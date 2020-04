Consultez l’horaire des concerts en streaming qui se déroulera du 27 avril au 3 mai

Alors quoi? Vous ne savez plus quelle série regarder ou quel livre lire? Ressentez-vous un vide émotionnel et existentiel dû au manque de musique live dans votre vie? Oui, nous aussi, et c’est que le coronavirus mentionné a changé la vie de chacun d’entre nous … mais regardez, ici nous apportons une pause à tous les mélomanes et aux amateurs de concerts, car même si c’est loin mais c’est que les artistes proposent des concerts et les émissions en streaming sont un vrai soulagement.

Comme nous l’avons mentionné plus tôt, de nombreux groupes et artistes nationaux et internationaux ont trouvé un moyen de rester proche de leurs fans dans cette quarantaine.Voici donc le calendrier des concerts en ligne qui À plein volume y Sopitas.com ils se sont préparés pour tout le monde. Contactez-nous car cette semaine sera très savoureuse.

Concerts du 27 avril au 3 mai

Metallica – #MetallicaMondays – YouTube – 27/04/2020 – 19h00

The Maccabees – Party d’écoute – Twitter – 29/04/2020 – 21h00

Chromeo – Primavera Sound – YouTube – 29/04/2020 – Toute la journée

Radiohead – Livestreams – YouTube – 30 avril 2020 – 18h00

Pink Floyd – Concert en direct – YouTube – 01/05/2020 – 11h00

Pixies – Live – YouTube – 05/01/2020 – Toute la journée

Nortec: Bostich + Fussible – Daily Live – Youtube – 02/05/2020 – 12:00 pm

John Mayer – Current Mood – Instagram – 03/05/2020 21h00

Ça va? Si la semaine dernière Metallica, John Mayer, y Pink floyd Ils étaient magnifiques, cette semaine celui de Chromeo et Pixies promet trop. Accordez votre gorge pour que vous puissiez jeter sur le déjà célèbre “Chroomeeeooo oooooooh” John Mayer se répète cette semaine, mais attention car le Radiohead voit aussi qu’il sera de variété.

