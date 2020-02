Comment une agence numérique s’est transformée en plateforme publicitaire

Fin 2018, l’artiste électronique GRAVES réservait sa première tournée en tête d’affiche aux États-Unis à l’appui de son deuxième EP, Far From Here.

L’article suivant provient de la division Marketing Education de Thinketing, fière partenaire de DMN.

Il voulait assurer de bonnes ventes de billets pour sa tournée de 14 dates, et il savait que les médias sociaux ne suffiraient pas à eux seuls. GRAVES et son équipe ont donc utilisé la plate-forme de publicité numérique found.ee pour tirer parti des messages marketing autour de sa sortie EP et créer un public riche de fans. Chaque fois qu’il partageait du nouveau contenu, found.ee capturait chaque clic, et au moment où il était prêt à annoncer ses dates de tournée, il avait rassemblé un public massif de fans engagés pour le remarketing. Grâce à cette campagne stratégique, GRAVES a vendu toutes les dates de sa tournée.

Combler une lacune technologique dans l’industrie

Fait intéressant, la technologie que found.ee utilise pour aider des artistes comme GRAVES à promouvoir leurs sorties et tournées n’existait pas pour l’industrie musicale il y a une décennie. En 2011, lorsque Jason Hobbs a créé la société mère de la plateforme, The Found Group, elle a été la toute première agence à répondre aux besoins spécifiques des artistes et des labels. L’équipe a introduit des outils de remarketing stratégique, de capture de données et de développement d’audience dans une industrie qui avait été négligée pendant des années.

En 2013, les médias sociaux étaient devenus un outil de marketing standard et le streaming était beaucoup plus répandu. Les clients du groupe Found – et l’industrie dans son ensemble – étaient de plus en plus frustrés par la façon dont les plateformes de streaming et de médias sociaux populaires conservaient les données d’audience et dictaient comment les artistes pouvaient se connecter avec leurs fans. En réponse, l’agence a lancé found.ee comme un moyen de démocratiser la collecte de données sur toutes les plateformes et de permettre aux artistes de contrôler la façon dont ils se connectent avec leurs fans. Found.ee a également rendu abordable et intuitif pour les labels, les managers et les artistes à n’importe quelle étape de leur carrière, la gestion des mêmes campagnes ciblées et de la même collecte de données que The Found Group avait révolutionné pour ses clients.

Utiliser la stratégie marketing pour collecter des données

En 2012, le producteur et rappeur aux multiples talents Flying Lotus et son label Warp Records ont engagé The Found Group pour promouvoir son quatrième album studio, Until the Quiet Comes. FlyLo et son équipe souhaitaient susciter l’enthousiasme autour de sa prochaine sortie de manière unique, tout en créant une audience de remarketing pour capter cette excitation. L’agence et Warp ont collaboré et ont eu l’idée de mettre en place une série de pages de destination pour créer un arc narratif offrant de nouvelles créations et du contenu pour chaque étape de la campagne. Les audiences de remarketing ont ensuite été créées à partir des données capturées lors des visites de pages. À l’époque, c’était un processus manuel minutieux. Mais cela a payé: jusqu’à ce que le Quiet Comes vende 70% de plus que l’effort précédent de FlyLo, et culmine à la 7e place du palmarès des albums indépendants.

Une fois found.ee lancée un an plus tard, l’une des premières fonctionnalités offertes par la plate-forme était un générateur de page de destination, grâce au succès de la campagne FlyLo. La fonctionnalité Landing Pages a permis de créer des pages personnalisées pour chaque phase de l’entonnoir d’achat, tout en créant automatiquement des audiences et en capturant des données.

Capture de données en un seul clic

Fin 2013, l’auteure-compositrice-interprète St. Vincent se préparait à sortir son album éponyme. Bien que l’artiste ait déjà eu un énorme succès sur les réseaux sociaux, il devait y avoir un moyen plus efficace de toucher les fans potentiels et existants qui regardaient ses clips, lisaient des interviews ou vérifiaient les précommandes. Ainsi, l’équipe de The Found Group a inventé les liens courts de remarketing, ce qui permet de collecter des audiences pour le remarketing à chaque clic sur un lien. Lorsque St. Vincent est sorti en février 2014, il a doublé les ventes de l’album précédent. Aujourd’hui, les Shortlinks font toujours partie intégrante de la plateforme found.ee.

Construire un public puissant à partir d’une première

Lancer une chanson ou une vidéo en première avec une sortie musicale de premier plan est l’un des meilleurs moyens de susciter l’enthousiasme autour d’un nouvel album. C’est aussi une excellente occasion de rassembler un public de remarketing, comme l’a appris la chanteuse-compositrice-interprète Zola Jesus. Lorsque son publiciste a confirmé la première du morceau avec The Fader pour promouvoir la Taiga de 2014, son équipe a cherché à trouver .ee pour trouver un moyen de capitaliser sur la publicité et de transformer les lecteurs en fans. Heureusement, found.ee Embeds venait d’être lancé en version bêta, transformant n’importe quel widget de streaming en un puissant outil de capture de données.

The Fader a créé la piste et Pitchfork l’a partagée peu de temps après. Found.ee a capturé plus de 100 000 fans et les a segmentés par le point de vente où ils ont diffusé la chanson. Lorsqu’il était temps de promouvoir la taïga, chaque public a reçu des publicités personnalisées, l’une avec une citation tirée de The Fader et l’autre de Pitchfork. Ce processus a débouché sur des engagements étonnants, ce qui a permis d’amener ces publics plus loin dans la campagne d’album à un coût beaucoup plus faible.

Créer une messagerie qui résonne avec les fans

À l’époque où The Found Group travaillait sur la campagne Flying Lotus ‘Until the Quiet Comes, ils voulaient également s’assurer qu’ils utilisaient le plus efficacement possible le budget du label en matière de bannières publicitaires. Il ne reste qu’une fraction de seconde pour attirer l’attention des fans et proposer une histoire captivante. Mais déterminer quelle histoire résonnera le mieux auprès des fans est la partie difficile – voudront-ils lire des critiques cinq étoiles ou seront-ils intrigués par des artistes invités? Le test multivarié est le meilleur moyen de le savoir. L’équipe de l’agence a implémenté manuellement divers tests de bannières créatives pour affiner la messagerie. Grâce à ces tests, les publicités finales se sont avérées efficaces et ont augmenté les ventes d’albums. L’automatisation des tests multivariés a été implémentée sur found.ee en 2015.

Désormais, les utilisateurs peuvent profiter de la puissante optimisation automatique de la plateforme, qui garantit que les fans reçoivent les bons messages au bon moment. Found.ee permet également d’acheter des emplacements d’annonces ciblés sur des sites de musique premium avec n’importe quel budget, et sans dépenses minimales, à des coûts inférieurs de 85%, en moyenne. La combinaison de tarifs abordables et d’une optimisation efficace garantit que les utilisateurs obtiennent la meilleure valeur pour leurs dépenses publicitaires et reçoivent le bon message sur la bonne plateforme. Certaines étiquettes font même ce genre de test avant d’acheter des panneaux d’affichage physiques.

Segmentation des audiences en fonction des habitudes de consommation

Lorsque Marilyn Manson faisait la promotion de son album, The Pale Emperor, son équipe tirait pleinement parti des Landing Pages, Embeds et Shortlinks de found.ee tout au long de la campagne. Mais ils ont remarqué quelque chose d’intéressant: dans un monde où le streaming régnait, les fans de Manson semblaient avoir une propension plus élevée à acheter son album, qui était disponible dans divers formats physiques et numériques. Son équipe a cherché à fonder l’équipe de .ee pour voir s’il pouvait y avoir un moyen de concentrer leurs messages sur les fans, en fonction explicitement de leurs habitudes de consommation.

L’équipe de found.ee s’est donc mise au travail, segmentant manuellement le public de Manson non seulement par ses habitudes de consommation mais aussi par la plateforme de son choix. Analyser les données de millions de fans a été un processus minutieux, mais il s’est avéré être un outil incroyablement utile: le label a utilisé les données d’audience collectées lors de la campagne The Pale Emperor pour diffuser des publicités très ciblées, ce qui a incité les fans à forte propension à convertir dans leur offre de magasin spécifique et les plateformes de streaming de choix. En conséquence, les ventes et la consommation ont dépassé tous les objectifs. Aujourd’hui, la fonction Audiences de found.ee segmente automatiquement les acheteurs potentiels en fonction de leur comportement de consommation, ce qui facilite l’envoi de messages ciblés aux fans, qu’ils aient une propension plus élevée à diffuser l’album sur une plate-forme particulière ou à le commander sur vinyle.

En 2016, le marché du partage d’audience et de la monétisation a fait ses débuts pour répondre à l’intérêt croissant des clients pour les partenariats de marque. Cet outil a séduit de grandes marques comme Powerade, qui souhaitent tirer parti du partage d’audience verticalement aligné entre artistes et promoteurs.

Remarketing auprès du public sur Spotify

Lorsque Sublime with Rome a engagé The Found Group en 2013 pour augmenter les ventes de billets pour une tournée à venir, il a fallu toute une agence pour lancer une campagne combinant Spotify Audio Ads et remarketing. Leur travail a non seulement généré 20 000 ventes de billets supplémentaires, mais il a également inspiré l’une des nouvelles fonctionnalités de .ee: Spotify Audio Remarketing. Il s’agit de la toute première technologie de remarketing audio à fonctionner au sein de la populaire plateforme de streaming. Aujourd’hui, ce qui a pris des semaines de travail à l’équipe ne demande plus que quelques minutes.

Création de bannières publicitaires interactives

L’une des meilleures façons d’attirer l’attention des fans est de diffuser de la musique en streaming. C’est pourquoi found.ee a lancé HTML5 Ad Builder, qui permet aux utilisateurs d’intégrer des chansons et des vidéos de n’importe quelle plateforme de streaming dans des bannières publicitaires. Ces publicités interactives fonctionnent bien mieux (engagement 3 à 8 fois plus élevé) que les bannières traditionnelles et les publicités Facebook, tandis que l’expérience utilisateur est également bien supérieure, ce qui permet de découvrir plus de musique avec moins de clics.

Les annonces HTML5 vous permettent de transformer n’importe quel contenu intégrable en une annonce, même à partir de plateformes sans réseau publicitaire. Par exemple, au cours des dernières années, de nombreux clients trouvés de .ee ont posé des questions sur l’audio d’Apple Music devant les fans, car il n’existe pas de réseau publicitaire sur la plateforme massivement populaire. Les utilisateurs peuvent désormais intégrer un lecteur de streaming Apple dans une annonce et le diffuser directement auprès de leur public Apple.

En outre, l’offre de médias riches directement dans l’annonce supprime la barrière pour les fans d’entendre de la musique. Loma Vista Recordings voulait connecter les fans de Chester Bennington à la musique inédite de son groupe d’avant Linkin Park, Gray Daze, et leur permettre d’entendre sa voix immédiatement dans l’annonce qui contient un lecteur de streaming Apple jouable. La société de gestion Friends at Work voulait donner aux auditeurs un avant-goût du nouveau single de John Legend, “Conversations In The Dark” et a réussi à placer une annonce Spotify Audio Player directement sur les sites R&B premium, y compris Complex.

Une plateforme qui continue d’évoluer avec les besoins changeants de l’industrie

Aujourd’hui, près de 4 500 sociétés de musique dans le monde utilisent found.ee. Sa technologie continue d’évoluer en fonction des besoins des clients, ainsi que des marées changeantes de l’industrie. Mais l’équipe de found.ee accueille chaque défi comme une opportunité de croissance, car chaque nouvelle fonctionnalité apporte une nouvelle façon de permettre aux artistes de cultiver une relation avec leur plus grand atout: leurs fans.