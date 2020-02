Construire un poste de travail audio numérique complet dans Microsoft Excel – voici comment

YouTuber Dylan Tallchief a créé un poste de travail audio numérique complet à l’aide de Microsoft Excel.

Il a sorti une boîte à rythmes fonctionnelle utilisant Excel, engendrant une vague de mèmes DAW. Tallchief a décidé de relever le défi avec un DAW Excel surnommé «xlStudio».

Habituellement, les musiciens s’appuient sur une suite logicielle complète comme Ableton ou FL Studio pour faire de la musique. Mais xlStudio gère tout ce dont vous avez besoin pour les compositions de base. Tallchief présente une couverture de “Take On Me” de a-ha pour montrer sa feuille de calcul.

xlStudio propose des commandes de lecture, une fonction de bouclage et la possibilité de mettre en solo et de couper les pistes. Les paramètres globaux gèrent également le BPM, le legato, le swing et le routage de sortie de la piste. xlStudio offre même la possibilité d’exporter vers .als pour continuer votre création musicale à Ableton.

Les mélodies peuvent être créées dans un éditeur de rouleaux de piano séparé pour peaufiner les notes individuelles. Les raccourcis intégrés font de la composition dans xlStudio un jeu d’enfant pour répéter les accords. Le support des accords comprend majeur, diminué, augmenté, dominant, mineur 7, majeur 7, mineur 9 et majeur 9.

La feuille de calcul elle-même est plus robuste que vous ne le pensez – chaque piste a un sous-menu pour le volume et le son de l’instrument. Malgré toutes les fonctionnalités de personnalisation, il existe quelques limitations.

D’une part, xlStudio ne peut charger aucun plug-in. Cela le rend moins fonctionnel qu’un DAW autonome. Cependant, il faut du talent pour transformer l’idée d’un mème en réalité.

Vous pouvez essayer xlStudio par vous-même en le téléchargeant depuis Google Drive. Bien qu’avoir une station de travail audio numérique dans Excel soit intéressant, je pense que le nom est quelque peu inapproprié. Cela ressemble plus à un séquenceur multipiste qu’à un DAW. Un DAW complet doit avoir la capacité d’enregistrer et de gérer des pistes audio ainsi que des pistes séquencées.

Certains utilisateurs de YouTuber se plaignent également que la feuille de calcul Excel ne semble pas fonctionner sur Mac. Nous laisserons à Tallchief le soin de corriger ces erreurs, mais mesdames et messieurs – le mème DAW Excel est bel et bien vivant.