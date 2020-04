Comment les plateformes de musique numérique ont lancé la prochaine génération d’artistes

Si nous écrivions cet article pour être expérimenté sur TikTok, nous devrions probablement le terminer ici. Mais comme nous avons plus que le délai de 15 secondes pour travailler avec TikTok, étendons un peu et réfléchissons comment la prolifération des plateformes de musique numérique au cours des dernières décennies a permis à de nouvelles générations d’artistes d’exploiter leur créativité à de nouvelles fins .

Au cours des deux dernières décennies, les plateformes de musique en ligne ont changé tout ce que nous savons sur la musique: à quoi elle ressemble, où elle est produite, comment elle est commercialisée et comment elle est consommée. Dans un paysage en constante évolution, il a fallu quelques-uns des esprits les plus frais pour déterminer comment maximiser le potentiel de chaque plate-forme, avec de nombreux artistes développant des fanbases en ligne en route vers la gloire, de la même manière que les générations précédentes de musiciens auraient développé un live à la base. à suivre avant de devenir de grandes stars de l’évasion.

Un nouveau type d’artiste

TikTok – une plate-forme où vous pouvez visualiser ou télécharger des clips vidéo faits maison d’une durée moyenne de 15 secondes – n’est que la dernière plate-forme de musique numérique pour encourager de nouvelles façons de penser la créativité. Reprenant là où Vine s’était arrêté, TikTok est à la fois l’ultime facilitateur de la procrastination et le dernier débouché pour les jeunes créativement réprimés. Bien que tous les clips de la plate-forme n’impliquent pas de musique, la plupart le font, et TikTok a ouvert la musique à un tout nouveau public – des personnes ayant une courte durée d’attention – et à un tout nouveau type d’artiste: pratiquement n’importe qui. De Lil Nas X à Arizona Zervas, TikTok est devenu la rampe de lancement de toute une génération d’artistes.

Qui se souvient de Myspace?

À certains égards, l’ensemble révolution de la musique numérique a commencé avec un vieux Myspace maladroit, il y a 20 ans. En tant que première plate-forme de médias sociaux et de musique à succès, Myspace a offert un nouveau lieu pour commercialiser la musique, communiquer avec les fans et créer une suite. Mais c’était à peu près tout. La musique était toujours la musique, créée pour les formats vinyle et CD. Et peu importe à quel point vous vous engagiez en ligne, vous tentiez probablement toujours d’attirer un label ou un manager (si vous aviez de la chance), plutôt que de construire une vague de fond tout seul.

Rétrospectivement, les années Myspace ont été le dernier souffle de l’industrie musicale telle que nous la connaissions. Le plus grand succès viral de cette époque a été Arctic Monkeys, sans doute les premières superstars en ligne du rock. Mais la vraie raison pour laquelle les Singes ont réussi (en plus d’être un enfer de groupe), c’est qu’ils ont tout essayé: ils ont joué des émissions de club en sueur, ils ont donné des CD gravés à la maison, ils ont téléchargé des démos. Ces derniers se sont répandus à l’échelle internationale et, pendant un certain temps, leur utilisation du marketing populaire a été une grande nouvelle. Mais tout cela a conduit à la percée à l’ancienne d’un single à succès, d’un album à succès et d’une tournée internationale. Le téléchargement judicieux des Monkeys a permis au groupe de se lancer dans le monde de la musique traditionnelle, mais de ne pas le contourner.

Avec l’essor des plates-formes musicales en ligne comme SoundCloud, Bandcamp, YouTube et maintenant TikTok, le monde appartient désormais aux artistes qui peuvent en faire un usage le plus créatif. L’ancien cycle d’album / tournée est remis en question alors que les nouveaux arrivants explorent les Faire de la musique DIY.

Un moment viral

Prenons l’exemple de l’auteure-compositrice à voix d’or Maggie Rogers, dont la première prétention à la gloire a été d’écrire une chanson qui a fait pleurer un enseignant d’un atelier d’écriture de chansons. Il se trouve que le professeur était Pharrell Williams, et le moment émouvant de la chanson «Alaska» a été capturé en vidéo et partagé, ce qui signifie que Rogers a pu vendre des milliers d’exemplaires des deux albums qu’elle avait sortis sur Bandcamp. Mais elle a joué intelligemment en sauvegardant la sortie d’Alaska pour quand les grands labels sont venus appeler, octroyant une licence pour le morceau via sa propre marque indépendante. Au moment où elle a volé la vedette Saturday Night Live à la fin de 2018, Rogers était à la fois un tout nouvel artiste et un artiste entièrement formé, grâce aux plateformes de musique en ligne.

De même, le groupe indie de Virginie Car Seat Headrest a commencé par télécharger une série d’albums (quatre d’entre eux en 2010 seulement) dans le dortoir du fondateur Will Toledo au William & Mary College de Williamsburg, en Virginie. La plupart des enregistrements ont été effectués sur un MacBook avec GarageBand et, bien sûr, les voix ont été faites dans la voiture des parents de Tolède. La qualité d’enregistrement était douteuse, mais les chansons étaient assez bonnes pour attirer l’attention, et ceux qui sont tombés sur la musique ont eu le plaisir de trouver quelque chose de chaleureux et d’humain dans une mer d’informations numériques. Il était tout à fait logique que le groupe ait finalement signé avec Matador, un label qui avait déjà signé des génies lo-fi qui s’étaient établis avec cassettes maison, comme Liz Phair, ou des albums maison, comme Guided by Voices.

L’ère SoundCloud

Bien sûr, de douces chansons acoustiques et lo-fi indie rock existait déjà en tant que genres. Repoussant toujours les limites, c’est le hip-hop qui a inventé un nouveau sous-genre sur SoundCloud. Les termes «SoundCloud rap» et «mumble rap» n’ont cependant pas été inventés comme compliments. Tous deux ont attiré l’attention sur la qualité primitive des enregistrements et des enregistrements, le manque de finesse vocale et le recours à la distribution en ligne – exactement le genre de choses dont sont faits les mouvements underground passionnants.

Une grande partie de cela a pris racine dans le sud de la Floride, où les rappeurs ont privilégié la mode en face-à-face (et nous voulons dire que littéralement: les tatouages ​​faciaux étaient en vogue) et la production agressive et déformée. Ajoutez juste un soupçon de R&B plus fluide dans le mix et vous obtenez «Don’t» de Bryson Tiller. Le MC né dans le Kentucky était ami avec les numéros provenant de Floride et a incorporé certains de leurs sons plus bizarres, y compris une voix ralentie, à la chanson. “Don’t” a fini par devenir l’un des premiers succès SoundCloud à être certifié multi-platine pour les flux et les ventes physiques.

Il n’a pas fallu longtemps aux grands labels pour voir les possibilités de ces plateformes musicales; à ce jour, un nouveau morceau d’un artiste majeur devrait être déployé sur Bandcamp ou SoundCloud. Mais dans une certaine mesure, SoundCloud est devenu victime de son propre succès. L’ère du rap SoundCloud s’est brusquement interrompue avec la mort prématurée de ses artistes phares, Lil Peep, XXXtentacion et Juice WRLD, tous âgés de 21 ans ou moins, tous morts entre 2017 et 2019. Il semblait que toute une génération de talents avait disparu.

SoundCloud lui-même a été victime des tentatives (et, vraiment, de la nécessité) de monétiser ce qui avait commencé comme un mouvement populaire. Suivant le modèle de Spotify, ils ont commencé à facturer une prime pour utiliser le site sans publicité, puis ont retiré une page du livre de Napster en négociant avec les principaux labels. Ils se sont également disputés avec des musiciens pour avoir facturé le placement, mais sans payer de redevances. À la suite de tout ce qui précède, la mort de SoundCloud a été largement prédite en 2017. Cela ne s’est pas produit, mais il était temps pour un autre mouvement populaire.

Entrez TikTok

Ce qui nous amène à TikTok. D’un point de vue musical, la beauté de la plate-forme est qu’il semble être entièrement aléatoire quelles chansons deviennent virales. Le but est de faire une vidéo rapide à laquelle les gens reviendront, de sorte que toute chanson existante est un jeu équitable à utiliser (et vous pouvez toujours emprunter 15 secondes d’une chanson sans avoir à payer de redevances). Au début, aucune force de l’industrie n’influençait personne pour créer des vidéos de marche loufoques autour du succès de Matthew Wilder, “ Break My Stride ”, il y a longtemps – mais quelques personnes l’ont fait, puis quelques milliers d’autres, et il existe maintenant environ 800000 versions de TikTok . C’est presque autant que le hit de 1983 vendu en premier lieu. Cela s’est transformé en un tel phénomène que l’ancienne pop star de 67 ans a rejoint la plate-forme et a créé le Break My Stride Challenge.

De même, l’un des plus grands succès de TikTok est “ Hokus Pokus ” d’Insane Clown Posse, qui est devenu le thème d’une tendance TikTok connue sous le nom de Clown Check – essentiellement une excuse pour quiconque de se maquiller et de se synchroniser les lèvres avec le crochet. Les fans hardcore d’ICP, connus sous le nom de Juggalos, sont derrière certaines de ces vidéos, mais beaucoup d’autres présentent des femmes et des écoliers – pas le public habituel du groupe. Donc, grâce à TikTok, ils ont atteint le courant dominant d’une manière qu’ils n’avaient jamais pu auparavant.

Plus important encore, un certain nombre de chansons modernes sont devenues des succès (ou du moins des succès plus importants) de la tendance TikTok. Et les statistiques révèlent qu’un certain type de chanson va toujours l’emporter: quelque chose de optimiste avec un crochet solide et sans perte de temps. Les plus grands succès de TikTok de l’année dernière – «iSpy» de KYLE, «Mom» de Meghan Trainor, «Caroline» d’Aminé – étaient des chansons récentes (mais pas toutes nouvelles) dont la structure leur permettait de se résumer à 15 secondes.

Les producteurs qui réalisent des disques à succès en sont conscients. Dans un récent Gardien interview, auteur-compositeur à succès Ben Kohn, de l’équipe TMS derrière Lewis Capaldi “Quelqu’un que vous avez aimé”, a reconnu la nécessité de créer «quelque chose de bizarre qui fonctionne sur TikTok». Même les héros indépendants de longue date s’en emparent: en février 2020, le groupe de cabaret pop bien-aimé de l’auteur new-yorkais Stephen Merritt, The Magnetic Fields, a annoncé un album intitulé Quickies, un ensemble de cinq EP de chansons pour la plupart bien en moins d’une minute.

Le nouveau A&R

Le poids croissant de TikTok dans l’industrie de la musique a également cédé la place à toute une industrie artisanale d’agences de talents et de spécialistes du marketing qui sont à la recherche de quel créateur viral ils peuvent façonner en artistes d’enregistrement. Exemple: LoveLeo, le modèle basé à Los Angeles, musicien (et fils de l’acteur John C Riley), qui a été découvert par le label indépendant et la société de développement d’artistes Godmode avant de conclure un accord de licence avec Republic Records. Son succès viral «Boyfren» a accumulé plus de dix millions de flux Spotify en quelques mois, et son suivi, «Rosie», a couru tout de suite après.

Mais la vraie nouvelle est que TikTok a donné une célébrité momentanée à des gens sans antécédents commerciaux – que ce soit des idoles de rap en herbe ou cette première niveleuse dans la rue avec le maquillage de clown. Andy Warhol a prédit que tout le monde obtiendrait ses 15 minutes de gloire, mais même il n’a jamais pensé que ce serait 15 secondes à la place.

