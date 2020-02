Comment Motown a brisé les barrières raciales comme aucune autre maison de disques

Tout le monde aime Motown. Si vous n’avez pas entendu une chanson de Motown que vous aimez, vous n’avez pas entendu la bonne. Mais quand Motown a commencé, c’était un label indépendant indépendant qui avait du mal à trouver un large public – comme tant d’autres maisons de disques appartenant à des noirs. D’une manière ou d’une autre, Motown a brisé les barrières raciales, dissolvant les frontières entre les fans noirs et blancs pour devenir le principal pourvoyeur de musique soul au monde – quelle que soit la couleur du monde.

Motown a brisé la barrière des couleurs et trouvé des fans de toutes les races et de toutes les croyances; mais ce n’était pas seulement dû à une musique brillante. La société a fait tout son possible pour créer un public plus large que n’importe quel label noir n’avait jamais trouvé, mais a atteint cet objectif tout en conservant toutes ses qualités soul.

L’attrait de la musique noire pour les fans blancs n’est pas nouveau. Le jazz, né de la Nouvelle-Orléans et de Kansas City à la fin du XIXe siècle, a trouvé un public énorme – mais beaucoup de ses fans ignoraient totalement ses origines. Un grand nombre de les célèbres orchestres swing des années 30 et 40 étaient blancs, bien que leur musique sophistiquée ait été lancée par des chefs de file afro-américains tels que Duke Ellington et Count Basie. Le R&B et le doo-wop étaient populaires, mais le public de la pop se vendait généralement des imitations pâles plutôt que les originaux noirs intacts. Avant rock n Roll arrivé, il était possible d’être une star du chant noir avec un vaste public blanc, à condition de vous concentrer sur le côté plus soyeux de votre son choisi, comme Nat King Cole et Harry Belafonte avait. Sam Phillips, le propriétaire de Sun enregistre Memphis, cherchait ouvertement un garçon blanc capable de faire de la musique noire; il l’a trouvé dans Elvis Presley. Chantant une fusion de R&B et de country, la renommée de Presley et l’authenticité perçue de son son Little Richard, Fats Domino et Jackie Wilson à travers la porte: tous des rockers afro-américains avec des styles très différents. L’homme qui a écrit les premiers grands succès de Wilson, Berry Gordy, Jr, a fondé Motown Records.

Un nouveau son éblouissant

Gordy a remarqué comment Wilson, vêtu de vêtements nets, beau et un superbe animateur de scène, vendait essentiellement du R&B à un public grand public à la fin des années 50. Mais Wilson a été retenu par un label qui a insisté pour essayer de le rendre mainstream plutôt que de comprendre que cet homme prenait son son vers une nouvelle direction – l’âme. Le grand public était satisfait de Wilson et de son style hep; ils n’avaient pas besoin qu’il se noie dans un accompagnement vocal ringard et des orchestres datés.

Et si une maison de disques l’avait vraiment compris? Lorsque Gordy a fondé son label Tamla en 1959, il a entrepris de réaliser ce que Brunswick aurait dû faire pour Jackie Wilson: créer une musique soul pure et magnifique et la vendre à l’Amérique blanche ainsi qu’aux Noirs qui avaient créé ce nouveau son éblouissant.

Gordy a établi certaines normes pour ses artistes. Ils étaient impeccablement vêtus comme les étoiles qu’ils deviendraient. On leur a enseigné la conduite pour s’assurer qu’ils restaient froidement dignes. Ils ont reçu des routines de danse et ont été formés à la mise en scène. Leurs disques ont été correctement enregistrés et, pour la plupart, ont donné un certain son afin que les fans sachent que c’était une sortie Motown. Même lorsqu’ils livraient des messages percutants, ils étaient rendus harmonieusement. Si un disque Motown était une révolution sur la cire, il serait formulé en des termes qui ne dérangeraient pas les oreilles en tissu du grand public – Martha et les vandelles«Danser dans la rue», qui pourrait être considéré comme un appel à l’émeute ou simplement à sa valeur nominale, en est un excellent exemple. Même lorsque les artistes Motown ont été présentés à leur plus découragé, comme sur Quatre hauts‘Seven Rooms Of Gloom’, leur musique fonctionnait toujours comme un appel au dancefloor, et le rugissement impressionnant de Levi Stubbs a été mis à profit pour souligner la perte et montrer son côté sensible considérable.

Emmener Motown en Amérique centrale

Musicalement, Motown a parfois fait trop d’efforts pour trouver le grand public, encourageant ses stars à viser Vegas et un public vêtu de smoking. Le milieu des années 60 Marvin Gaye, parfaitement adapté aux thrillers R&B tels que “You’ere A Wonderful One” et “Ain’t That Peculiar”, a sorti plusieurs albums dans un style jazzy à mi-chemin, et The Supremes a chanté des chansons country, rodgers & Hart show tunes et un album de chansons mieux connues par Les Beatles et d’autres groupes britanniques qui s’étaient inspirés de Motown. C’était une forme de marketing qui ne mettait pas vraiment l’accent sur l’originalité de Motown: cette musique venait de Détroit, pas du Mersey! Gordy a également signé des artistes très non-R & B, tels que le chanteur de swing vétéran Billy Eckstine, et des acteurs tels que Tony Martin et même Albert Finney, la star de cinéma britannique qui s’était fait un nom dans Saturday Night And Sunday Morning. Cependant, la magie de Motown était ailleurs, et la compagnie a toujours fait mieux de porter sa musique en Amérique centrale que d’amener l’Amérique centrale à Motown.

Le label rock de Motown, Rare Earth, lancé en 1969, a rencontré des difficultés similaires. Le groupe du même nom a eu quelques succès et voulait faire du rock, mais ils ont fait une grosse percée en étant commercialisés comme un groupe de soul avec le single «Get Ready». Stoney And Pain de viande a trouvé une star dans la viande, mais six ans trop tôt, et les groupes britanniques sous licence Pretty Things et Love Sculpture n’ont pas eu un impact énorme aux États-Unis. Rare Earth a fait mieux avec R Dean Taylor, mais ses disques étaient plus proches du son habituel de la société mère. La liste de soul de Motown contenait Debbie Dean, Chris Clark, Kiki Dee et The Valadiers – tous des artistes blancs travaillant principalement avec la méthode standard de la soul de Motown – et Bobby Taylor et The Vancouvers, ethniquement mixtes, dont la musique était irrésistiblement émouvante et pertinente pour le fois. Les gens voulaient de l’âme de Motown; ils pourraient obtenir les autres trucs ailleurs.

La grande majorité de la production de Motown était bruyante, noire et fière, mais le problème était: comment faire en sorte que les magasins de disques le stockent et les DJ pop pour le jouer? Motown a tendu la main au pop-biz en employant des avocats blancs, des hommes de vente et de promotion au début des années 60 – une habitude, sinon une politique, qui a suscité une certaine quantité de critiques de la part d’activistes noirs et qui s’équilibrerait au fil de la décennie. Les hommes de promotions de Motown réserveraient les stars du label pour des apparitions en magasin et, lorsque la société se bâtirait sa réputation, Berry Gordy prendrait la route pour rencontrer des distributeurs, des DJ et des détaillants. C’était un exercice d’établissement de relations; le message était: ce n’était pas un label de coin de rue qui a eu de la chance avec quelques succès, c’était une véritable entreprise dirigée par de vrais gens du disque.

Divertir tout le monde – quelle que soit son origine ethnique

Motown a ouvert un bureau au Royaume-Uni et l’a laissé sagement sélectionner ce qu’il a sorti, construisant la marque pour le marché. En raison de son son distinctif, de nombreux fans britanniques ont vu Motown comme s’il était un artiste: la question “Qui aimez-vous?” pourrait apporter la réponse “Tamla” plutôt que de nommer Les miracles ou Jimmy Ruffin.

Le label britannique a été lancé au printemps 1965 et Ready Steady Go !, l’émission télévisée culte, a diffusé un spécial Motown pour l’accompagner. Berry Gordy a vu ce que la télévision a fait pour le label britannique et, chez lui, il était heureux de s’occuper des affaires avec TCB, une émission de variétés musicales de 1968 avec Diana Ross, The Supremes et Les tentations, qui a vendu des albums dérivés à gogo. Motown est passé au cinéma, mais une émission de télévision en particulier a vendu un acte de Motown au-delà des attentes normales: la série de dessins animés Jackson 5ive a emmené le groupe (ou plutôt les comédiens qui le jouent) dans des salons pour 23 épisodes. C’était tout un coup. À partir de maintenant, J5, et particulièrement Michael, a toujours trouvé un nouveau public d’enfants plus jeunes qu’eux.

Par-dessus tout, la musique de Motown transcende les clivages raciaux, réels ou perçus. Si vous aviez une âme, vous seriez ému par «My Guy», «You Are All I Need To Get By», «Quicksand», «Too Many Fish In The Sea», «Do Your Mama Know About Me?» Et «Save The Children». . «Way Back Home» de Jr Walker And The All Stars a peut-être fait référence au racisme, mais les fans blancs pourraient toujours être touchés par son groove.

Alors que Motown l’a fait sa part de lobbying politique à travers sa musique, il n’a jamais oublié de divertir tout le monde. Et nous voulons dire tout le monde, quelle que soit leur origine ethnique.

