Comment Tangerine Dream s’est propulsé jusqu’à la fin des années 70

Avant 1974, les visionnaires de la musique électronique Rêve de mandarine étaient strictement un phénomène underground, mais le cours de leur carrière a radicalement changé lorsque le respecté DJ de la BBC Radio 1 John Peel a approuvé Atem, leur quatrième (et dernier) album pour l’empreinte allemande Ohr. Le mécénat décisif de Peel a conduit le groupe basé à Berlin-Ouest à signer avec Virgin Records, un disque de Richard Branson en pleine émergence, et à sortir leur percée grand public Phaedra, qui a grimpé au n ° 15 des charts britanniques au printemps 1974, ouvrant la voie à une décennie de classiques, parmi eux Rubycon, Stratosfear et, leur dernier album des années 70, Force Majeure.

Écoutez Force Majeure sur Apple Music et Spotify.

Maintenant largement citée pour son influence sur le développement de la musique électronique, la phaédra évocatrice, pilotée par séquenceur, a valu à Tangerine Dream une pochette de disques d’or en Europe, tandis que son sublime suivi, Rubycon, a fourni au groupe leur plus haut classement au Royaume-Uni, frapper le n ° 10 en avril 1975.

Dirigé par l’énergique Edgar Froese, cependant, le prolifique Tangerine Dream n’a jamais été du genre à se reposer sur ses lauriers. Avec leur prochain album, Stratosfear de 1976, ils ont commencé à mélanger des textures organiques telles que le piano à queue, le clavecin et la riche guitare électrique de Froese avec leurs Moogs et Mellotrons habituels. Le groupe a poursuivi dans cette direction en enregistrant Force Majeure en février 1979: l’une de leurs sorties Virgin les plus durables et, rétrospectivement, un successeur bien plus naturel de Stratosfear que Cyclone expérimental de 1978. Cet album a été enregistré par une formation éphémère qui comprenait des voix et des contributions de flûte Ian Anderson-esque de Steve Jolliffe, anciennement des rockeurs blues britanniques Steamhammer. Pour Force Majeure, cependant, le noyau TD Froese et Christopher Franke ont choisi de collaborer avec le violoncelliste Eduard Meyer et le batteur Klaus Kruger, qui sont ensuite partis pour rejoindre Iggy PopLe groupe de.

Composé à partir de sessions au Hansa Ton Studio (à deux pas du célèbre mur de Berlin), Force Majeure a repositionné Tangerine Dream sur leur terrain familier et tout-instrumental. Semblable à Rubycon, l’album a été dominé par deux longues explorations, bien qu’à cette occasion, le titre titanesque imposant et la fermeture ‘Thru Metamorphic Rocks’ ont été rythmés par le relativement succinct ‘Cloudburst Flight’, qui incorporait un solo de guitare intense et criard de Froese.

«Force Majeure», cependant, était sans aucun doute le tour de force du record. Perpétuellement nomade et infailliblement mélodique, ses 18 minutes ondulantes englobaient tout, de l’ambiance spatiale au bombardement arène-rock et, finalement, au minimalisme glacial et pop-synthé Kraftwerk-esque – et pas une seconde n’était superflue. Pour le suivre, “ Thru Metamorphic Rocks ” devait être bon (et c’était le cas), avec le tambour impatient de Kruger qui a d’abord donné un coup de fouet à la violence de force de la guitare de Froese, avant que les séquenceurs lancinants n’entrent à cinq minutes pour saluer un changement de cap spectaculaire , avec la bande augmentant sans cesse la tension pendant la coda finale hypnotique.

Comme il sied à un disque dont le titre se traduit par «force supérieure», la dramatique Force Majeure a également affiché une solide publicité. Il a non seulement culminé au n ° 26 lors d’une course de sept semaines sur le Top 40 britannique, mais des extraits remixés ont ensuite fait leur chemin sur les bandes sonores de deux superproductions hollywoodiennes de premier plan, Thief de 1981 et Risky Business de 83.

