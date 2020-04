Continuez les fêtes! Les Maccabées se réunissent pour une soirée d’écoute

En ces jours étranges où nous sommes enfermés à la maison, toute activité qui nous sort de la conventionnalité est plus que bienvenue. Et quand il s’agit de musique et de parler à nos artistes préférés, quoi de mieux? Désormais, dans le cadre d’une série présentée par Tim Burgess des Charlatans, The Maccabees rejoint son projet et confirme une rencontre pour lancer la soirée d’écoute de son album Given To The Wild.

Tim Burgess organise des soirées d’écoute d’albums depuis quelques semaines avec la contribution des cerveaux derrière certains des disques les plus célèbres du monde. A l’époque rien de plus et rien de moins que Alex Kapranos était chargé de prendre les micros et de faire une tournée de son premier album Franz Ferdinand. Les deux semaines suivantes, nous avons eu l’occasion d’écouter de la musique de Oasis avec certainement peut-être et (quelle est l’histoire) Morning Glory? avec le guitariste Bonehead distribuant des faits intéressants des deux disques.

Afin de ne pas lâcher le rythme, The Maccabees se joindra aux soirées d’écoute de l’album Tim Burgess pour disséquer leur troisième album fondateur, Given To The Wild. Burgess a annoncé plus tôt cette semaine que les Maccabées se réuniraient pour leur dynamique dans un proche avenir. “Date à confirmer”, a-t-il dit. “Soyez prêt!”.

Les Maccabées se réuniront à partir de nos différents foyers pour écouter et parler de Given To The Wild dans son intégralité pour #timstwitterlisteningparty bientôt…. https://t.co/SJK6zZTqWr

– Felix White (@felixwhite) 2 avril 2020

Le guitariste du groupe, Felix White, a confirmé plus tard que le groupe aujourd’hui disparu serait impliqué. “Les Maccabées se réuniront dans nos différentes maisons pour entendre et parler de Give To The Wild dans son intégralité pour #timstwitterlisteningparty bientôt …”il a écrit sur Twitter.

La dynamique est assez simple. Tous les fans du monde entier qui souhaitent participer à ces soirées devraient commencer à jouer l’album le jour et l’heure assignés par Burgess. À partir de là, le reste est résumé dans saisissez votre Twitter et utilisez le hashtag #TimsListeningParty de poser aux artistes les questions que vous avez toujours voulu leur poser. J’espère qu’ils vous répondront et vous serez très très heureux.