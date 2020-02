Contre moi! et Baroness annoncent une tournée

Contre moi! et Baroness entreprendra une tournée en tête d’affiche en Amérique du Nord en mai. Le soutien provient de Destroy Boys et Drug Church à certaines dates. Découvrez l’itinéraire sur l’affiche ci-dessous. Achetez vos billets ici. (Pitchfork peut gagner une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

Selon un communiqué de presse, Against Me! travaillent sur un suivi de leur LP Shape Shift 2016 avec moi. La baronne a sorti Gold & Gray l’année dernière.

