Comment Norman Granz a révolutionné le jazz avec «Jazz at the Philharmonic»

En septembre 1945, Billboard annonça que Norman Granz négociait pour entreprendre une tournée complète d’un océan à l’autre avec son forfait de tournée Jazz At The Philharmonic. Billboard a rapporté que Granz animerait toute l’affaire, la tournée se terminant à New York en jouant au Carnegie Hall – le jazz en direct prenait une toute nouvelle dimension.

Faire un tour comme celui-ci sur la route était un défi et Granz avait peu d’expérience – il venait d’avoir vingt-sept ans. Avant de quitter la ville, le JATP a donné un concert au Philharmonic Auditorium de Los Angeles le 26 novembre. Il a été présenté comme «Norman Granz Presents» parce que la direction de la salle lui avait interdit d’utiliser le nom du lieu dans toute publicité: selon le directeur, «le jazz est à sa place»; de toute évidence, il ne pensait pas que sa place était celle-là.

Écoutez Jazz At The Phil – The Complete Jazz At the Philharmonic On Verve (1944-1949) en ce moment.

La

Un mois avant le concert philharmonique de novembre, Asch Records a annoncé la sortie du volume 1 de Jazz At The Philharmonic. Il avait été difficile de convaincre n’importe quel label de publier la collection d’enregistrements de 78 tours.

Le bus de tournée a quitté la ville un jour ou deux après le concert philharmonique et bien qu’il ait été enregistré qu’ils ont joué à Portland, Seattle et Victoria, en Colombie-Britannique, aucune autre date ferme n’a été révélée. Il y avait cinq sets dans le spectacle, à commencer par Coleman Hawkins, Roy Eldridge et Lucky Thompson et la section rythmique, suivis par Slim (Gaillard) et Bam (Brown), puis Hawk et son groupe, l’extraordinaire pianiste de boogie Meade Lux Lewis non accompagné, et la finale avec tout le groupe et la chanteuse Helen Humes.

La tournée par tous les comptes était quelque chose de désastreux; un public restreint, des préparatifs de voyage inconfortables et le fait que le spectacle dans au moins un endroit ait été présenté comme «Norman Granz’s Jazz Symphony» n’a guère aidé. Granz a débranché la prise après le concert de Victoria; pendant un certain temps, la côte est devra attendre.

Deux semaines après la fin de la tournée, Billboard a rapporté que “ Le gimmick Jazz at the Philharmonic que Norman Granz, MCA et Joe Glaser avait lancé le mois dernier s’est plié récemment en raison de problèmes de personnel après que Roy Eldridge, colonne vertébrale de l’entreprise de concert, ait décidé de former son propre ork . D’autres stars ont fourni à Granz suffisamment de maux de tête pour forcer l’annulation de la tournée après quelques engagements. Granz a tiré son épingle du jeu. »

De retour à Los Angeles, Granz organisa son dernier concert au Philharmonic Auditorium le 28 janvier 1946, et quel dernier concert ce fut, avec Bird et Diz là-bas, avec Lester Young – les Prés n’avaient pas été libérés depuis longtemps du service militaire. Charlie Parker l’apparence n’a presque pas eu lieu, car sa dépendance à l’héroïne signifiait qu’il devait marquer et il n’est monté sur scène qu’après le deuxième numéro, «Sweet Georgia Brown» avait commencé.

En 1950, Mercury a sorti trois 78 dans un album qu’ils ont appelé Jazz at The Philharmonic, Vol. II du concert de Los Angeles du 28 janvier 1946. Dizzy Gillespie (trompette), Willie Smith (saxophone alto), Lester Young et Charlie Ventura (saxophone ténor), Mel Powell (piano), Billy Hadnott (basse) et Lee Young (batterie).

En 1956, Verve a reconditionné de nombreux albums de concerts de la JATP en de nouveaux disques de 12 pouces. Cette fois, le volume 2 de JATP comprenait 4 chansons – «Crazy Rhythm», «Sweet Georgia Brown», «Blues for Norman» et «I Can’t Get Started». Les joueurs en vedette étaient Dizzy Gillespie – trompette (‘Crazy Rhythm’ ‘Sweet Georgia Brown’), Al Killian – trompette (‘Sweet Georgia Brown’, ‘Blues For Norman’ et ‘I Can’t Get Started’), Howard McGhee – trompette (‘Blues For Norman’ et ‘I Can’t Get Started’), Willie Smith – saxophone alto, Charlie Parker – saxophone alto (‘Sweet Georgia Brown’, ‘Blues for Norman’ et ‘I Can’t Get Started’ ‘), Lester Young – saxophone ténor, Charlie Ventura – saxophone ténor (‘ Crazy Rhythm ‘et’ Sweet Georgia Brown ‘), Mel Powell – piano (‘ Crazy Rhythm ‘et’ Sweet Georgia Brown ‘), Arnold Ross – piano (‘ Blues For Norman ‘et’ I Can’t Get Started ‘), Billy Hadnott – basse, Lee Young – batterie.

Jazz At The Phil – Le jazz complet à la Philharmonie sur Verve (1944-1949) peut être acheté ici.