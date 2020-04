Concert Giant Aeg offrira aux fans une fenêtre limitée pour les remboursements

Selon le New York Times, promoteur musical AEG présente offrira aux détenteurs de billets une fenêtre de 30 jours pour obtenir des remboursements sur les événements qui ont été reportés en raison de la pandémie de coronavirus. La fenêtre commence le 1er mai et ne sera disponible que pour les détenteurs de tickets dont les émissions ont été reportées et reprogrammées; si un spectacle vient d’être «reporté» sans nouvelle date, les détenteurs de billets auront 30 jours pour demander un remboursement une fois la nouvelle date annoncée.

Live Nation, la plus grande entreprise de divertissement en direct au monde et AEGprincipal concurrent de la société, a promis un arrangement similaire à AEG présente‘ dans les jours à venir.

“Live NationLe plan est de continuer à offrir une possibilité de remboursement sur tous ses spectacles reprogrammés à mesure que de nouvelles dates sont fixées “, a déclaré la société dans un communiqué, selon Variété. “Nous prévoyons que ces fenêtres commenceront à s’ouvrir événement par événement au cours des prochaines semaines.”

Ces derniers jours, la billetterie Ticketmaster a subi un contrecoup de la part des consommateurs qui demandent un remboursement pour les événements en direct reportés. Mais selon Joe Berchtold, président de Live Nation, qui possède Ticketmaster, il y a une raison simple pour laquelle vous ne pouvez pas obtenir de remboursement Ticketmaster pour un concert reporté.

“Je pense qu’il y a beaucoup d’erreurs de perception Ticketmaster” Berchtold a déclaré mardi sur “Squawk Alley” de CNBC. “Ticketmaster ne vend pas ces billets et ne s’assoit pas sur une montagne d’argent. Ticketmaster vend des billets et remet l’argent aux lieux où se déroulent les événements. “

Berchtold a poursuivi en disant qu’il est optimiste quant à la santé de l’industrie des tournées une fois la pandémie apaisée.

“Dans un an, dans 15 mois, alors que le vaccin est en place, nous sommes convaincus que les concerts en 2021, 2022 seront plus importants que jamais”, a-t-il déclaré. “Les artistes veulent se produire, les fans veulent assister aux spectacles. Nous sommes très à l’aise et confiants qu’en traversant cela, nous pourrons revenir à la normale de pouvoir aller aux spectacles.”

Le mois dernier, la plupart des plus grandes agences et promoteurs de divertissement en direct – y compris AEG, CAA, ICM, Live Nation, Paradigme et UTA – regroupés pour former un groupe de travail chargé d’élaborer des stratégies et de coordonner une réponse unifiée à la propagation du coronavirus et à son impact croissant sur le secteur des tournées.

Actions de Live Nation clôturé en hausse de 6,5% mardi, mais en baisse de plus de 40% depuis janvier, selon CNBC.

