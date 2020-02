Contrôle: comment l’affirmation de soi a fait de Janet Jackson une icône

Pour dire que, en 1985, Janet Jackson vécu dans son frère MichaelL’ombre était un euphémisme. À cette époque, Michael était à l’apogée de son règne en tant que «King Of Pop» incontesté et jouissait toujours du succès de son album à succès de 1982, Thriller. Mais c’était avant Control, l’album qui a prouvé que Janet Jackson avait ce qu’il fallait pour lancer une formidable attaque dans les charts.

Écoutez Control sur Apple Music et Spotify.

Bien qu’elle ait eu deux albums à son nom à ce moment-là, Janet Jackson semblait avoir peu de crédibilité par rapport à son frère aîné. Initialement commercialisée comme une ingénue à la voix douce, Janet avait marqué quelques succès du Top 10 du R&B (‘Young Love’ en 1982 et, deux ans plus tard, ‘Don’t Stand Another Chance’) aux États-Unis pour A&M Records, mais ils n’ont pas révélé le talent naturel exceptionnel qu’elle possédait.

“Je ne demande jamais plus que ce que je mérite”

Un choc était en magasin. En janvier 1986, Janet Jackson a relancé sa carrière de chanteuse sur A&M avec le single ‘What Have You Done For Me Lately’, une plaque sismique de techno-funk minimaliste entraînée par le battement d’un rythme de boîte à rythmes. C’était à la fois impertinent et sexy, et a dissipé l’image de la fille d’à côté qu’A&M avait utilisée pour la commercialiser quatre ans plus tôt. Menée par les anciens membres de Time, Jimmy Jam et Terry Lewis – alors l’équipe de production la plus chaude du R&B, et les cerveaux de succès substantiels pour SOS Band, Cherrelle et Alexander O’Neal – la chanson a rapidement atteint le sommet du palmarès américain de R&B.

L’album parent très attendu, Control, a suivi le 4 février 1986 et, un mois plus tard, il a dépassé le palmarès R&B américain, où il a passé 91 semaines à couper le souffle. Le contrôle a finalement atteint le sommet du palmarès des albums pop américains et du Billboard 200, et a transformé Janet Jackson en une mégastar dont la renommée rivaliserait avec celle de Michael.

“Je voulais m’exprimer”

Malgré son succès international phénoménal, Control a commencé comme un album de make or break pour Janet Jackson, qui voulait un changement radical de direction musicale. “C’était un point où ce fut comme un carrefour pour moi dans ma carrière”, a-t-elle déclaré à cet écrivain en 2001. “Si ça ne devait pas marcher, j’allais retourner à l’école. J’étudiais le droit des affaires et je pensais que j’essaierais la musique une fois de plus. »

Le titre de l’album provenait du fait qu’avant de rencontrer Jam et Lewis, Janet sentait qu’elle n’avait aucun contrôle sur ce qu’elle faisait: elle était comme une marionnette de producteur avec peu ou pas de mot à dire dans le sens de sa musique. «Je voulais le faire différemment que de me voir remettre un morceau de musique et je lui ai dit:« Ici, chante ça », ce que c’était dans le passé», a-t-elle révélé. «Je voulais m’exprimer et Jimmy et Terry m’ont aidé à le faire.»

Jam et Lewis l’ont prise sous leur aile, l’ont connue et se sont familiarisée avec son monde. Ensuite, ils ont écrit des chansons ensemble, basées sur différents aspects de la vie de Janet. “Jimmy et moi avons roulé autour de Minneapolis et nous avons parlé de ma vie et de ce que j’avais vécu”, a-t-elle déclaré. «Nous avons parlé de tout et ils m’ont fait sentir assez ouvert et assez à l’aise pour leur parler de tout, parce que j’étais un peu en retrait. Ma famille ne pouvait pas faire confiance aux gens, alors nous avons grandi très à l’abri et très privés. Jimmy et Terry m’ont donc permis de m’ouvrir à eux et de m’exprimer. »

“Si c’est ce qu’elle veut faire, laissez-la faire”

Étonnamment, Control a produit quatre autres classements américains du R&B: le «Nasty», très funk et chargé d’attitudes; la chanson titre affirmée, qui était la déclaration d’indépendance de Janet; la douce ballade «Attendons un peu», qui a montré son côté sensuel; et le groove de danse électro-influencé “The Pleasure Principle”. Un autre single, le joyeusement optimiste ‘When I Think Of You’, a étonnamment décroché au n ° 3 du palmarès américain R&B, mais est devenu son premier top-chart dominant. Pendant ce temps, la lente ballade “Funny How Time Flies” n’est pas sortie en single mais est rapidement devenue un favori des fans avec une bande de jazz doux versions de couverture.

Réfléchissant sur sa collaboration opportune avec Jam et Lewis, Janet Jackson a été reconnaissante de leur contribution et a renforcé sa confiance en tant qu’artiste. «Ils m’ont permis de grandir, ils m’ont permis de m’épanouir», a-t-elle expliqué. «Il y a des producteurs qui diraient: attendez une minute, c’est beaucoup trop. Mais ils étaient comme, non, si c’est ce qu’elle veut faire et c’est la façon dont elle veut s’exprimer, laissez-la le faire. »

Avec Control, Janet Jackson a fait un album qui la reflète vraiment en tant que personne. Malgré son titre, c’est l’album qui l’a finalement libérée. Maintenant, elle et Michael étaient égaux.

Le contrôle peut être acheté ici.

Écoutez le meilleur de Janet Jackson sur Apple Music et Spotify.