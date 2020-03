Conception: Échantillons audio de tout l’album “State of Deception”

Échantillons audio de toutes les chansons qui doivent apparaître sur “État de tromperie”, le nouvel album des métallurgistes progressifs norvégiens réactivés CONCEPTION, qui figurent dans leurs rangs KAMELOT chanteur Roy Khan, sont disponibles dans le Youtube clip ci-dessous.

Dû le 3 avril, CONCEPTIONLa première offre complète de plus de deux décennies fait suite au succès de l’EP de 2018 “My Dark Symphony”, et sera à nouveau publié via CONCEPTIONest propre Conception Sound Factory étiquette. Une tournée européenne complète aura lieu plus tard dans l’année.

“État de tromperie” suit un intervalle de 20 ans pendant lequel les membres du groupe Khan, Tore Østby, Ingar Amlien et Arve Heimdal est resté ami tout au long de l’année, et la sortie de l’album marque une évolution complète du groupe.

Khan dit: “La réception que nous avons reçue des fans a rendu l’enregistrement d’un nouvel album presque inévitable; ils auraient émeuté si nous n’avions pas sorti cela. Mais nous sommes extrêmement fiers de ce que nous avons rassemblé ici; je pense en fait c’est la meilleure chose à laquelle j’ai jamais participé. Nous avons hâte de la partager avec tout le monde. “

Reflétant CONCEPTIONDésirant une relation entièrement directe avec ses fans, l’album est entièrement financé par les fans. En outre, “État de tromperie” a été entièrement produit par les membres du groupe eux-mêmes, les tâches de mixage étant gérées par Stefan Glaumann (RAMMSTEIN, DANS LA TENTATION, L’EUROPE ). L’effort de neuf chansons capture parfaitement l’ampleur de la marque de son progressif, du mélodrame symphonique à l’utopie du riff rock, et propose une apparition en tant qu’invité par AMARANTHE chanteur Elize Ryd.

Guitariste Tore Østby explique: “La production de ce nouvel album a été un processus émotionnel et excitant, creusant plus profondément que jamais le cœur et l’âme du groupe. Le résultat est dynamique et intense, on a vraiment l’impression d’avoir réussi à capturer l’état de CONCEPTION 2020.

“Nous avons toujours dit que nous avons besoin de faire ce que nous pensons être bon pour notre musique. Nous ne pouvions pas limiter la portée musicale de CONCEPTION même si nous le voulions.

“Si nous ne pensions pas que nous étions capables de dépasser notre travail précédent, nous ne serions pas là. Nous sommes super fiers de chaque morceau de cet album.”

“État de tromperie” liste des pistes:

01. Dans la tromperie



02. De corbeau et de porcs



03. Brisé capricieux



04. Ne pas rembobiner



05. Le manoir (avec Elize Ryd)



06. Par The Blues



07. N’importe qui là-bas



08. She Dragoon



09. Mouvements de plumes (remasterisé)

Concernant la décision de sortir le nouvel album via CONCEPTIONpropre étiquette, Khan dit: “Nous avons travaillé avec des maisons de disques dans le passé, et par définition, l’artiste est à distance de leurs fans. Nous avons estimé que c’était un compromis inacceptable.”

“Pour un artiste, voir la réaction d’un fan la première fois qu’il entend une nouvelle chanson est une expérience extraordinairement puissante”, propose Østby. “Quoi qu’il arrive, ce sont des rencontres partagées qui ne nous quitteront jamais, membre du groupe ou fan.”

“État de tromperie” est à la fois une déclaration de sortie d’album définitive, car c’est aussi un jalon de carrière, reconnaissant une profondeur lyrique qui reconnaît le climat social actuel.

Dit Khan: “Les paroles de l’album tournent autour de l’erreur humaine et de la trahison, d’où le titre de l’album, mais touchent également à tout, de la façade des gens au changement climatique, à la religion et à la politique.”



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).