Comment Shania Twain a révélé son véritable potentiel

Shania Twain Peut-être était-elle toujours une star mondiale en attente lorsque son deuxième album, The Woman Me, est sorti le 7 février 1995, mais c’est le succès éclatant du disque aux États-Unis qui a conduit à l’explosion de la carrière de Come On en 1997 Terminé, et le lancement international de l’artiste canadien au début de l’année suivante. Tout ce qui se passait désormais allait se mesurer en multiples de dix millions.

Un acte de foi

Le premier album de Twain, éponyme, avait été publié en 1993 avec peu de réponse polie. Produit par Harold Shedd et Norro Wilson, il contenait deux singles country à mi-parcours dans “ What Made You Say That ” et “ Dance with the One That Been You ”, et un qui manquait complètement les charts, “ You Lay A Whole Lot Of Love On Me ‘.

Mais fin 1993, six mois après leur rencontre, le chanteur épousa le producteur-compositeur-interprète Robert John «Mutt» Lange. Le gourou du studio le moins repéré avait déjà une décennie et demie de réalisations spectaculaires à son actif en tant que producteur, et souvent co-auteur, de certains des albums les plus vendus de tous les temps. Son travail avec AC / DC, Def Leppard et Bryan Adams seul avait marqué Lange comme l’un des noms les plus en vogue de l’entreprise.

Lange et Twain se sont mis à travailler sur ce qui allait devenir The Woman In Me et ont joué des démos de leurs nouvelles chansons au patron de Mercury Records, Luke Lewis. Tous ont fait le saut de la foi qui scellerait sa future célébrité. Le matériel était indéniablement moins ancré dans le pays qu’auparavant, mais le potentiel de croisement de ces chansons incroyablement accrocheuses et accrocheuses était si fort que pas moins de huit singles étaient sortis du disque. Certains des meilleurs musiciens de Nashville ont été présentés, dont le joueur de mandoline Sam Bush, le héros de la pédale d’acier Paul Franklin et le guitariste-producteur-écrivain Dann Huff.

“J’ai l’impression d’avoir vécu quelques vies”

Avant l’album, «Whose Bed Have Your Boots Been Under?» De janvier 1995 a été le premier marqueur du nouveau son country-pop savant et inventif de Twain. Maintenant âgée de 29 ans, elle a vécu de nombreuses années comme une inconnue à son actif, combinant une adolescence difficile dans un foyer pauvre et fracturé à des chants mineurs dans des clubs locaux de l’Ontario.

“J’ai vraiment l’impression d’avoir vécu quelques vies”, a déclaré Twain à cet écrivain. «Ma carrière musicale a commencé quand j’avais huit ans. Je voyageais de ville en ville, je faisais des clubs, j’étais payé sous la table, j’inhalais toute la fumée secondaire que vous pouvez imaginer et je traitais avec des adultes.

Ce furent souvent des années éprouvantes, mais les coups durs lui serviraient bien. L’instinct de survie de Twain était accompagné d’un talent pour le jeu de mots intelligent, l’un des ingrédients clés de la musique country. Cela ne la faisait pas seulement se démarquer, cela lui ferait appel bien au-delà de Nashville et aiderait The Woman In Me à devenir, à l’époque, l’album le plus vendu par une artiste féminine de l’histoire du pays.

«Le but est de divertir les gens»

Twain était en route vers un rôle auquel elle n’avait pas nécessairement aspiré, comme la quintessence de la femme moderne et autonome – une femme qui pouvait se tenir debout avec une combinaison intelligente de sex-appeal, de charme sain et, surtout, d’humour. “L’image qu’elle a concoctée est un équilibre prudent”, écrit plus tard Jon Pareles dans le New York Times. “Elle est affirmée et [very inexplicitly] sexuelle, mais elle précise qu’elle est une femme célibataire, fidèle par-dessus tout. “

L’approche de Twain était essentiellement de garder les choses légères et accessibles. «Pour moi, tout l’intérêt de l’écriture de chansons est de divertir les gens», a-t-elle déclaré. “Je n’essaye pas d’imposer de lourdes charges aux gens quand ils écoutent. J’essaie de rendre les choses conversationnelles, et ce n’est pas si simple. Il est plus facile de rimer et de rendre les choses poétiques. “

Si «Whose Bed…» était conversationnel, le deuxième single de The Woman In Me, «Any Man Of Mine», était irrésistible, donnant à Shania son premier airplay country n ° 1 et se classant dans le Top 40 du Hot 100. Pas moins de trois autres les classeurs de pays suivraient: «(Si vous n’y êtes pas pour l’amour), je suis sorti d’ici!», «Vous gagnez mon amour» et «Personne n’a besoin de savoir».

“Je ne veux jamais être sous-estimé”

À la fin de 1995, The Woman In Me représentait quatre millions de ventes aux États-Unis; en novembre 1997, il a atteint la certification des diamants consacrée pour dix millions, et en 2000, il était à 12 millions. Grâce à sa renommée mondiale ultérieure et aux ventes rétrospectives qu’elle a encouragées, le chiffre mondial était de 20 millions.

Le nouveau statut de Twain en tant que star d’à côté a été souligné lorsque The Woman In Me a régné sur la scène country plus tard en 1995, lorsqu’elle a déclaré à Nashville Weekly: «Je suis le genre de personne qui aime se salir les mains. J’aime travailler dur. Nous venons de planter 5 000 arbres sur ma propriété, et je suis le premier avec une pelle. J’adore travailler. J’aime travailler. J’adore couper du bois et planter des arbres. Je ne suis pas sûr que les gens sachent ça de moi.

«Je suis vraiment une fille du Nord, un type boisé», a-t-elle poursuivi. «Je peux faire de la moto et des quatre roues. Je peux conduire un bus et je peux conduire un camion. J’adore être une femme… mais je ne veux jamais être sous-estimée. »

