Comment un journal de marionnettes est devenu un phénomène mondial

Le 15 mars 2020 aura 17 ans depuis la première édition de 31 Minutes, la célèbre nouvelle chilienne mettant en vedette des marionnettes qui ont non seulement réussi à devenir un phénomène dans son pays d’origine, mais aussi a réussi à accroître sa popularité dans d’autres parties de l’Amérique latine, dans la mesure où leurs personnages et chansons ont réussi à sonner au-dessus des scènes de grands festivals tels que Lollapalooza, Viña del Mar et ce 2020 arriveront au Vive Latino.

Mais 31 Minutes n’est pas seulement un spectacle qui a apporté des chansons accrocheuses, des personnages attachants et des aventures amusantes aux enfants (Quelque chose qu’il a même donné à la plupart d’entre nous, même quand nous étions petits). Aussi, le projet Chili créé par Pedro Peirano et Álvaro DíazC’est la preuve de la lutte pour s’adapter à l’ère numérique actuelle, qui a laissé de côté la télévision conventionnelle pour faire place à d’autres formes de divertissement comme les services de streaming et les spectacles en direct.

Et est-ce Quand vous pensez à un spectacle en direct de 31 minutes, tout le monde pose toujours la même question: “Je veux dire, est-ce avec les marionnettes?”et la réponse est toujours oui. Ceux qui ont vu Juan Carlos Bodoque, Tulio Triviño, Patana Tufillo, etc., vivent, connaissent la qualité du spectacle que les personnages – et les gens qui lui donnent vie – fournissent sur scène. Mais Comment ce sera pour eux d’arriver à l’un des festivals les plus emblématiques et importants du Mexique?

Nous avons parlé avec Álvaro Díaz avant sa présentation à Vive Latino, où 31 Minutes animera les deux jours du festival, pour en savoir plus sur la voix de l’un de ses créateurs, comment ce projet est né et la façon dont il a fait que les personnages du programme aient même des connotations politiques pour certains de ses partisans, qui les ont utilisés comme symbole de lutte au Chili. Mais surtout, ils sont restés gravés dans le cœur de beaucoup.

Selon Díaz, 31 Minutes n’est pas né précisément comme une parodie de journaux télévisés au Chili, en fait ce projet est né de son idée et celle de Pedro Peirano d’expérimenter la télévision pour enfants dans leur pays, un élément dont peu se soucient et avec lequel ils ont la possibilité d’expérimenter, mettant à l’écran des éléments de programmes qu’ils voient comme des enfants.

«Il y avait de nombreuses références à des choses que nous voyions quand nous étions enfants, à des programmes non seulement pour les enfants que nous pouvions imiter dans leur esprit. Il est né comme une parodie de l’actualité, mais pas d’une en particulier, mais de l’actualité en général. Ceux-ci vous donnent une structure, des personnages, des rôles et tout le monde les connaît. Il était donc très facile de saisir cela et d’inventer un monde qui devenait de plus en plus fantastique », explique Álvaro Díaz.

Bien qu’Álvaro et Pedro aient été inspirés par ce qu’ils ont vu à la télévision, il n’a pas été difficile pour eux de donner à chacun de leurs personnages une personnalité., car ils sont journalistes dans la vraie vie et ont vécu dans les médias pendant plusieurs années. Bien sûr, même s’ils étaient toujours amoureux de leur passion pour ces articles, ils n’ont jamais été des communicateurs conventionnels, quelque chose qui, sans le savoir, les a aidés à développer l’essence de 31 Minutes.

«Nous n’avons jamais été des journalistes très attachés à la norme, disons. Pedro aimait dessiner dans le journal et j’aimais faire des colonnes drôles. J’ai aimé les médias dans l’âme, plus que le journalisme que j’aimais, nous avions nos amis journalistes et nous avons travaillé dans les journaux afin que nous puissions bien savoir de quoi il s’agissait », explique Álvaro Díaz.

“Je pense que cela créait des personnages qui nous ressemblaient un peu et ressemblaient à de nombreux journalistes que nous connaissons ou ne connaissons pas et vous les développez au fil du temps avec votre propre expérience. C’est ainsi que se construisent de bons personnages, on les crée à partir d’actions et de leurs propres réflexionsC’est plus que ce qu’ils disent ou leur discours. La plupart vivent avec leurs propres démons et c’est ce qui les rend plus divertissants. pour nous », ajoute-t-il.

Malgré le fait que le contenu a toujours été destiné aux enfants, Álvaro et Pedro savent que de nombreux fans qui ont regardé 31 Minutes ont grandi et font désormais partie d’une génération plus consciente de ce qu’ils consomment. dans les médias numériques et aussi, de ce qui se passe autour d’eux, c’est pourquoi ils adoptent le contenu de Tulio Triviño et compagnie avec même des connotations politiques.

L’un des exemples les plus récents de ce la chanson «Lucía, la Sandia», publié plus tôt cette année et que beaucoup ont mentionné était dédié à Lucía Hiriat, veuve de l’ancien président chilien bien connu, Augusto Pinochet.

“La chanson Ce n’est pas que j’ai un clin d’oeil à celui qui était la femme de Pinochet, c’est une chanson sur un personnage de 31 Minutes qui était une pastèqueIl n’a pas beaucoup plus que cela. L’idée de nous est toujours d’utiliser le must-have et c’est notre pire ennemi. C’est ce qui vous rend coupable, c’est ce qui vous rend conscient, cela vous rend ennuyeux », dit-il.

Un autre cas s’est produit lorsque lors des manifestations pour la répression au Chili, plusieurs bannières ont été vues avec l’image de Juan Carlos Bodoque, le sympathique lapin rouge et figure maximale du journalisme d’investigation en 31 minutes, que beaucoup ont adopté comme symbole de la liberté d’expression.

Pour les créateurs, malgré la flatterie qui s’avère voir leurs personnages dans les démonstrations, ils considèrent que le peuple chilien s’identifie à lui en raison de la renommée qu’il a engendrée ces dernières années, Une grande partie est faite pour le simple plaisir de faire un spectacle amusant pour les enfants: «Nous ne croyons pas que nous sommes la voix du peuple chilien, nous ne prétendons pas l’être, et nous ne voudrions pas l’être. Dans notre cas, c’est notre bannière de ne jamais cesser de nous donner au must-be. (Les personnages) deviennent précisément cela parce que les gens les connaissent et nous n’avons fait aucun effort pour les faire ressembler à des symboles. Nous essayons de raconter de bonnes histoires originales, d’écrire de nouvelles chansons et d’avoir de nouvelles chansons »Mentionne Diaz.

Ici au Mexique, 31 Minutes est un phénomène qui épuise les localités partout où elles se produisent. Cependant, sa présentation à la Latino en direct Ce sera l’une des plus spéciales de leur carrière, non seulement parce qu’ils apporteront un spectacle complètement renouvelé, mais parce que pour la première fois ils se produiront dans un festival de cette ampleur au Mexique.

«Nous avons fait notre dernier spectacle, le Tremendous Tulio Tour, qui faisait référence à un monde de spectacles hommage et d’hommages aux personnes qui sont vivantes, nous avons pu créer une sorte de monde. Aujourd’hui, nous avons senti que nous devions revenir à une émission plus essentielle de 31 minutes, celle qui avait beaucoup de nouvelles et d’émissions de télévision, avec les personnages sur le plateau »Álvaro Diaz affirme, ajoutant que le spectacle que nous allons voir est une sorte d’invitation à vivre au sein du programme.

“Être à Vive Latino, en particulier, est complexe parce que c’est une foule de festivaliers qui, bien que très élevée, n’est pas votre public” fidèle “qui va au Metropolitan quand nous sommes allés au Mexique.ou, où vous jouez localement tout le temps. Vous savez donc que vous n’allez pas jouer en première à la maison, ce qui vous rend très nerveux, mais cela vous rend aussi anxieux et c’est le plaisir de ce travail, car vous tolérez toujours de nouveaux chemins “, ajoute-t-il.

Les années passent, la façon de regarder la télévision change et beaucoup d’entre nous grandissent. Cependant, nous sommes sûrs d’une chose: L’affection que 31 Minutos a semée chez ses fans, petits et grands, perdurera encore longtemps. Comme il a réussi, pour l’instant, depuis 17 ans d’existence.