Construisez votre plan! Voici les horaires de Pa’l Norte 2020

La plus grande fête du nord est à quelques jours! C’est vrai, Pa’l Norte est juste au coin de la rue. Combinant les meilleurs actes musicaux internationaux et nationaux, l’art et les traditions nordiques, ce festival promet d’organiser une fête comme seul le nord sait le faire. Arrivé pour la neuvième fois, Pa’l Norte a présenté une affiche qui a plu non seulement aux compatriotes des déserts du Mexique, mais aussi à tout le centre et au sud du pays. Une affiche si complète, que depuis qu’ils l’ont publiée, en plus de faire un bon saut de bonheur, nous nous sommes tous demandé comment ils le feraient pour ne pas épisser un bon artiste idiot.

Eh bien, amis festifs et mélomanes, l’attente est terminée. Une semaine et demie avant le début de la méga fête des deux couchers de soleil, nous avons les horaires entre les mains et il est temps de commencer à construire l’itinéraire musical qui nous fera danser, chanter et profiter de la vie comme jamais auparavant.

Maintenant, voici les horaires

Avec sept scènes et plus de 100 numéros entre nos mains, la vérité est qu’il est difficile de faire un parcours avec tous les artistes que nous voulons voir. Il était donc temps de décider, de prioriser et malheureusement de choisir les rythmes de qui nous allons danser savoureusement. Bien que nous soyons également honnêtes, étant déjà présents à la fête, les choses finissent toujours par changer. Les plans changent et les amis et les bières finissent par déterminer le chemin que nos pieds suivront. La bonne chose est que s’il y a une constante à Pa’l Norte, c’est que où que vous soyez, vous ferez toujours de la bonne musique et une bonne énergie.