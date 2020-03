Comment Mark Knopfler a continué à trouver «le frisson» dans la musique

Alors que Mark Knopfler continue sur la voie du solo distingué qu’il a parcouru depuis son premier projet de studio officiel sous son propre nom, Golden Heart de 1996, il le fait en bonne compagnie de nombreux musiciens aux vues similaires. Il a dirigé une nouvelle voie sur laquelle il est le capitaine d’un navire beaucoup plus petit que dans les jours «énormes» qui ont transformé le groupe qu’il a cofondé, Dire Straits, d’un projet amusant avec ses potes à un mastodonte rock, avec toutes les pressions et les responsabilités que cela impliquait. Pourtant, au moment de la sortie de Tracker, deux décennies et huit albums dans sa carrière solo, il a continué à explorer la musique avec tout l’enthousiasme de quelqu’un qui venait de commencer.

“Écrire des chansons est une drôle de temps de suivi”

Avec chaque nouveau projet, Knopfler s’appuie sur des aspects de sa vie, de ses influences et de son environnement tels qu’ils sont aujourd’hui, avec un clin d’œil occasionnel à son passé de la taille d’un stade et même aux premiers jours de troubadour folk. Lorsqu’il est arrivé chez Tracker, sorti le 16 mars 2015, il a fait appel aux expériences d’un auteur-compositeur-interprète au milieu des années 60 qui ajoutait encore de nouvelles aventures, sur la route et en studio, à la somme totale de son travail.

“Tracker à bien des égards, est [about] garder une trace du temps », a-t-il dit à cet écrivain juste avant la sortie de l’album. «À ma manière étrange, pour moi, le temps change avec l’âge, et écrire des chansons et voyager à travers le monde est une façon amusante de suivre le temps. Et le temps, bien sûr, devient plus important pour vous à mesure que vous vieillissez, et vous voyez les choses différemment. »

Comme toujours, l’achèvement de l’album a fait suite à une vaste tournée mondiale de Knopfler et de son groupe, jouant dans des endroits relativement petits par choix – même si son nom peut occuper des salles beaucoup plus grandes. Cette tournée Privateering de 70 dates (du nom de son premier double album, sorti en 2012) a voyagé à travers l’Europe entre avril et juillet 2013, de Bucarest à Brême et de Stuttgart à Saint-Sébastien.

Il n’y avait pas de jambe nord-américaine à cette époque, car l’auteur-compositeur-interprète anglais n’y était que sur la route avec son ami de longue date et son inspiration Bob Dylan l’automne précédent. En soi, c’était après un itinéraire européen avec Dylan à l’automne 2011.

“Les tournées avec Bob, je ne m’attendais pas à les voir, mais elles l’ont fait”, a déclaré Knopfler, “ce qui a changé le calendrier d’enregistrement [for Tracker], et ça aura probablement changé l’album aussi, quand je serai finalement rentré en studio. Je suis donc heureux que tout cela se soit produit, car je pense que cela aura également renseigné certaines choses sur Tracker. “

“Des histoires colorées qui se déroulent lentement et délibérément”

L’album régulier, produit par Knopfler dans ses propres studios British Grove à l’ouest de Londres, contenait 11 nouvelles chansons. Mais un artiste aussi prolifique n’est jamais limité par ces contraintes, et Knopfler a inclus six autres compositions sur les versions de luxe et coffret de Tracker. L’album a été introduit par la chanson entraînante «Beryl», un titre peu probable mais qui a déclaré son admiration pour le romancier de Liverpudlian Beryl Bainbridge.

“Beryl Bainbridge était un merveilleux écrivain, comme beaucoup de gens le savent”, a-t-il déclaré. “Mais … elle était une fille de la classe ouvrière autodérision de Liverpool, et son éditeur était un homme qui n’avait pas une très haute opinion du roman, donc toutes ces choses ont conspiré [against] sa. Bien qu’elle ait été nominée cinq fois pour le Booker Prize, elle ne l’a jamais reçue. Beryl n’est jamais allé à l’université, et je pense vraiment que l’établissement littéraire au fil des ans a eu tendance à favoriser les gens qui venaient d’un milieu différent et avaient un type d’éducation différent. »

De nombreux musiciens de renom sont passés par les portes de British Grove pour jouer sur Tracker. Ils comprenaient le claviériste Guy Fletcher, le compadre de longue date de Mark à l’époque de Dire Straits, et d’autres vieux amis tels que John McCusker au violon et cendrier, Mike McGoldrick (sifflet, flûte en bois), le guitariste Richard Bennett et le bassiste Glenn Worf.

Le violoniste, guitariste rythmique et joueur de banjo Bruce Molsky, dont la propre musique célèbre les traditions des Appalaches, était un ajout bienvenu, tout comme la chanteuse Ruth Moody, qui a ajouté de belles voix à l’élégant album de plus près, “Wherever I Go”. Cela comprenait également un caméo de saxophone de Nigel Hitchcock, en plus de celui qu’il avait fait sur «River Towns».

«Je suis tombée sur Ruth en l’entendant chanter avec The Wailin’ Jennys, sa tenue de fille canadienne en trois pièces », a déclaré Knopfler. «Ils sonnaient toujours très bien, et j’ai vu Ruth chanter sur le [annual multi-artist event] Les sessions transatlantiques. Puis j’ai réalisé que, bien sûr, Ruth faisait ses propres disques, et qu’ils étaient magnifiques. Il y a juste quelque chose de céleste dans sa voix. “

“Cela fait partie du plaisir”

Tracker a reçu une énorme approbation des médias, avec Hal Horowitz dans un auteur-compositeur américain typique de beaucoup quand il a écrit: «Des touches de celtique, de jazz, de country et de folk, mais rarement de rock, informent ces belles chansons qui prennent leur temps comme si elles se promenaient tranquillement. Les 11 titres s’effectuent à plus d’une heure… et cette ambiance langoureuse s’étend à la voix conversationnelle à haut couvercle de Knopfler. Il n’est pas pressé de raconter ces histoires colorées qui se déroulent lentement et délibérément. »

Ken Capobianco a ajouté dans le Boston Globe: «Il fait ce qu’il fait de mieux, délivrant des chansons finement travaillées et élégamment arrangées, d’une profondeur subtile et d’une musicalité riche, beaucoup s’étendant au-delà de cinq minutes sans dépasser leur accueil.» Le public était d’accord, envoyant Tracker au n ° 3 au Royaume-Uni et n ° 1 dans de nombreux autres pays européens, dont l’Allemagne, la Hollande, le Danemark, la Norvège et l’Autriche.

Knopfler a reconnu que le titre de l’album devait également plus qu’un peu à son propre appétit pour détecter et décrire des vignettes de la vie réelle. “Vous êtes impliqué dans la recherche d’un sujet, la recherche d’une idée, l’enquête sur le tout”, a-t-il déclaré. “Parfois, vous ne savez pas exactement ce que vous suivez, et vous le découvrez en le contournant et en vous y rapprochant. Cela fait partie du plaisir. “

