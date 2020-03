Comment Smokey Robinson a inventé un nouveau genre d’âme

Il existe des exemples de disques qui ont donné un nom à un genre entier (comme «Delapper Delight», qui a utilisé le terme «hip-hop» sur la cire pour la première fois), et même un système de son qui a donné naissance à une maison de disques et un style de musique, comme Rockers. Mais il n’y a pas beaucoup de disques qui ont donné un nom et une perspective musicale à tout un format de programmation pour la radio – et qui a prospéré pendant plus de quatre décennies. Bienvenue au spectacle, mesdames et messieurs. Ce soir, nous allons le jouer lisse, noir et doucement funky; bas, lent et slinky pour les auditeurs adultes qui ont encore de l’âme. Alors, versez-vous quelque chose de gentil, éteignez les lumières et préparez-vous à être immergé dans A Quiet Storm.

Si cela fait sonner cet album comme un long bain chaud aux chandelles, peut-être avec une bombe de bain parfumée qui pétille, eh bien, vous pouvez certainement l’écouter tout en en profitant. La pochette de l’album ressemble à une scène de The Bridges Of Madison County, ce qui est un peu déroutant. Mais n’allez pas penser qu’une tempête tranquille est une bouillie savonneuse. Doux et mature, il peut être, mais Smokey Robinson n’a jamais manqué de consacrer son âme à ses archives. Il y a une raison pour laquelle cet album a touché un accord durable. Il y a une tempête ici, même si c’est calme.

Perdu dans sa vie intime

A Quiet Storm est le troisième album solo de Smokey, sorti le 26 mars 1975, et de loin son meilleur. Les deux premiers n’étaient pas sans moments, mais il semblait que Smokey atteignait un style qui ne faisait vraiment que fusionner ici. L’auteur-compositeur-interprète mature principalement préoccupé par les problèmes relationnels était un trope musical réussi de la première moitié des années 70, et bien que Motown ait essayé de nourrir une telle figure auparavant, en particulier dans les deux albums de Valerie Simpson qu’ils ont sortis, Smokey Robinson était l’artiste équipé pour le rôle. Ouvrant avec un effet de tempête synthétisé saisissant et une ligne de basse irrésistible, la piste de titre est étroitement liée, et la qualité à couper le souffle de sa voix n’a jamais été mieux enregistrée. Le rythme de la chanson est à peine apparent – nous sommes à des kilomètres de la marque de fabrique originale de Motown qui s’écrase ici – mais vous vous retrouvez toujours en train de basculer dans son groove subtil. Après huit minutes plus tard, vous êtes toujours perdu dans sa vie intime.

“The Agony And The Ecstasy”, un conte d’infidélité de type “Moi et Mme Jones”, mais avec une parole plus réfléchie, propose des parties de guitare qui sonnent Miracle Marv Tarplin et une sensation luxuriante et langoureuse alors que Smokey endure ce que ses compagnons soulsters adultes appelleraient plus tard “Joy And Pain”. ʻBaby That’s Backatcha ‘se concentre davantage sur un son funky, mais ce single du Top 30 américain est à peine grinçant et grognant: filé avec un brin de flûte, c’est aussi doux que le club funk n’a jamais eu; moelleux-moelleux, à droite. “Wedding Song”, écrit pour les noces de 1973 de Jermaine Jackson et Hazel, la fille du patron de Motown Berry Gordy, évite surtout les sentiments maladifs, racontant le jour le plus important de la vie de nombreuses personnes avec un optimisme sincère.

Soulful, absorbant, affirmant la vie

Smokey Robinson aurait pu être accusé de sur-optimisme quand il a écrit ʻHappy (Love Theme From Lady Sings The Blues) », En le basant sur Michel LegrandLe thème du film – mais pas avant la fin du film, au grand regret de Berry Gordy, car il était très impressionné par la chanson. Peu importe; Michael Jackson l’a enregistrée, et la chanson a trouvé la maison parfaite sur A Quiet Storm, où elle avait de l’espace pour s’étaler sur sept minutes.

“Love Letters”, dégoulinant de synthé de la basse au sifflet triplement semblable à un piccolo, est la coupe la moins satisfaisante de l’album, un funk sourd qui sonne comme assemblé autant qu’écrit, malgré les paroles apparemment confessionnelles de Smokey qui déclare que sa vie a été une lettre d’amour – qui, en termes de sa carrière d’écrivain, était correct. Tarplin frappe une rare note accrochée dans l’intro, un signe certain que ce n’était pas aussi fini qu’il aurait pu l’être, bien que nous soyons beaucoup plus habitués à la musique de synthé sophistiquée maintenant que le monde ne l’était en ’75 quand les ‘Lettres d’Amour’ représentaient quelque chose de frais et intrigant.

L’uptempo plus proche, “Coïncidence”, une histoire d’insatisfaction romantique qui aurait parfaitement adapté à la fin des années 60 Miracles, est beaucoup plus accompli, avec un clavinet bouillonnant et bouillonnant et un piano électrique flottant soutenant les paroles irritées, dédaigneuses et même vengeantes de Smokey. L’album se termine par une brève reprise de la piste titre sur le synthétiseur qui a comblé les vides entre chaque chanson.

Comme la plupart des grands albums, A Quiet Storm occupe un monde à part entière: un monde chaud, parfois torride, mais pas un monde sans ses inconvénients et ses irritations. Si c’est de l’amour, ce n’est pas gluant, écoeurant, mais celui imparfait que toutes les relations doivent endurer. C’est l’amour pour les adultes, pas pour les ados aux yeux étoilés. La tempête du titre n’est pas seulement la passion romantique, mais les difficultés de la romance au milieu des luttes de la vie. Smokey Robinson évoque cela de manière convaincante parce qu’il le fait avec une conviction absolue.

Soulful, absorbant, affirmant la vie et tout aussi émouvant que le meilleur de son travail avec The Miracles et au-delà, A Quiet Storm est l’un des albums de soul emblématiques de son époque – et ses innovations continuent de résonner.

