Concord obtient une participation importante dans Pulse Music Group

Concord Music Publishing a acquis une participation dans Pulse Music Group, ce qui a entraîné la formation d’une coentreprise entre les deux sociétés.

Aux termes de l’accord, Pulse continuera de fonctionner sous son propre nom tout en recevant un financement de Concord. Ce dernier administrera également le catalogue du premier et celui des futurs artistes qu’ils signeront.

Bien que les termes de l’accord n’aient pas été annoncés, la participation que Concord a achetée appartenait auparavant à FujiPacific Music, qui fournira toujours des services de sous-publication à Pulse dans une grande partie de l’Asie.

Josh Abraham et Scott Cutler, qui sont les cofondateurs de Pulse, conserveront leurs intérêts dans l’entreprise. Il compte quelque 175 clients et un catalogue de chansons qui comprend plus de 10 000 chansons. Leurs auteurs-compositeurs comprennent:

StarrahTy Dolla $ ignOZTyler JohnsonYEBBARich The KidJames BlakeYBN CordaeEl-PBonnie McKeeToutes les parties à l’accord ont publié des déclarations à ce sujet.

Jake Wisely, qui est le directeur de l’édition de Concord, a déclaré: «Scott et Josh sont des gagnants éprouvés dont les activités construites à partir de zéro sont à la fois complémentaires et stratégiques avec les ambitions de Concord dans l’édition musicale. Il est rapidement devenu évident que Pulse serait un excellent partenaire pour nous et Pulse a reconnu que Concord leur convenait le mieux. »

Abraham et Cutler ont publié une déclaration commune, dans laquelle ils ont déclaré: «Dès le premier jour, nous avons créé Pulse Music Group comme un incubateur de classe mondiale pour les chansons culturellement pertinentes. Nous voulions créer un havre construit par des auteurs-compositeurs, pour la culture moderne des auteurs-compositeurs. Grâce au travail acharné, aux prouesses A&R et à la passion de toute notre équipe, combinés à l’empreinte mondiale, à la capacité financière et à l’expertise administrative de l’équipe de Concord, nous sommes maintenant sur la bonne voie pour y parvenir. Cette joint-venture… nous permet de continuer à fournir des services de classe mondiale à nos écrivains qui sont au premier plan de chaque décision que nous prenons. »

En septembre de l’année dernière, Concord a fait la une en achetant Victory Records.