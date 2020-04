Comment les Rolling Stones ont résumé les années 60

Les pierres qui roulent» Laisse le saigner est sorti le 5 décembre 1969 et semblait être la bande originale idéale pour l’effondrement de l’idéalisme de paix et d’amour qui avait surgi pendant l’ère “hippie”. La dernière chanson de l’album, ‘You Can’t Always Get What You Want’, qui a commencé sa vie comme une petite chanson conçue par Mick Jagger sur la guitare acoustique, a fini par être une déclaration musicale emblématique, résumant la fin d’une décennie mémorable .

“Ce sera un rire”

En plus d’avoir une mélodie mémorable, Jagger a déclaré que la chanson avait résonné auprès du public parce que c’était un message auquel tout le monde pouvait s’identifier. La toute première performance filmée en direct de ‘You Can’t Always Get What You Want’ a eu lieu en décembre 1968 dans le cadre de l’émission de la BBC Le cirque des Rolling Stones Rock And Roll.

La chanson avait été enregistrée quelques semaines auparavant, aux studios olympiques de Londres. Lorsque l’arrangeur choral Jack Nitzsche a suggéré d’utiliser le London Bach Choir comme choristes, Jagger a répondu: “Ce sera un rire.” La chanteuse s’est finalement réjouie du mélange final de ce chef-d’œuvre légèrement ironique. Les 60 voix du choeur céleste ont été doublées pour donner l’impression qu’il y avait encore plus de jeunes chanteurs. Il y avait cependant une piqûre dans la queue: le London Bach Choir a demandé que son nom soit retiré de l’album quand ils ont découvert qu’il s’appelait Let It Bleed et contenait la chanson «Midnight Rambler», écrit sur un tueur en série.

“Mick savait ce qu’il voulait”

Al Kooper, qui a joué des claviers et du cor français sur ‘You Can’s Always Get What You Want’, a déclaré que Jagger a travaillé en étroite collaboration avec le producteur James Miller sur la piste, exerçant beaucoup de contrôle artistique. “Mick savait ce qu’il voulait, et il faisait à peu près tout”, a déclaré Kooper. Miller a fini par jouer de la batterie sur l’enregistrement parce que Charlie Watts était mal à l’aise avec le tempo décalé. Parmi les autres musiciens sur la piste, on retrouve Bill Wyman à la basse, Rocky Dijon aux congas, maracas et tambourin, et Madeline Bell, Doris Troy et Nanette Newman au choeur.