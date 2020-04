Consultez le calendrier des concerts en streaming qui auront lieu du 20 au 26 avril

Ce n’est plus nouveau. Cette pandémie de coronavirus a stoppé le monde entier, et encore moins le monde de la musique, car nous avons vu comment le concert après concert, festival après festival, continue d’être reporté et annulé. Certains jusqu’à nouvel ordre, d’autres pour septembre et novembre, mais la réalité est que la musique live est plus ratée que jamais.

Face à cette situation, de nombreux groupes et artistes nationaux et internationaux ont trouvé un moyen de rester proches de leurs fans, et nous ne parlons pas seulement des réseaux sociaux, mais proposer des concerts en streaming pour continuer à plaire et à alléger cette quarantaine.

Et pour faciliter la vie de nos sopilecteurs bien-aimés et appréciés, semaine après semaine À plein volume et Sopitas.com nous partagerons une liste avec les concerts les plus importants, afin qu’ils puissent les marquer sur leur calendrier. Alors, allumez les alarmes, car le simple bien est là.

Concerts du 20 au 26 avril

Metallica – #MetallicaMondays – YouTube – 20/04/2020 – 19h00

Le National – Sessions en direct – YouTube – 20/04/2020 – 16h00

Courtney Barnett – Musée Grammy – Site Web – 22/04/2020

The Chemical Brothers – Écoute en direct – Twitter – 24/04/2020 – 15h00

Elrow (DJ Set) – Séances à domicile – Facebook – 26/04/2020 – 9h00

John Mayer – Humeur actuelle – Instagram – 26/04/2020 – 21h00

Pink Floyd – Concert – YouTube – 24/04/2020 – 11h00

Ça va? Celui des Chemical Brothers semble assez prometteur, voyons comment c’est! Mais bon, attendre notre agenda hebdomadaire chaque lundi matin. Rapprochez-vous du tournage et ne quittez pas la maison si vous n’êtes pas obligé.