Complètement inédit: The National lance pour la première fois son concert intime ‘Guilty Party: Basilica Hudson’

Pour commencer la semaine avec de la bonne musique et quelque chose d’incroyable à regarder, The National vient de sortir le film de l’un des concerts les plus emblématiques de sa carrière. Le concert s’intitule Guilty Party: Basilica Hudson et n’a jamais été vu auparavant par les fans du groupe.

Le concert a été filmé en juillet 2017 alors qu’ils célébraient la sortie de leur album Sleep Well Beastet présente une poignée de musiciens invités, dont Mouse on Mars, Buke and Gase et So Percussion.

Le concert a été publié dans le cadre de la série d’archives en direct hebdomadaire intitulée «An Exciting Communal Event» que The National a annoncée début avril.. Cette série a été lancée dans le but de collecter des fonds pour aider leurs compagnons de tournée à surmonter ces jours difficiles.

Les vidéos sont téléchargées sur sa chaîne YouTube tous les lundis à 16 h 00. Heure de Mexico. Qu’il s’agisse de décors de festivals de musique ou de clips vintage, tout ce qui peut intéresser vos millions de fans à travers le monde. Cette fois, il s’est avéré être un concert complet jamais vu auparavant.

Le National ‘Guilty Party: Basilica Hudson’ a été filmé lors d’une représentation spéciale à la Basilica Hudson de New York. Le spectacle a été présenté comme “une soirée de lancement intime et unique” avec cartographie de la projection vidéo en direct par l’artiste Casey Reas. Effectivement, vous pouvez voir toute cette magie arrosée dans le film de concert.

La performance du National dans le film est assez émouvante, même selon ses propres normes. Avec un support de percussion supplémentaire et de nouveaux chanteurs jouant, la liste des pistes semble particulièrement mystique. Bien sûr, cela aide à ce que le travail de la caméra soit excellent, atteignant à plusieurs reprises des angles de très haute qualité. Vous devez le voir:

