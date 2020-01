Comment Rick Wakeman a pris la couronne Prog

Nous sommes tellement habitués à penser à Rick Wakeman comme un homme fou de tout le monde avec une faiblesse pour l’extravagance prog grandiose que c’est presque un choc de réaliser qu’il pourrait avoir eu des sentiments plus fins après tout. Se référant à The Six Wives Of Henry VIII, son premier album solo, sorti par A&M le 23 janvier 1973, le claviériste virtuose le plus en vue du monde note sur son site Web que “les critiques puantes qu’il a reçues quand il est sorti m’ont vraiment fait mal”.

Décrié par certains critiques autant pour son ambition orgueilleuse que pour sa musicalité résolument «difficile», The Six Wives Of Henry VIII peut bien avoir semblé presque pathologiquement opposé à la poursuite de la crédibilité de la rue, mais cela n’a pas nui à son attrait commercial – il a vendu plus plus d’un demi-million d’exemplaires aux États-Unis – ni, en effet, sa réputation durable en tant que marque de haut niveau de réalisation instrumentale prog rock.

Inspiré d’une biographie d’Henry VIII que Wakeman a achetée à une librairie de l’aéroport lors de sa première tournée aux États-Unis avec Yes, The Six Wives Of Henry VIII a fourni au claviériste un dispositif d’encadrement pratique à l’intérieur duquel monter une série de mélodies avec lesquelles il avait joué. pour quelques temps. Rassemblant un formidable ensemble composé, en partie, d’anciens et actuels coéquipiers de Yes and Strawbs, Wakeman a façonné ses compositions en thèmes et timbres distincts, ostensiblement pour suggérer les caractéristiques (et le destin) de chacune des six épouses.

En tant que performance collective, Les Six épouses d’Henri VIII ne fait aucun prisonnier. “Anne Of Cleves” en particulier est étonnamment dure et berserk, hérissée d’interactions fébriles. «Catherine Howard», en revanche, commence par un motif de piano courtois qui rappelle brièvement l’accompagnement de Wakeman pour Cat Stevens‘‘ Morning Has Broken ’(une chanson que Wakeman a revisitée sur son album instrumental classique Portraits de piano) Avant d’évoluer vers une joyeuse extemporisation qui oppose avec succès le clavecin honky-tonk au fond glacial du Mellotron.

Alors que «Jane Seymour» représente l’intermède «mock-Tudor» le plus convaincant de l’album, déployant de façon mémorable l’orgue de l’église de St Giles Cripplegate, «Anne Boleyn» est le paradis des aficionados des premiers synthétiseurs monophoniques Minimoog et ARP, son intro jazzy se construisant fortement en complexe phrasé néo-classique et passages de synthés sinusoïdaux.

Les six épouses d’Henri VIII sont surmontées et coiffées d’une paire de pièces mélodiques prog, «Catherine d’Aragon» et «Catherine Parr». Ce dernier est sans doute la coupe la plus impressionnante de l’album, éclairée par une partie livide et dramatique de Hammond C3 – témoin des arpèges impeccablement contrôlés de Wakeman – et vivement lancée par le tambour redoutable et imaginatif de Bill Bruford.

