Comment Stan Getz et Charlie Byrd ont conquis le monde

Au printemps 1961, aux États-Unis. Le gouvernement a contribué à changer le visage du jazz moderne. C’est lorsque le guitariste Charlie Byrd a été envoyé en tournée diplomatique en Amérique du Sud; l’idée du Département d’État américain selon laquelle exporter la culture était un outil politique positif. Dans ce cas, cependant, il s’agissait davantage de ce que Byrd était sur le point d’importer en Amérique: Jazz Samba.

À son retour, Byrd a rencontré Stan Getz au Showboat Lounge à Washington DC et plus tard, à son domicile, lui a joué quelques disques de bossa nova de João Gilberto et Antonio Carlos Jobim qu’il avait acheté au Brésil. L’étape suivante consistait à convaincre Creed Taylor, qui avait repris la direction de Verve Records de Norman Granz, que faire un disque d’influence latine était une bonne idée. Taylor désireux de faire sa marque a vu le mérite de l’idée et en octobre 1961 Getz et Byrd ont fait quelques enregistrements initiaux de samba de jazz, mais ceux-ci sont restés inédits.

Cependant, la veille de la Saint-Valentin en 1962, le frère jouant de la guitare et de la basse de Charlie, Gene Byrd, Keter Betts à la basse, le batteur, Buddy Deppenschmidt et Bill Reinchenbach aux percussions, ont rejoint Charlie et Stan Getz à All Souls Unitarian Church à Washington, DC pour en profiter. de l’excellente acoustique. Betts et Deppenschmidt étaient allés en Amérique du Sud avec Byrd, donc ils connaissaient bien le son et surtout les rythmes du Brésil. Comme Creed Yaylor l’a dit peu de temps après, “C’était l’idée de Charlie Byrd et aucun de nous ne s’attendait à ce que ce soit si grand.”

Les morceaux qu’ils ont enregistrés ont été libérés sous le nom de Jazz Samba en avril 1962 et à la mi-septembre, ils sont entrés dans le palmarès des albums pop de Billboard et le 9 mars 1963, ils ont fait le numéro 1; et bien qu’il n’ait passé qu’une semaine au sommet, il a passé un total de 70 semaines sur la liste des meilleurs vendeurs, ce fut vraiment un record révolutionnaire. Cela a fait de la bossa nova la musique la plus cool du monde. En novembre 1962, l’une des pistes de l’album, ‘Desafinado’, a également été classée n ° 15 au palmarès des singles, ce qui a beaucoup contribué à la vente de l’album. Ensemble, ces deux disques ont été non seulement le catalyseur d’un engouement mais aussi extrêmement lucratifs pour Verve Records.

Il est intéressant de noter que Dizzy Gillespie, toujours un champion du jazz latin, a joué ‘Desafinado’ au Monterey Jazz Festival en 1961, peut-être à la demande de son pianiste d’alors, le brésilien, Lalo Schifrin, mais aussi parce que Dizzy avait également fait une tournée au Brésil dans le été 1961 – Des rythmes brésiliens étaient dans l’air, et ils ne nous ont jamais quittés.

Avant même que Jazz Samba ne fasse son entrée dans les charts, Taylor a mis Getz avec l’orchestre Gary McFarland pour enregistrer Big Band Bossa Nova et Cal Tjader a coupé «Weeping Bossa Nova (Choro E Batuque)». Avant la fin de l’année Ella Fitzgerald enregistré “Stardust Bossa Nova” et le soir du Nouvel An, Luiz Bonfa joue et chante Bossa Nova qui présente le guitariste avec le pianiste brésilien Oscar Castro Neves. Big Band Bossa Nova a fait le n ° 13 sur le tableau d’affichage – Bossa Nova était grand.

Le 27 février 1963, Stan Getz enregistre Jazz Samba Encore, mais avec aucun des musiciens de l’original, cet album met en vedette Antonio Carlos Jobim au piano et à la guitare avec Luiz Bonfa; ce fut beaucoup moins de succès que le premier album, ce qui est souvent le cas avec un phénomène, mais pour beaucoup de gens c’est un album plus satisfaisant.

