté un franc succès auprès du public acheteur de disques, se classant n ° 1. Le succès de la chanson a également marqué un tournant dans la production de Motown, alors que d’autres artistes ont commencé à enregistrer et à sortir du matériel avec paroles plus socialement et politiquement axées.

À bien des égards, il y a donc un récit parallèle à celui le plus souvent associé à la société de Berry Gordy: l’histoire de Motown et de l’autonomisation des femmes. Comme pour le premier numéro 1 du label, c’est grâce aux opportunités et aux risques pris par ses artistes féminines que Motown a publié certaines de ses sorties les plus intéressantes et a remporté ses succès les plus durables.

