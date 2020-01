Confirmation de la sortie de trois albums finaux de la série Sam Cooke

Les trois derniers albums du coffret tout juste sorti La sortie individuelle de Sam Cooke The Complete Keen Years (1957-1960) a été confirmée pour une sortie individuelle sur vinyle de 180 grammes le 3 avril. Les titres sont At The Copa, Keep Movin ’On et Ain’t That Good Good.

Les LPs rejoindront Hit Kit et The Wonderful World de Sam Cooke, à émettre le 14 février, et trois albums individuels qui ont été libérés, avec le coffret lui-même, le 24 janvier: l’ensemble éponyme du chanteur de 1958, également connu sous le nom de Songs By Sam Cooke, l’album Encore et Billie Holiday, Tribute to The Dame. Toutes les sorties font partie de la célébration d’un an d’ABKCO Records qui a conduit à ce qui aurait été le 90e anniversaire de Cooke le 22 janvier 2021.

L’album restauré At The Copa documente la remarquable performance de Cooke dans la célèbre boîte de nuit Copacabana à New York en juillet 1964. Il est sorti en octobre, deux mois seulement avant sa mort tragique. L’enregistrement capture l’ampleur de l’art de Cooke, englobant non seulement la soul mais aussi Broadway, le blues, le folk, le jazz, le gospel et même les styles country.

Les temps forts comprennent des interprétations en direct de “ Personne ne vous connaît quand vous êtes à terre ”, “ Frankie et Johnny ”, “ Try A Little Tenderness ” et les tubes “ Twistin ” The Night Away ”, “ You Send Me ” et “ (I Love You) For Sentimental Reasons. ‘La version de Cooke de’ Blowin ‘In The Wind’ de Bob Dylan reflétait le mouvement des droits civiques de l’époque, et c’est cette chanson qui a inspiré Cooke à écrire son propre hymne ‘A Change Is Gonna Come Come’. L’album est épuisé sur vinyle depuis son dernier pressage en 1987.

La collection de 23 chansons Keep Movin ’On fera ses débuts en vinyle. Il présente une sélection des chansons les plus aimées et les plus percutantes de Cooke, tragiquement vers la fin de sa carrière hors pair. Ils reflètent son combat réussi et révolutionnaire pour la maîtrise de soi de ses enregistrements et de son répertoire. L’ensemble de deux albums de 180 grammes comprend un essai du biographe de Peter Cook, Peter Guralnick, qui a été écrit expressément pour la sortie initiale du CD en 2001.

Comme le dit Guralnick, l’œuvre sonne «aussi spontanée, aussi élégante, aussi pleine de gaieté, de tristesse et de surprise que lorsqu’elle est sortie de sa bouche, se traduisant d’une manière ou d’une autre à travers les âges d’une manière qui n’a pas grand-chose à voir avec le calcul ou la mode et tout à voir avec la spontanéité des sentiments, avec une sorte de pureté de l’âme. »

Encore une fois, la polyvalence de Cooke est largement affichée, allant du “ A Change Is Gonna Come ” susmentionné au son de la Nouvelle-Orléans de “ Basin Street Blues ” et “ The Riddle Song ”, sur lequel il a essayé de se réconcilier avec la mort de son fils. On y trouve également «Good Times», couvert par les Rolling Stones, et «Another Saturday Night», plus tard un succès pour Cat Stevens.

Ain’t That Good News est le dernier album studio de la vie de Cooke, sorti en mars 1964. Il présente également «Another Saturday Night», «Good Times» et «A Change Is Gonna Come» ainsi que «Falling In Love», «Meet Me At Mary’s Place ‘et la chanson titre. L’album est depuis longtemps épuisé sur vinyle.

À la Copa, Keep Movin ’On et Ain’t That Good News sont réédités sur un vinyle de 180 grammes le 3 avril et, avec les autres sorties de la série, peut être acheté ici.