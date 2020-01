Comment regarder et diffuser en direct les Grammys 2020

C’est la plus grande soirée de musique. Les Grammy Awards 2020 ont lieu aujourd’hui (26 janvier) à Los Angeles, en Californie. La diffusion et la diffusion en direct de la cérémonie principale commencent à 20 heures. Eastern (5 pm pm Pacific) sur le réseau de télévision CBS et les applications CBS All Access. Avant cela, cependant, vous pouvez vous connecter à la Premiere Ceremony® pour plus de récompenses et de performances. De plus, il y a des GRAMMY en direct du tapis rouge. Ci-dessous, découvrez comment regarder toute la couverture d’une journée complète de Grammys.

Comment regarder la cérémonie de remise des Grammy Awards Premiere

La plupart des Grammy Awards sont décernés lors de la Premiere Ceremony®, qui a lieu au Microsoft Theater de Los Angeles et commence à 15h30. Est (12 h 30 du Pacifique) et se termine vers 18 h 30. Est (15 h 30 Pacifique). Toute la cérémonie est gratuite pour diffuser en direct à l’international sur GRAMMY.com. De plus, la diffusion en direct de la Premiere Ceremony® sera disponible pour visionner une vidéo à la demande sur GRAMMY.com pendant les 90 prochains jours.

La Premiere Ceremony® est organisée par Imogen Heap. Les présentateurs incluent Esperanza Spalding, le célèbre producteur Jimmy Jam et la superstar “Despacito” Luis Fonsi. De plus, Yola, Angélique Kidjo, nominée pour le prix du meilleur nouvel artiste, et d’autres se produiront lors de la première cérémonie®.

Comment regarder le tapis rouge des Grammys

Tout d’abord, l’Academy Recording et CBS diffusent GRAMMYs Live From the Red Carpet en direct sur Twitter à @RecordingAcad et @CBS, à partir de 17 h. Est (14 h Pacifique). La diffusion en direct sur Twitter est hébergée par Cassie DiLaura d’ET Live et Alina Vission de la Recording Academy.

Puis, à 19 h Eastern (16 h Pacific), CBS Television Network et CBS All Access diffuseront le spécial tapis rouge. La spéciale est animée par Kevin Frazier et Keltie Knight de Entertainment Tonight.

Comment regarder la cérémonie principale des Grammys

La cérémonie principale des Grammys 2020 a lieu au STAPLES Center de Los Angeles, en Californie. L’émission commence à 20 h. Eastern (5 pm pm Pacific) sur CBS Television Network et les applications CBS All Access. Pour la deuxième année consécutive, Alicia Keys accueille les Grammys. Les présentateurs de la cérémonie principale sont Stevie Wonder, Dua Lipa et Common. Sur scène, Lizzo, Tyler, le créateur, Ariana Grande, Billie Eilish et bien d’autres. Consultez la liste complète des interprètes des Grammy Awards 2020.

