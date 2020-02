Comment obtenir le filtre G6 sur TikTok – et pourquoi nous l’aimons! – HITC

TikTok a été lancé en 2017 pour les utilisateurs d’Android et iOS à travers le monde. Depuis lors, la popularité de l’application a atteint des niveaux stratosphériques.

Avec des défis et des chansons à gogo, il peut être difficile de suivre tous les événements de l’application. Tendance après tendance est repoussée sur le réseau social de partage de vidéos qu’est TikTok.

Effets spéciaux, des célébrités de Gordon Ramsay à Kylie Jenner se sont lancées dans l’engouement.

Si vous ne suivez pas le temps, alors pourquoi avoir l’application? Nous savons que vous avez besoin que vos vidéos soient au top, alors voici comment obtenir le filtre G6 sur TikTok!

Qu’est-ce que le filtre G6?

Le filtre G6 est l’un des nombreux filtres disponibles pour utiliser votre contenu sur l’application TikTok.

Pour ce look vintage et grunge, le filtre G6 est parfait. Nous aimons ce filtre car il ajoute un élément de profondeur à n’importe quelle vidéo – même une légère sensation rétro si nous le disons nous-mêmes!

Alors que les filtres B1,2,3,4 et S1,2,3,4 sont spécifiés en tant que «portrait» et «paysage», si vous appliquez le filtre, la rubrique «nourriture» apparaît à l’écran, ce qui pourrait signifier qu’il convient à vidéos culinaires en particulier.

Comment obtenir le filtre G6 sur TikTok

Il est facile d’appliquer le filtre G6 à n’importe quelle vidéo.

Téléchargez l’application TikTok et autorisez simplement l’accès au microphone et à la caméra. Vous pouvez maintenant commencer à enregistrer des vidéos et à appliquer ces filtres essentiels.

Sur le côté droit de l’écran, il y a des icônes telles que «flip», «speed», «beauty» et «filters». Vous l’avez deviné, cliquez sur l’icône “filtres”. Cela ouvre tous les différents filtres en bas de l’écran.

Maintenant, vous pouvez parcourir tous les filtres possibles, y compris G1-7, sans accroc!

