Compositeur Hildur Gudnadóttir remporte un Grammy Award pour «Tchernobyl»

La compositrice islandaise Hildur Gudnadóttir a remporté son premier Grammy Award de la meilleure bande originale pour Visual Media pour sa musique à Tchernobyl. Elle a reçu le prix lors des 62e Grammy Awards qui ont eu lieu à Los Angeles hier. Hildur Gudnadóttir est la première femme solo à avoir remporté cette catégorie – et la première femme gagnante en 35 ans (depuis que Sharon Robinson, Sue Sheridan et Allee Willis ont gagné pour Beverly Hills Cop en 1985).

Tchernobyl, une coproduction de HBO et Sky, dramatise les conséquences de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en avril 1986, l’une des pires catastrophes provoquées par l’homme de l’histoire – et les sacrifices consentis pour sauver l’Europe d’une catastrophe inimaginable. La bande-son tendue et étrange de Hildur Gudnadóttir joue un rôle essentiel dans le drame écrasant et claustrophobe de Tchernobyl. Sa bande sonore, dans laquelle des mélodies sont tissées à partir de portes, de pompes, de halls de réacteurs et de scies à turbine, a été félicitée pour la façon dont elle s’intègre parfaitement à la série.

Les bandes originales acclamées par la critique ont reçu de nombreux prix

La bande originale acclamée par la critique de Tchernobyl de Hildur Gudnadóttir a reçu une série de prix étincelants. En plus de son Grammy Award révolutionnaire, elle a également remporté un Emmy pour son score à la mini-série. Elle a été nommée compositrice de télévision de l’année aux World Soundtrack Awards 2019 à Gand et est actuellement nominée dans la catégorie du meilleur artiste classique aux Global Awards de cette année. Hildur donnera une performance live de sa bande originale de Tchernobyl au Betonhalle les 29 et 30 janvier dans le cadre du Festival CTM, un événement qui se tient chaque année à Berlin et dédié à la «musique et l’art aventureux».

Hildur Gudnadóttir a été la première femme compositrice solo à remporter le prix de la meilleure musique originale aux Golden Globes pour sa partition pour le thriller psychologique sombre de Todd Phillips Joker, avec Joaquin Phoenix. Son succès phénoménal devrait continuer après ses premières nominations aux Oscars et aux BAFTA pour la meilleure partition originale pour Joker.

«Hildur regorge de créativité et d’imagination»

Deutsche Grammophon a annoncé sa signature exclusive de Hildur Gudnadóttir en octobre 2019. «Hildur regorge de créativité et d’imagination», a déclaré le Dr Clemens Trautmann, président de Deutsche Grammophon. «Elle transcende les frontières, en tant que compositrice, violoncelliste et chanteuse. Quiconque a entendu sa bande originale de Tchernobyl ou ses premières œuvres saura à quel point sa musique est révolutionnaire, et nous sommes ravis de l’accueillir sur le label jaune. “

Le nouveau single et vidéo de Hildur Gudnadóttir pour la chanson obsédante Fólk Fær Andlit (People Get Faces) est sorti aujourd’hui et sa discographie existante de quatre albums solo acclamés – Mount A (2006), Without Sinking (2009), Leyfðu Ljósinu (2012) et Saman (2014) – ont été publiés par Deutsche Grammophon.

La bande originale de Tchernobyl de Hildur Gudnadóttir peut être achetée ici.