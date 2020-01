Comment regarder les Grammys 2020 au Royaume-Uni – les faits saillants sont ici! – HITC

Comme prévu, ce fut une nuit remplie de moments mémorables.

Le public se demande comment regarder les Grammys 2020 au Royaume-Uni après une autre année couronnée de succès.

Quelle fête!

Les Grammys annuels sont toujours une date importante dans le calendrier de tout amateur de musique. C’est toujours aussi excitant de voir quels artistes et projets sont reconnus pour leurs réalisations. Cela inclut les nominations, mais nous savons tous qu’il s’agit des gagnants.

La cérémonie est toujours une soirée incroyable à écouter, pleine de paillettes, de glamour, de discours, de moments mémorables et de notre partie préférée… des performances! Cette année, nous avons vu Lizzo, Billie Eilish, Tyler, Creatorr et Camila Cabello monter sur scène pour livrer chanson et spectacle.

Alors, comment pouvons-nous nous connecter pour tout vérifier?

Tyler le créateur assiste à la 62e remise annuelle des GRAMMY Awards le 26 janvier 2020 à Los Angeles, Californie.

Comment regarder les Grammys 2020 au Royaume-Uni

Malheureusement, aucune chaîne britannique ne diffusait les Grammy Awards 2020.

Cependant, nous sommes maintenant en mesure de capter tous les grands moments de la soirée sur YouTube!

Rendez-vous simplement sur la chaîne YouTube officielle de Recording Academy / GRAMMYs. Ils ont déjà mis en ligne de nombreuses interviews sur le tapis rouge et des discours gagnants, vous n’aurez donc à manquer aucune des actions.

Ils ont également compilé une vidéo de compilation des faits saillants que vous pouvez consulter ci-dessous:

Grammys 2020: Album de l’année

Il y avait de nombreux prix à gagner, mais le plus grand est toujours l’album de l’année.

L’année dernière, la Golden Hour de Kacey Musgraves a gagné, que nous avons en fait donné notre album de l’année fin 2018!

Cette fois-ci, Quand nous nous endormons tous, de Billie Eilish, où allons-nous? l’a ramené à la maison. Découvrez les nominations 2020 pour l’album de l’année ci-dessous:

Je, je – Bon Iver

Norman F *** ing Rockwell! – Lana del Rey

Quand nous nous endormons tous, où allons-nous? – Billie Eilish

Merci U, Suivant – Ariana Grande

Je la connaissais – H.E.R.

7 – Lil Nas X

Parce que je t’aime – Lizzo

Père de la mariée – Week-end Vampire

Billie Eilish accepte le prix du meilleur nouvel artiste sur scène lors de la 62e cérémonie annuelle des GRAMMY Awards au Staples Center le 26 janvier 2020 à Los Angeles, Californie.

Quel est le verdict?

Comme vous vous en doutez, de nombreux fans de musique ont consulté Twitter pour donner leur avis sur la cérémonie de cette année.

Découvrez une sélection de tweets:

