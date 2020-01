Commençons par scotcher le titre ou essayons de le faire. BeethovenLe Concerto pour piano n ° 5 semble inséparable de son surnom, «l’empereur». Son invention a été attribuée à un Johann Baptist Cramer, un pianiste, compositeur et éditeur basé à Londres qui était ami avec Beethoven et connaissait probablement la valeur d’un bon marketing. Pourtant, le mot «empereur» porte des résonances qui étaient si loin des idéaux du compositeur que son attachement à sans doute son meilleur concerto est presque risible.

Concerto pour piano n ° 5 de l’Empereur de Beethoven: Guide du chef-d’œuvre

Beethoven a commencé à composer son Concerto “Empereur” en 1809, tandis que Vienne était sous l’invasion des forces de Napoléon pour la deuxième fois. En 1805, les Français avaient laissé la ville démoralisée et sa monarchie avec seulement une croupe de son ancien pouvoir. L’empereur français autoproclamé avait mis fin au Saint-Empire romain germanique vieux de 1000 ans; l’ancien empereur François II se retrouva réduit simplement à l’empereur François Ier de l’empire austro-hongrois. Maintenant, dans la guerre de la cinquième coalition, Napoléon retournait 20 obusiers contre les murs de la ville.

«Tout le cours des événements a affecté mon corps et mon âme»

Beethoven vivait à l’époque dans un appartement au dernier étage d’un imposant immeuble appartenant au baron Pasqualati – juste à côté des remparts. Il a dû chercher refuge dans le sous-sol de la maison de son frère Kasper, en appuyant des oreillers sur ses oreilles pour protéger tout vestige qui restait de son ouïe. «Tout le cours des événements a affecté mon corps et mon âme», a-t-il écrit. «Quelle vie dérangeante et sauvage autour de moi; rien que des tambours, des canons, des hommes, des misères de toutes sortes. »

Ce n’était pas seulement sa maison et son audition qui étaient menacés, mais son gagne-pain. Plusieurs années auparavant, on lui avait offert un poste de Kapellmeister à Kassel – où il aurait travaillé pour le marionnettiste Jérôme, le frère de Napoléon Bonaparte. Ses clients viennois étaient consternés par cette perspective. Pour l’arrêter, un consortium a été formé par trois aristocrates, le prince Kinsky, le prince Lobkowitz et l’archiduc Rudolph: ils ont décidé de lui donner une allocation annuelle de 4000 florins, à la seule condition qu’il demeure à Vienne.

Mais les dépenses de la guerre et l’inflation désastreuse qui a suivi, dévaluant le papier-monnaie autrichien à environ un cinquième de sa valeur antérieure en 1811, ont ruiné presque tout le monde. À la fin de 1812, Lobkowitz avait fui la ville, poursuivie par des créanciers; Kinsky, qui s’est avéré en tout cas un contributeur peu fiable, a été tué dans un accident de cheval; l’archiduc seul est resté (et même il n’a pas pu payer le montant total qu’il avait promis). C’est heureusement pour lui – un bon pianiste et élève du compositeur ainsi qu’un ami et mécène – que Beethoven avait dédié le Concerto «Empereur».

“C’est sans aucun doute l’un des concertos les plus originaux, imaginatifs et efficaces, mais aussi l’un des plus difficiles de tous les concertos existants.”

Contrairement aux précédents concertos pour piano de Beethoven, le n ° 5 a été publié avant d’être interprété; contrairement aux autres, il n’a pas servi de véhicule à Beethoven lui-même. Le compositeur, dont la surdité s’était lentement aggravée au cours de la dernière décennie, savait depuis des années qu’il ne pourrait plus un jour jouer ses propres œuvres. L’Archiduc était soliste pour la première représentation du concerto le 13 janvier 1811, au palais du prince Lobkowitz à Vienne. La première représentation publique du Concerto pour piano n ° 5 de l’Empereur de Beethoven a eu lieu dix mois plus tard au Leipzig Gewandhaus, avec Friedrich Schneider en soliste: ici, elle a fait forte impression, avec le reportage de l’Allgemeine Musikalische Zeitung de janvier 1812: «C’est sans aucun doute l’un des concertos les plus originaux, imaginatifs et efficaces, mais aussi l’un des plus difficiles de tous. ”

Carl Czerny, un étudiant de Beethoven et plus tard professeur de Liszt, a donné sa première officielle viennoise au début de 1812. Malheureusement, cette occasion était un événement varié organisé par la Society of Noble Ladies for Charity, au cours duquel un long et exigeant concerto pour piano a été pas prédisposé au succès aux côtés de trois «tableaux vivants» populaires. Le Concerto pour piano «Empereur» de Beethoven a immédiatement précédé celui intitulé «Esther s’évanouissant devant le roi Assuérus».

L’empereur de tous les concertos pour piano

Pourtant, si nous considérons cette œuvre comme l’empereur de tous les concertos pour piano, ce serait à juste titre, car son esprit généreux, sa grande énergie et son caractère unique la mettent à un niveau qui lui est propre. Le musicologue Donald Francis Tovey a magnifiquement résumé la façon dont l’originalité est ancrée au cœur même de l’écriture de Beethoven ici: «L’orchestre est non seulement symphonique, mais il est rendu possible par la nécessité même d’accompagner légèrement le solo pour produire des effets orchestraux éthérés qui sont en une catégorie assez différente de tout dans les symphonies. En revanche, la partie solo développe la technique de son instrument avec une liberté et une brillance pour lesquelles Beethoven n’a aucun loisir dans les sonates et la musique de chambre. »

Le Concerto pour piano n ° 5 de l’empereur de Beethoven s’ouvre d’une manière sans précédent dans un concerto: une série de magnifiques s’épanouit du soliste dans une sorte de cadence écrite, entre d’imposants accords d’orchestre, avant même que le thème principal de l’allégro ne soit été entendu. Lorsque cela arrive, c’est une idée typiquement beethovenienne: percutante, mémorable et assez simple pour être pleine de potentiel de développement. Il y a aussi une noblesse d’esprit caractéristique de la période «héroïque» de Beethoven – le moment le plus intense et le plus productif de sa production, s’étendant d’environ 1803 à 1814. Une exposition orchestrale substantielle expose les principales idées avant que le soliste ne se rallie ; et maintenant la relation du piano et de l’orchestre n’est plus la notion classique «individuel contre la masse» du concerto romantique, mais un dialogue entre égaux. Il n’y a pas d’autre cadence; en effet, Beethoven ordonne à ses solistes de ne pas improviser.

Le mouvement lent, dans la surprenante tonalité de si majeur (à peu près aussi loin dans le ton de mi bémol que possible) offre une ouverture feutrée et sublime sur les cordes; le soliste entre comme dans un monde de rêve, explorant les voies au-delà de la mélodie. Ce dernier passe par une série de retours variés, se terminant par le piano tissant une toile d’accompagnement comme une lueur de lumière stellaire autour du thème.

Mais tout n’est pas fini. La musique s’arrête sur une note basse, puis glisse d’un demi-ton. À partir de cela, le piano suggère doucement un ensemble d’accords ascendants – à partir desquels la finale prend vie avec toutes les couleurs flamboyantes. Ce rondo irrépressible attend avec impatience les rythmes de danse jubilatoires de la Symphonie n ° 7 – et son thème ascendant avec des notes répétées délicates fait un signe de tête vers le duo de Fidelio dans lequel Leonore et Florestan sont réunis: «O Namenlose Freude» (O Joie sans nom).

C’est ainsi que se termine le dernier concerto pour piano de Beethoven: pas un adieu regrettable de celui dont les capacités légendaires de l’instrument ont sombré sur les rochers de sa surdité, mais un élan de gloire d’un compositeur dont la capacité à se réinventer s’est révélée dans chaque pièce. «Je vais saisir le destin à la gorge», a-t-il écrit un jour à son ami d’enfance Franz Wegeler. «Cela ne me vaincra pas complètement. Oh, comme c’est beau de vivre – de vivre mille fois. »Peut-être écrire joyeusement malgré sa souffrance était son ultime moyen de défi.

Concerto «Empereur» de Beethoven enregistré par Arturo Benedetti Michelangeli et l’Orchestre symphonique de Vienne sous la direction de Carlo Maria Giulini.

Trois titans – le pianiste Arturo Benedetti Michelangeli avec l’Orchestre symphonique de Vienne sous la direction de Carlo Maria Giulini – s’unissent dans l’une des plus grandes représentations du concerto «Empereur» de Beethoven.

«Un excellent jeu par un grand pianiste.» – The Gramophone Classical Music Guide, 2010

