Concert Neil Peart Tribute, A Night For Neil, annoncé pour mai

Un concert hommage en l’honneur du batteur de Rush Neil Peart devrait avoir lieu en mai. Peart, décédé le 20 janvier après avoir succombé au cancer du cerveau, fait l’objet d’une nuit pour Neil, qui se tiendra dans sa ville natale de Sainte-Catherine, Ontario, Canada, le 16 mai.

L’événement, organisé en collaboration avec la famille Peart, mettra en vedette un éventail d’artistes et de conférenciers pour rendre hommage au batteur.

Les bénéfices de «A Night For Neil» seront reversés aux œuvres de bienfaisance Overtime Angels, au St Catherine’s Hospital and Walker Cancer Centre, au Juravinski Hospital & Cancer Centre à Hamilton, en Ontario, et au Royal Victoria Regional Health Centre à Barrie, en Ontario.

«Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir soutenir cet événement caritatif qui bénéficiera à des organisations dont nous avons grand besoin et qui nous tiennent à cœur», ont déclaré les parents du batteur, Glen et Betty Peart.

Billets pour «A Night For Neil» mis en vente le vendredi 28 février.

La nouvelle de la mort de Peart à 67 ans a été confirmée par ses camarades de groupe Rush, Geddy Lee et Alex Lifeson, qui ont déclaré: «C’est avec le cœur brisé et la tristesse la plus profonde que nous devons partager la terrible nouvelle que notre ami, frère d’âme et compagnon de bande de plus de 45 ans, Neil, a perdu sa bataille incroyablement courageuse de trois ans et demi contre le cancer du cerveau (glioblastome). »

Les membres de Metallica, Black Sabbath, Kiss, Judas Priest, Foo Fighters et bien d’autres ont depuis rendu hommage à Peart.

Le chef des Foo Fighters, Dave Grohl, a appelé Peart «un homme gentil, réfléchi et brillant» dans une déclaration qui se lit comme suit: «Aujourd’hui, le monde a perdu un véritable géant dans l’histoire du rock and roll. Une inspiration pour des millions de personnes avec un son indubitable qui a engendré des générations de musiciens – comme moi – pour ramasser deux bâtons et poursuivre un rêve. “

Une pétition dirigée par des fans pour faire placer une statue ou une plaque dédiée à Peart au Lakeside Park à St. Catharine’s, au Canada, a recueilli plus de 20 000 signatures. L’endroit a été rendu célèbre grâce au classique de Rush Caresse d’acier en 1975 – et selon le journal de St. Catharine The Standard, la famille Peart est «tout à fait d’accord» avec l’idée.

