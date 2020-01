Comment Megadeth s’est préparé pour l’apocalypse

Depuis près de deux décennies, Megadeth le chanteur Dave Mustaine était à la recherche d’une musique plus conviviale pour la radio, plus présente dans la communauté du métal. Les résultats sont venus avec différents degrés de succès et d’acceptation par les fans, mais pour Dystopia en 2016, les thrashers de LA semblaient appuyer sur le bouton Reset. Mustaine a été rejoint par le bassiste et collaborateur de longue date David Ellefson, tandis que le guitariste Chris Broderick et le batteur Shawn Drover ont été remplacés par le virtuose brésilien des six cordes Kiko Loureiro, d’Angra, et Chris Adler de Lamb Of God, respectivement. Le résultat fut l’album le plus féroce de Megadeth depuis des années.

La sensation Megadeth classique

Aujourd’hui, Megadeth est devenue des figures légendaires du métal telles que chaque sortie ressemble à un événement. Même après Th1rt3en et super collisionneur contesté la loyauté de certains fans, les adeptes les plus dévoués du groupe ne pouvaient s’empêcher d’espérer un retour en forme. Ceux qui ont gardé la foi ont eu leur patience récompensée avec Dystopia, le 15e album du groupe et l’une de leurs sorties les plus acclamées par la critique depuis Compte à rebours jusqu’à extinction et Youthanasia. le débattre était de retour, avec les thèmes sociaux et les perspectives politiques de Mustaine.

Dave Mustaine a la réputation d’être un maniaque du contrôle, allant jusqu’à dire aux guitaristes principaux comment jouer leurs solos. Mais, pour la plupart, la meilleure sortie de Megadeth vient de l’homme principal opérant avec peu d’influence extérieure. En fait, certains des riffs et idées de Dystopia étaient dans les archives de Mustaine depuis la composition du groupe des années 90, lorsque Mustaine et Ellefson ont été rejoints par le guitariste Marty Friedman et le batteur Nick Menza. Ainsi, lorsque les discussions se sont effondrées pour que cette incarnation se réunisse, il semblait peut-être que le moment était venu de revoir le matériel. Cela peut également expliquer pourquoi tant de Dystopie a la sensation classique de Megadeth.

Grognement et venin distinctifs

L’ouvreur ‘The Threat Is Real’ commence avec la voix du Moyen-Orient de la chanteuse jordanienne Farah Siraj avant de se lancer dans une attaque de thrash de plein vol, tandis que le titre de Dystopia s’anime avec des échos de “Hangar 18”. L’introduction rampante de «Fatal Illusion» cède la place à un thrash plus furieux, prouvant que les rafales précédentes n’étaient pas des harengs rouges. Pendant ce temps, le galop «Death From Within» cimente l’idée que Dystopia est un album Megadeth vraiment génial. La menaçante «Bullet To The Brain» précède le «Post American World» dentelé, suivi de l’intro acoustique araignée de «Poisonous Shadows», qui se transforme en un sinistre chug parsemé de la voix fantomatique de Siraj.

L’ouverture de style flamenco de “ Conquer Or Die ” instrumentale montre que Mustaine n’avait pas peur d’attirer Megadeth dans un territoire de plus en plus inexploré, mais il ne s’éloigne jamais trop de la sensation de thrash old-school des goûts de “ Lying In State ” ou du meilleur commercial du groupe, en écho sur «The Emperor». Mustaine, aussi, semble avoir grandi dans sa voix au fil des ans, trouvant un groove confortable dans sa gamme sans perdre son grognement et son venin distinctifs.

“Maintenant, c’est mon Megadeth”

Bien que Chris Adler n’ait jamais été censé être un membre permanent du groupe, il a néanmoins joué un rôle important dans la gestation de Dystopia. Le batteur de Megadeth, Gar Samuelson, a eu une énorme influence sur le sticksman, qui était un grand fan du groupe à l’adolescence. Comme Mustaine l’a dit à Guitar World en juin 2016, «L’une de mes paroles préférées était quelque chose que Chris m’a dit en studio. Nous jouions l’une des nouvelles chansons et cela lui rappelait certaines des vieilles chansons de Megadeth qu’il aimait grandir. Et il a dit: “Maintenant, c’est mon Megadeth.” “

C’était un sentiment qui a imprégné Dystopia et a résonné davantage parmi les fans de longue date après la sortie de l’album le 22 janvier 2016. Il y avait encore de la vie dans l’ancien ‘Deth’.

