Comment Robert Glasper a capturé la diaspora créative noire

Qu’est-ce qui constitue un disque de jazz? C’est une question Robert Glasper ne se préoccupe pas de trop. Le pianiste de jazz de formation classique a toujours chevauché les deux mondes du jazz et du hip-hop, le plus audible sur des albums pathfinding comme Black Radio, sorti le 28 février 2002. Après avoir quitté son Houston natal pour fréquenter la New School de New York, il a rencontré le chanteur néo-soul Bilal Oliver, qui allait devenir son collaborateur fréquent et son introduction dans le collectif hip-hop conscient connu sous le nom de Soulquarians. Ses rangs illustres étaient composés d’autres membres de la Bohême noire, y compris Common, J Dilla Questlove, D’Angelo, Erykah Badu, Q-Tip et autres.

Avec un pied dans le jazz et l’autre dans le hip-hop, Glasper est passé progressivement du «trio acoustique Robert Glasper», de ses débuts Blue Note, Canvas, à l’expérience Robert Glasper plus orientée hip-hop. Après le Double-Booked de 2009, qui était également partagé entre son trio et l’expérience, il était temps pour le groupe de sortir seul.

Avec seulement une fenêtre de cinq jours pour enregistrer à Los Angeles, Glasper a adopté une approche très axée sur le jazz, consultant son Rolodex numérique de chanteurs, rappeurs et autres anciens collaborateurs pour sauter dans le studio, résultant en un processus d’enregistrement très collaboratif et spontané. Avec toutes les pistes instrumentales enregistrées en direct, souvent en une seule prise, c’était un exploit que seul un groupe aussi polyvalent que l ‘«Expérience» pouvait réussir. Les quatre membres – Robert Glasper, clés; Casey Benjamin, saxophone et vocodeur; Derrick Hodge, basse; et Chris Dave, batterie partagent un pedigree jazz profond qui fait de l’improvisation et de la collaboration avec d’autres artistes une partie intégrante de leur composition musicale.

Au sein de la diaspora qu’est la «musique noire», la Black Radio de Robert Glasper Experiment, sorti en 2012, cherchait à connecter tous les fils divergents des styles, des genres et des scènes en un son cohérent dans un cadre jazz. Attirant à la fois les nerds du jazz et les têtes de hip-hop, Black Radio est un album historique qui a exploré de nouveaux territoires musicaux et sert de collage musical de hip-hop, jazz, néo-soul, R&B et funk avec des invités de croisement de genres.

Grâce à son inter-genre et son attrait générationnel, l’album a simultanément décroché un clin d’œil aux Grammy Awards 2013 pour le meilleur album R&B et est entré au palmarès du Billboard jazz numéro un. Sortir de la pensée conventionnelle autour du jazz est à la fois un point moteur pour Glasper et un argument de vente pour les générations qui ne sont jamais tombées avec Davis.

Alors que Miles avait flirté avec le concept d’un album hybride avec Doo-Bop et 1992 Herbie Hancock a contribué à introduire le hip-hop dans le courant dominant avec son succès de 1983, «Rockit», l’échange créatif entre le jazz et le hip-hop était avant tout une voie à sens unique, avec des artistes hip-hop échantillonnant les standards du jazz. Black Radio a adopté une approche différente, représentant une ramification de la musique que le hip-hop avait l’habitude de goûter. Lupe Fiasco, qui fait une apparition sur la piste ‘Always Shine’ avec Bilal, résume parfaitement le rôle de Glasper:

«Le précédent était établi, il n’attendait que quelqu’un qui était un maître du jazz à part entière pour venir combler le fossé».

Le résultat final est un album construit sur des compositions complexes, superposé avec des instrumentaux moelleux, des rythmes de break frénétiques, des voix R&B émouvantes et d’autres incarnations post-bop. Ce qui relie tous les fils d’improvisation, ce sont les claviers continus et doux de Glasper – fournissant un socle sonore stable et une présence directrice sur l’album.

Bien qu’une grande partie de Black Radio soit un matériau original, il contient également plusieurs couvertures pop et standards de jazz qui jettent un pont sur de multiples frontières musicales. La “Lettre à Hermione” de David Bowie se refait une beauté R&B séduisante, Erykah Badu se transforme en chanteuse de jazz pour “Afro Blue” de Mongo Santamaria, Lalah Hathaway part en tournée pour “Cherish the Day” de Sade et Nirvana“Smells Like Teen Spirit” est à peine reconnaissable avec les paroles de Cobain superposées sur un keytar et un piano Rhodes, donnant au groupe, Air une course pour leur argent.

“ Ah Yeah ”, le duo sensuel entre Musiq Soulchild et Chrisette Michele, et la piste titre et single principal, “ Black Radio ”, avec deux versants freestyle de Yasiin Bey (anciennement Mos Def). Nommé d’après la boîte noire qui enregistre toutes les informations d’un accident d’avion, «Black Radio» sert de métaphore pour la durabilité de la bonne musique, même en période de turbulences.

